Ιρανική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν - Βίντεο

Νέες νυχτερινές επιθέσεις καταγράφηκαν από το Ιράν στον εν εξελίξει πόλεμο στην Μέση Ανατολή.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, που συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), ανέφερε ότι αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ δέχθηκαν για άλλη μια φορά αεροπορική επίθεση. Προηγούμενες αναφορές έδειχναν ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνας και στις δύο χώρες τέθηκαν σε λειτουργία.

Το Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους και αρκετά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία, όπως δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος στον δημοσιογράφο του Axios Μπαράκ Ραβίντ.

The Iran-US April 8 Ceasefire too fragile to last anyway? pic.twitter.com/U5LxrUKxBP

— Kritsween Walia (@kritsween) June 10, 2026



Οι επιθέσεις έλαβαν χώρα λίγες ώρες μετά τις επιθέσεις των αμερικανικών δυνάμεων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σε μια επιχείρηση που η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε ως πράξη αυτοάμυνας.

Η Ιρανική Φρουρά της Επανάστασης ισχυρίστηκε ότι χτύπησε 21 αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε ολόκληρη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών γραφείων του Πέμπτου Στόλου στο Μπαχρέιν, της αεροπορικής βάσης Αλ-Αζράκ στην Ιορδανία και της αεροπορικής βάσης Αλί Αλ Σαλέμ στο Κουβέιτ.

?Update: Iran strikes US bases in Bahrain. US air defenses miss at least one inbound ballistic missile! pic.twitter.com/D1EL94ONCQ

— US Homeland Security News (@defense_civil25) June 10, 2026



Σχεδόν όλοι οι πύραυλοι και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτόξευσε το Ιράν κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην περιοχή αναχαιτίστηκαν, ανέφερε το Reuters επικαλούμενο αρχικές εκτιμήσεις των ΗΠΑ. Ένας αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων ότι τουλάχιστον τέσσερις βαλλιστικοί πύραυλοι και αρκετά drones εκτοξεύθηκαν κατά αμερικανικών βάσεων στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία. Οι αρχικές εκτιμήσεις έδειχναν ότι σχεδόν όλα αναχαιτίστηκαν με επιτυχία. Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν σχεδόν 20 στόχους εντός του Ιράν ως αντίδραση στην κατάρριψη ενός ελικοπτέρου.

Breaking | Fars News Agency reports the IRGC has targeted the American Al Azraq Air Base in Jordan. pic.twitter.com/xktuNHk5KJ

— Quds News Network (@QudsNen) June 10, 2026



Τραμπ: «Ισχυρή» η απάντηση των ΗΠΑ στην κατάρριψη του ελικοπτέρου

Μιλώντας στο ABC, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η Ουάσινγκτον απαντά ήδη στο περιστατικό.

«Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει απάντηση. Κατέρριψαν ένα ελικόπτερο και απαντάμε αυτή τη στιγμή», δήλωσε.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την αμερικανική αντίδραση «πολύ ισχυρή» και «πολύ δυνατή», λέγοντας ότι αυτή ακριβώς είναι η απάντηση που δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

«Δεν ήταν και κάτι σοβαρό…»

Λίγο πριν από την ανακοίνωση της CENTCOM, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εμφανιστεί πιο καθησυχαστικός. Σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal, είπε ότι η κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου «δεν ήταν και κάτι σοβαρό».

«Ο πιλότος είναι καλά», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι οι λεπτομέρειες του περιστατικού είναι «πολύ διαφορετικές απ’ ό,τι νομίζετε». Δεν έδωσε, πάντως, περισσότερες εξηγήσεις.

Το πλήρωμα του ελικοπτέρου είχε λάβει ιατρική φροντίδα, ενώ η κατάστασή του χαρακτηριζόταν σταθερή.

Οργισμένη η πρώτη αντίδραση Τραμπ

Ωστόσο, η πρώτη αντίδραση του Αμερικανού προέδρου ήταν διαφορετική. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, είχε γράψει ότι ενημερώθηκε από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πως οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα από τα προηγμένα ελικόπτερα Apache των ΗΠΑ, ενώ πραγματοποιούσε περιπολία πάνω από τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο πιλότοι, οι οποίοι είναι ασφαλείς και καλά στην υγεία τους. Ο Τραμπ σημείωνε, ωστόσο, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «πρέπει, αναγκαστικά, να απαντήσουν σε αυτή την επίθεση».

Η διάσωση με drone

Το πλήρωμα διασώθηκε με τη βοήθεια drone, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της CENTCOM, πλοίαρχο Τιμ Χόκινς. Όπως είπε, πρόκειται για την πρώτη γνωστή θαλάσσια διάσωση με μη επανδρωμένο σκάφος από τον αμερικανικό στρατό.

Ο Χόκινς ανέφερε ότι το drone εντόπισε τους δύο αεροπόρους και τους μετέφερε στην ακτή, αφού είχαν περάσει περίπου δύο ώρες στο νερό.

Το μη επανδρωμένο σκάφος που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Corsair, μήκους 7,3 μέτρων, της Saronic Technologies. Σύμφωνα με τη CENTCOM, το σκάφος ανήκει στην Task Force 59 του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, μονάδα που δημιουργήθηκε το 2021 για τη χρήση μη επανδρωμένων συστημάτων και τεχνητής νοημοσύνης στη θαλάσσια ασφάλεια στη Μέση Ανατολή.

Τα ελικόπτερα AH-64 Apache αποτελούν βασικό μέσο για τον αμερικανικό στρατό στην περιοχή, καθώς οι ΗΠΑ επιχειρούν να ασκήσουν πίεση στις ιρανικές αποστολές αργού πετρελαίου και στα δεξαμενόπλοια. Ελικόπτερα του ίδιου τύπου έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την κατάρριψη ιρανικών drones.

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