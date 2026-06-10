Κωνσταντοπούλου: Να υπάρξει συντακτική συνέλευση για το νέο Σύνταγμα

Snapshot Η Ζωή Κωνσταντοπούλου προτείνει τη συγκρότηση Συντακτικής Συνέλευσης για τη σύνταξη νέου Συντάγματος με συμμετοχή των πολιτών.

Κατηγορεί την κυβέρνηση για έλλειψη ουσιαστικής διαβούλευσης και διαδικασίες «μαθητευόμενων μάγων» στην αναθεώρηση του Συντάγματος.

Τονίζει ότι το Σύνταγμα είναι κατάκτηση της κοινωνίας και όχι αποκλειστικό προνόμιο ειδικών ή πολιτικών.

Προτείνει ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, προστασία ευάλωτων ομάδων και θωράκιση των δικαιωμάτων για μια ζωή με αξιοπρέπεια.

Προτείνει θεσμικές αλλαγές όπως υποχρεωτική συμμετοχή βουλευτών, δημοψηφίσματα, μεικτά ορκωτά δικαστήρια και ενδυνάμωση της δημοκρατίας και των θεσμών. Snapshot powered by AI

Για διαδικασίες «μαθητευόμενων μάγων» κατηγόρησε την κυβέρνηση η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά την παρέμβασή της στη Βουλή στη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος, προτείνοντας παράλληλα τη συγκρότηση Συντακτικής Συνέλευσης, ώστε ένα νέο Σύνταγμα να προκύψει μέσα από τη συμμετοχή των πολιτών.

Η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι το Σύνταγμα αποτελεί κατάκτηση της κοινωνίας και όχι προνόμιο μιας κλειστής ομάδας ειδικών. «Το Σύνταγμα δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο των συνταγματολόγων, είναι κατάκτηση του λαού που το απαίτησε και το υπερασπίστηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η υπεράσπισή του συνιστά «πατριωτικό καθήκον».

Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του πρωθυπουργού, λέγοντας πως «το Σύνταγμά μας έχει ευθεία αναφορά στον άνθρωπο και δε θα το αναθεωρήσει κανένας πρωθυπουργός που αγωνιά να χρίσει Γραμματέα του κόμματος ένα πρόσωπο διαβλητό που θέλει να το παρουσιάσει ως νέο».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υπογράμμισε ότι οι όποιες αλλαγές στο θεμελιώδες κείμενο της χώρας πρέπει να προκύψουν μέσα από ανοιχτές και συμμετοχικές διαδικασίες. Όπως είπε, «το Σύνταγμα θα το υπερασπιστούν και θα το αναβιβάσουν με πραγματικές συμμετοχικές διαδικασίες οι άνθρωποι», ενώ σημείωσε ότι το πολιτικό πρόγραμμα του κόμματός της, με τίτλο «Ο άνθρωπος μπροστά», έχει ως βασική φιλοσοφία «η κοινωνία στο επίκεντρο».

«Ονειρευόμαστε για να φέρουμε τον άνθρωπο μπροστά και με τον ίδιο τρόπο των συμμετοχικών διαδικασιών, απευθυνόμαστε στους πολίτες για το Σύνταγμα», ανέφερε, κατηγορώντας παράλληλα την κυβέρνηση ότι προχωρά στην αναθεωρητική διαδικασία χωρίς ουσιαστική διαβούλευση. «Χωρίς να ρωτήσετε κανέναν ήρθατε με διαδικασίες μαθητευόμενων μάγων για να σπρώξετε μακριά την κοινωνία», δήλωσε από το βήμα της Βουλής.

Η κ. Κωνσταντοπούλου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης του κοινωνικού χαρακτήρα του κράτους και της προστασίας των δικαιωμάτων. «Να φτιάξουμε ένα κοινωνικό κράτος για όλους και να φροντίσουμε τα δικαιώματα των πιο ευάλωτων και να θωρακίσουμε τις επόμενες γενιές εξασφαλίζοντάς τους μια ζωή με αξιοπρέπεια, διασφαλίζοντας την ελευθερία», σημείωσε.

Αναφερόμενη στη λαϊκή κυριαρχία, τόνισε ότι «η μόνη απάντηση που θα έπρεπε να δίδεται στο ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο θα έπρεπε να είναι αυτό που αναφέρεται στο Σύνταγμα: Ο λαός!».

Παρουσιάζοντας τις προτάσεις της Πλεύσης Ελευθερίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, η πρόεδρός της έκανε λόγο για «αρχή της λογοδοσίας», «αναζωογόνηση της δημοκρατίας» και «ενδυνάμωση των θεσμών». Μεταξύ των βασικών προτάσεων που ανέφερε περιλαμβάνονται η ενίσχυση του Κοινοβουλίου με υποχρεωτική συμμετοχή των βουλευτών και μεγαλύτερο άνοιγμα της Βουλής προς την κοινωνία, η καθιέρωση δημοψηφισμάτων, η εγγύηση πραγματικής δικαιοσύνης μέσω της εφαρμογής μεικτών ορκωτών δικαστηρίων, καθώς και η σύσταση Συντακτικής Συνέλευσης ώστε «το νέο Σύνταγμα να προέλθει από τους πολίτες».