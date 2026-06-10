Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι χτύπησαν με drones τον 5ο Στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν

Snapshot Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν επίθεση με drones κατά του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν ως αντίποινα για αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν.

Το IRGC προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν βαρύτερα αντίποινα σε περίπτωση συνέχισης της αμερικανικής στρατιωτικής «επιθετικότητας».

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιθέσεις σε περιοχές του νότιου Ιράν, όπως το Τζασκ, το Σιρίκ και το νησί Κεσμ.

Από τα αμερικανικά πλήγματα υπέστη ζημιές τηλεπικοινωνιακός πύργος και καταστράφηκαν δύο δεξαμενές νερού στην περιοχή Μπεμανί του Σιρίκ. Snapshot powered by AI

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με drones κατά του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σε ανακοίνωσή του, το IRGC ανέφερε ότι οι συγκρούσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και προειδοποίησε πως θα ακολουθήσουν βαρύτερα αντίποινα, εάν συνεχιστεί η στρατιωτική «επιθετικότητα» των ΗΠΑ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης επιβεβαίωσαν επίσης ότι οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιθέσεις σε διάφορες περιοχές του νοτίου Ιράν, μεταξύ των οποίων το Τζασκ, το Σιρίκ και το νησί Κεσμ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, από τα πλήγματα υπέστη ζημιές ένας τηλεπικοινωνιακός πύργος, ενώ καταστράφηκαν δύο δεξαμενές νερού στην περιοχή Μπεμανί του Σιρίκ.