Σοβαρό χειρουργείο για τον Μητροπολίτη Φθιώτιδας Συμεών: «Ζητώ την αγάπη σας και την προσευχή σας»

Snapshot Ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας Συμεών θα υποβληθεί σε σοβαρό χειρουργείο στην Αθήνα την προσεχή Τρίτη.

Αναμένεται να απουσιάσει από τα καθήκοντά του για περίπου οκτώ εβδομάδες και έχει δώσει οδηγίες στον ιερό κλήρο για τη συνέχεια των λειτουργιών.

Υποσχέθηκε ότι μόλις αναρρώσει θα ενημερώσει το ποίμνιο και θα τελέσει ξανά Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό.

Ο Μητροπολίτης εκφράζει αγάπη και ευγνωμοσύνη προς τους πιστούς και αντιμετωπίζει με θάρρος την ασθένειά του, χαρακτηρίζοντάς την «δώρο».

Κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής του, θα σκέφτεται τη Φθιώτιδα και τους ανθρώπους της, παραμένοντας πνευματικά κοντά τους. Snapshot powered by AI

Την ευχή και την αγάπη, αλλά και την προσευχή των πιστών, ζήτησε από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας, ο Σεβασμιωτατος Μητροπολίτης κ. Συμεών, ανακοινώνοντας ότι την προσεχή Τρίτη θα υποβληθεί σε σοβαρό χειρουργείο στην Αθήνα.

Όπως ενημέρωσε τους πιστούς, για όσο χρειαστεί να αναρρώσει δε θα βγάλει πρόγραμμα υποσχέθηκε όμως ότι με το που θα είναι και πάλι όρθιος θα ενημερώσει το ποίμνιο και η πρώτη Θεία Λειτουργία θα είναι και πάλι στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό.

«Σας αγαπώ και θα σας αγαπώ παντοτινά. Η επόμενη Λειτουργική μας συνάντηση θα είναι και πάλι εδώ. Να είστε όλοι ευλογημένοι και χαρούμενοι. Θα είμαστε πάντα μαζί, δεν μπορεί να μας χωρίσει τίποτα ούτε ο θάνατος», είπε εμφανώς συγκινημένος ο Ποιμενάρχης μας που είπε ακόμη και όταν θα είναι ναρκωμένος και θα αναρρώνει στη ΜΕΘ, τη Φθιώτιδα και τους ανθρώπους της θα σκέφτεται.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, ο Μητροπολίτης Συμεών αναμένεται να λείψει για τις επόμενες οκτώ εβδομάδες από τα καθήκοντά του προκειμένου να υποβληθεί σε εγχείρηση. Για αυτό το διάστημα έχει δώσει οδηγίες σε όλον τον ιερό κλήρο, προκειμένου να τελεστούν κατά τα προβλεπόμενα όλες οι Ιερές Λειτουργίες και πανήγυρεις.

Ο ίδιος αντιμετωπίζει με θάρρος το πρόβλημα, χαρακτηρίζοντας «δώρο» την ασθένεια και στέλνοντας μήνυμα σε όλους τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και τους οποίους συχνά επισκέπτεται στο Νοσοκομείο Λαμίας.