Ηράκλειο Κρήτης: Εξιχνιάστηκε υπόθεση θανατηφόρου τραυματισμού - Σκότωσαν το θύμα με γκλίτσα

Snapshot Ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά με γκλίτσα και κατέληξε μετά από 21 ημέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η ασφάλεια Ηρακλείου συνέλαβε τρία άτομα που εμπλέκονται στον θανάσιμο τραυματισμό του άνδρα στην περιοχή του Δήμου Γόρτυνας.

Η ιατροδικαστική εξέταση και η έρευνα απέκλεισαν το ατύχημα και απέδειξαν ότι ο τραυματισμός προκλήθηκε από βίαιη ενέργεια με αμβλύ αντικείμενο.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση κατασχέθηκαν όπλα, φυσίγγια, μαχαίρια, ράβδοι και κινητά τηλέφωνα από τις οικίες και τα οχήματα των συλληφθέντων.

Η προανάκριση συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στις δικαστικές αρχές. Snapshot powered by AI

Μετά από πολύμηνη έρευνα η ασφάλεια Ηρακλείου προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων, τα οποία εμπλέκονται σε περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός άνδρα στην περιοχή του Δήμου Γόρτυνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό έγινε την 1η Μαρτίου 2026, όταν το θύμα κινήθηκε με τη μοτοσικλέτα του προς αγροτική περιοχή. Λίγη ώρα αργότερα επέστρεψε στο σπίτι του εμφανίζοντας τραύματα στο πρόσωπο, σημάδια αιμορραγίας και σοβαρή διαταραχή της συνείδησής του, χωρίς να μπορεί να περιγράψει τι είχε συμβεί.

Αρχικά μεταφέρθηκε σε δομή υγείας της περιοχής και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω σοβαρών κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Μετά από 21 ημέρες.

Η έρευνα της ασφάλειας Ηρακλείου σε συνδυασμό με το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, καταθέσεις μαρτύρων, ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού και άλλα αποδεικτικά στοιχεία, οδήγησε στο συμπέρασμα ότι ο θανάσιμος τραυματισμός δεν οφειλόταν σε ατύχημα αλλά σε βίαιη ενέργεια. Οι αρχές εκτιμούν ότι το θύμα δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι με αμβλύ αντικείμενο και συγκεκριμένα με γκλίτσα.

Το πρωί της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας προσήχθησαν και συνελήφθησαν οι τρεις εμπλεκόμενοι.

Παράλληλα διενεργήθηκαν έρευνες σε κατοικίες, οχήματα και ποιμνιοστάσια.

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κυνηγετικό όπλο, φυσίγγια, μαχαίρια, ποιμενικές ράβδοι καθώς και κινητά τηλέφωνα.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.