Μητροπολίτης Φθιώτιδος Συμεών: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το χειρουργείο αφαίρεσης όγκου της υπόφυσης

Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Συμεών 

Newsbomb

Μητροπολίτης Φθιώτιδος Συμεών: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το χειρουργείο αφαίρεσης όγκου της υπόφυσης
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ΕΚΚΛΗΣΙΑ
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Ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών υποβλήθηκε τη Δευτέρα 9 Ιουνίου 2026 σε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση στο Ερρίκος Ντυνάν για την αφαίρεση καλοήθους όγκου της υπόφυσης.

Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, χωρίς περαιτέρω επιπλοκές.

Από τη στιγμή που έγινε γνωστό το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, ο Μητροπολίτης δέχτηκε χιλιάδες μηνύματα συμπαράστασης και ευχές για ταχεία ανάρρωση από πιστούς και πολίτες που εκφράζουν την αγάπη και τον σεβασμό τους προς το πρόσωπό του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του «Ερρικός Ντυνάν»:

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