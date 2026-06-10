Μήνυμα Αραγτσί προς ΗΠΑ: «Φύγετε από την περιοχή μας, αν θέλετε να είστε ασφαλείς»

Snapshot Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι καμία επίθεση ή απειλή κατά του Ιράν δεν θα μείνει αναπάντητη.

Ο Αραγτσί κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποχωρήσουν από την περιοχή αν θέλουν να είναι ασφαλείς.

Ο Ιρανός υπουργός υπογράμμισε ότι οι ξένες ένοπλες δυνάμεις κοντά στο Ιράν διατρέχουν κίνδυνο λόγω ανθρώπινων λαθών, ατυχημάτων ή διασταυρούμενων πυρών.

Η καλύτερη λύση για τις ξένες δυνάμεις που βρίσκονται κοντά στην ιρανική επικράτεια είναι να αποχωρήσουν, σύμφωνα με τον Αραγτσί.

Παρά τη προτίμηση στη διπλωματία, ο Ιρανός υπουργός τόνισε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει και με άλλους τρόπους. Snapshot powered by AI

Με αυστηρό μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες απάντησε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Αραγτσί κάλεσε τις ΗΠΑ να αποχωρήσουν από την περιοχή, εάν θέλουν, όπως είπε, να είναι ασφαλείς.

«Παρά τις ήττες τους στο πεδίο της μάχης, οι ΗΠΑ επέλεξαν να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητά μας», έγραψε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις «δεν θα αφήσουν καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη».

Μήνυμα και σε άλλες χώρες

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών είχε δηλώσει πως για τις ένοπλες δυνάμεις άλλων χωρών που έχουν αναπτυχθεί κοντά στην ιρανική επικράτεια, «η καλύτερη λύση είναι να αποχωρήσουν».

Ο Αραγτσί τόνισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ: «οι ξένες δυνάμεις (σ.σ. που έχουν αναπτυχθεί) κοντά στην επικράτειά μας βρίσκονται διαρκώς σε κίνδυνο, λόγω ανθρώπινου λάθους από την πλευρά τους, απλού ατυχήματος ή επειδή μπορεί να βρεθούν εν μέσω διασταυρούμενων πυρών. Για να μειώσουν τον κίνδυνο, η καλύτερη λύση για εκείνες είναι να αποχωρήσουν».

«Προτιμάμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά μιλάμε κι άλλες γλώσσες», συμπλήρωσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.