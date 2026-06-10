Τραμπ για Ιράν: Ο νταής της Μέσης Ανατολής πέθανε - Άργησαν να συνάψουν συμφωνία και θα το πληρώσουν

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το Ιράν «νταή της Μέσης Ανατολής» που έχει ηττηθεί και υποστήριξε ότι αργοπορεί να συνάψει συμφωνία και θα το πληρώσει.

Το Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία.

Οι αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους κοντά στα Στενά του Ορμούζ ως αντίδραση στην κατάρριψη ελικοπτέρου Apache από το Ιράν.

Το Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι παραβιάζουν την εκεχειρία και βλάπτουν τη διπλωματική διαδικασία με αντιφατικά μηνύματα και στρατιωτικές ενέργειες.

Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αμφισβητεί τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου και την πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας σύντομα. Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Ιράν, λέγοντας, μεταξύ άλλων, πως ο «νταής της Μέσης Ανατολής έχει πεθάνει».

Όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social: «Ο στρατός του Ιράν είναι ένα απόλυτο χάος. Μεγάλο μέρος του, όπως το Πολεμικό Ναυτικό και η Πολεμική Αεροπορία, δεν υπάρχει καν πια, έχουν ηττηθεί ολοκληρωτικά. Το Ιράν είναι μόνο λόγια και καθόλου πράξεις».

Συνεχίζοντας είπε: «Ο "νταής" της Μέσης Ανατολής είναι ΝΕΚΡΟΣ!!! Αργήσανε πάρα πολύ να συνάψουν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για αυτούς, και τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα!!!».

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου έρχεται λίγες ώρες αφού το Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους και αρκετά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία.

Οι επιθέσεις έλαβαν χώρα λίγες ώρες μετά τις επιθέσεις των αμερικανικών δυνάμεων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σε μια επιχείρηση που η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε ως πράξη αυτοάμυνας, αφού η Τεχεράνη κατέρριψε ένα ελικόπτερο Apache των ΗΠΑ.

«Οι ΗΠΑ βλάπτουν τη διπλωματική διαδικασία παραβιάζοντας την εκεχειρία»

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι «βλάπτουν» τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου μέσω επανειλημμένων παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός, μεταβαλλόμενων θέσεων και αντιφατικών μηνυμάτων, ενώ παράλληλα κατηγόρησε το Ισραήλ για τους ίδιους λόγους, καθώς συνεχίζει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στον Λίβανο.

Η μεγαλύτερη ανταλλαγή πυρών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν από την ανακοίνωση της εκεχειρίας στις 8 Απριλίου έχει θέσει υπό αμφισβήτηση τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου και τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία μέσα στο επόμενο διάστημα.

Σε δήλωση που μεταδόθηκε από ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ο Μπαγκάι δήλωσε: «Η διπλωματική διαδικασία δεν συμβαίνει στο κενό. Για να προχωρήσει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση ή διπλωματική διαδικασία, χρειάζεται ένας ελάχιστος χώρος για να μπορέσει να προωθηθεί το έργο της διπλωματίας.

Δυστυχώς, οι Ηνωμένες Πολιτείες βλάπτουν αυτή τη διαδικασία με αντιφατικά μηνύματα, συχνές αλλαγές θέσεων και απαιτήσεων και συχνές παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός. Το σιωνιστικό καθεστώς βλάπτει επίσης αυτή τη διαδικασία με συχνές παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο».

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