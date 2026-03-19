Ραγίζει καρδιές το μοιρολόι του Μανώλη Κονταρού για τον Βαγγέλη Γιακουμάκη

Συγκινεί το τραγούδι του Μανώλη Κονταρού για τον Βαγγέλη Γιακουμάκη έντεκα χρόνια μετά τον θάνατό του.

Ο Κρητικός τραγουδιστής τιμά τη μνήμη του άτυχου 20χρονου που πλήρωσε με τη ζωή του το αδιάκοπο bullying συμφοιτητών του στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων με ένα συναισθηματικά φορτισμένο τραγούδι.

Μέσα από το τραγούδι «Βαγγέλη μου», αποτυπώνει τον πόνο και τη θλίψη, δίνοντας φωνή στο βαρύ φορτίο που κουβαλά η οικογένεια, και ιδιαίτερα ο πατέρας του.

Το τραγούδι λειτουργεί ως ένα βαθιά συγκινητικό μοιρολόι, σκιαγραφώντας τον Βαγγέλη ως μια ευγενική και σεμνή προσωπικότητα, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει τις σοβαρές επιπτώσεις του bullying και της βίας.

Με την ερμηνεία του, ο Μανώλης Κονταρός υπενθυμίζει ότι το τραύμα της υπόθεσης παραμένει ανοιχτό στην κοινωνία, καλώντας σε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και αφύπνιση.

Διαβάστε επίσης