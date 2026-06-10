Μητροπολίτης Φθιώτιδος Συμεών: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το χειρουργείο αφαίρεσης όγκου της υπόφυσης
Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Συμεών
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Ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών υποβλήθηκε τη Δευτέρα 9 Ιουνίου 2026 σε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση στο Ερρίκος Ντυνάν για την αφαίρεση καλοήθους όγκου της υπόφυσης.
Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, χωρίς περαιτέρω επιπλοκές.
Από τη στιγμή που έγινε γνωστό το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, ο Μητροπολίτης δέχτηκε χιλιάδες μηνύματα συμπαράστασης και ευχές για ταχεία ανάρρωση από πιστούς και πολίτες που εκφράζουν την αγάπη και τον σεβασμό τους προς το πρόσωπό του.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του «Ερρικός Ντυνάν»:
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