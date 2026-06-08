Μητροπολίτης Φθιώτιδος Συμεών: Στο χειρουργείο την Τρίτη για αφαίρεση όγκου της υπόφυσης

Ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών αναμένεται να υποβληθεί αύριο (09/06) σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», για την αφαίρεση καλοήθους όγκου της υπόφυσης, όπως είχε γνωστοποιήσει στους πιστούς μετά το τέλος της κυριακάτικης Θείας Λειτουργίας.

Η ανακοίνωση περιλαμβάνεται στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδος, όπου διευκρινίζεται ότι η επέμβαση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.

Από τη στιγμή που έγινε γνωστό το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, ο Μητροπολίτης δέχτηκε χιλιάδες μηνύματα συμπαράστασης και ευχές για ταχεία ανάρρωση από πιστούς και πολίτες που εκφράζουν την αγάπη και τον σεβασμό τους προς το πρόσωπό του.

Λίγο πριν αναχωρήσει για την Αθήνα και την εισαγωγή του στο νοσοκομείο, ο κ. Συμεών πραγματοποίησε σειρά ποιμαντικών επισκέψεων σε χώρους φροντίδας και περίθαλψης, επιλέγοντας να βρεθεί κοντά σε ανθρώπους που δοκιμάζονται από προβλήματα υγείας και μοναξιά.

Στο πλαίσιο αυτής της τελευταίας δράσης πριν από την επέμβαση, επισκέφθηκε κλινικές και μονάδες του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, καθώς και την ιδιωτική κλινική «Τσεκούρα».

Παράλληλα, βρέθηκε στις τρεις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδος σε Λαμία, Στυλίδα και Σπερχειάδα, ενώ, επισκέφθηκε και το Οικοτροφείο Αλτσχάιμερ «Αγία Ερμιόνη» στη Βασιλική Στυλίδας.

Ο κ. Συμεών αγκάλιασε και ευλόγησε εκατοντάδες ασθενείς και ωφελουμένους και εξέφρασε τον θαυμασμό του προς τους εργαζομένους για την ανεκτικότητα, την υπομονή, τη συνεργασία και την ολοπρόθυμη διάθεση προσφοράς προς κάθε πάσχοντα.