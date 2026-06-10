Ήρεμη η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ – Είχαν προηγηθεί εκρήξεις στο νότιο Ιράν

Ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν ότι τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν ολοκληρώθηκαν και ότι η κατάσταση στην περιοχή είναι πλέον ήρεμη.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ήρεμη η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ – Είχαν προηγηθεί εκρήξεις στο νότιο Ιράν
U.S. Central Command
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ είναι ήρεμη μετά τις εκρήξεις στη νότια ακτή του Ιράν.
  • Τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν έχουν ολοκληρωθεί σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα.
  • Οι επιθέσεις είχαν στόχο τη νήσο Κεσμ, το Σιρίκ, το Τζασκ και την περιοχή Κουχ
  • ε Μομπαράκ.
  • Οι εκρήξεις σημειώθηκαν στην επαρχία Ορμουζγκάν κοντά στα Στενά του Ορμούζ μετά την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου.
  • Ιρανικά μέσα απέδωσαν τις εκρήξεις σε πλήγματα από αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη.
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Ήρεμη χαρακτηρίζεται πλέον η κατάσταση στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, μετά τις εκρήξεις που είχαν αναφερθεί νωρίτερα στις νότιες ακτές του Ιράν.

Όπως μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα, οι αμερικανικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν έχουν ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα πλήγματα είχαν στόχο τη νήσο Κεσμ, το Σιρίκ, το Τζασκ και την περιοχή Κουχ-ε Μομπαράκ.

Νωρίτερα, ιρανικά μέσα είχαν μεταδώσει ότι εκρήξεις ακούστηκαν σε περιοχές της επαρχίας Ορμουζγκάν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, λίγη ώρα αφότου οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι πραγματοποιούν πλήγματα σε απάντηση για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου.

Οι αναφορές έκαναν λόγο για εκρήξεις στη νήσο Κεσμ και σε παραθαλάσσιες περιοχές κοντά στο στρατηγικής σημασίας πέρασμα. Ορισμένα ιρανικά μέσα απέδωσαν τις εκρήξεις σε πλήγματα από αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη.

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