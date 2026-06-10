Πώς διασώθηκαν οι δύο πιλότοι του ελικοπτέρου Apache που συνετρίβη κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Snapshot Δύο πιλότοι του αμερικανικού ελικοπτέρου Apache διασώθηκαν κοντά στα Στενά του Ορμούζ μετά από συντριβή του ελικοπτέρου.

Η διάσωση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση μη επανδρωμένου επιφανειακού σκάφους (USV) τύπου Corsair της Saronic Technologies, που ανήκει στην Task Force 59 του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Πρόκειται για την πρώτη γνωστή θαλάσσια διάσωση με τη χρήση USV από τον αμερικανικό στρατό, η οποία διήρκησε περίπου δύο ώρες.

Το Corsair USV έχει δυνατότητα λειτουργίας σε αποστάσεις άνω των 1.000 ναυτικών μιλίων και μπορεί να μεταφέρει φορτίο έως 1.000 λίβρες.

Η χρήση μη επανδρωμένων συστημάτων στη θαλάσσια ασφάλεια και στις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή εντάσσεται στη στρατηγική του CENTCOM για αυξημένη επίγνωση και αποτελεσματικότητα στις αποστολές. Snapshot powered by AI

Ένα ελικόπτερο τύπου «Apache» του αμερικανικού στρατού συνετρίβη χθες κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι δύο πιλότοι του ελικοπτέρου είναι καλά. Πάντως ενώ αρχικά ο Αμερικανός πρόεδρος είχε πεί ότι «δεν ήταν και κάτι σοβαρό», στην συνέχεια άλλαξε ρότα και έκανε λόγο για αμερικανική απάντηση.

ABD ordusuna ait "Apache" tipi helikopter Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü.



▪️ ABD Başkanı Trump, helikopterdeki 2 pilotun iyi olduğunu açıkladı.



▪️ Hava aracının, İran'ın ateş açması sonucu mu yoksa teknik arıza nedeniyle mi düştüğü henüz net değil.



- NYT pic.twitter.com/RYodP0nogt — TRHaber (@trhaber_com) June 9, 2026

Η διάσωση με drone

Το πλήρωμα διασώθηκε με τη βοήθεια drone, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της CENTCOM, πλοίαρχο Τιμ Χόκινς. Όπως είπε, πρόκειται για την πρώτη γνωστή θαλάσσια διάσωση με μη επανδρωμένο σκάφος από τον αμερικανικό στρατό.

Ο Χόκινς ανέφερε ότι το drone εντόπισε τους δύο αεροπόρους και τους μετέφερε στην ακτή, αφού είχαν περάσει περίπου δύο ώρες στο νερό.

Το μη επανδρωμένο σκάφος που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Corsair, μήκους 7,3 μέτρων, της Saronic Technologies. Σύμφωνα με τη CENTCOM, το σκάφος ανήκει στην Task Force 59 του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, μονάδα που δημιουργήθηκε το 2021 για τη χρήση μη επανδρωμένων συστημάτων και τεχνητής νοημοσύνης στη θαλάσσια ασφάλεια στη Μέση Ανατολή.

Πώς έγινε η διάσωση

Μια ειδική ομάδα μη επανδρωμένων αεροσκαφών του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ περισυνέλεξε χθες δύο πιλότους των οποίων το ελικόπτερο είχε καταρριφθεί, χρησιμοποιώντας ένα μη επανδρωμένο επιφανειακό σκάφος (USV) τύπου Saronic Corsair στα ύδατα της Μέσης Ανατολής, κατά τη διάρκεια μιας αποστολής διάσωσης που αποτελεί την πρώτη του είδους της.

Η Ειδική Ομάδα 59 του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ χρησιμοποίησε τα πρόσφατα προμηθευμένα σκάφη της Saronic Corsair για να περισυλλέξει τους πιλότους, σηματοδοτώντας την πρώτη γνωστή χρήση USV για τη διεξαγωγή αποστολής έρευνας και διάσωσης.

Σε ανακοίνωση του Κεντρικού Στρατηγείου (CENTCOM) αναφέρθηκε ότι η διάσωση διήρκεσε δύο ώρες και ότι οι πιλότοι βρίσκονταν σε σταθερή κατάσταση.

Σύμφωνα με την Saronic, το Corsair USV της είναι ικανό να λειτουργεί σε αποστάσεις άνω των 1.000 ναυτικών μιλίων και μπορεί να μεταφέρει ωφέλιμο φορτίο 1.000 λιβρών. Το drone είναι ένα από τα πολλά που χρησιμοποιεί η Task Force 59, μια ειδική μη επανδρωμένη μονάδα που ενσωματώνει νέα συστήματα θαλάσσιων και εναέριων drones από τις ΗΠΑ και τους περιφερειακούς εταίρους της.

Ο Ναύαρχος Brad Cooper, ο σημερινός διοικητής του CENTCOM, είχε προηγουμένως επισημάνει τα επιτεύγματα της δύναμης drone κατά τη διάρκεια της θητείας του ως αρχηγού του Κεντρικού Στρατηγείου Ναυτικών Δυνάμεων των ΗΠΑ.

Οι εφαρμογές των USV σε ρόλους όπως η έρευνα και διάσωση ή σε καθήκοντα που σχετίζονται περισσότερο με τη μάχη έχουν παρατηρηθεί εντός της περιοχής ευθύνης του CENTCOM από την αρχή του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν τον Μάρτιο. Αμερικανοί διοικητές τόνισαν την εικόνα επίγνωσης του θαλάσσιου χώρου που παρέχουν αυτά τα θαλάσσια drone σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Congratulations to Team @Saronic ??@CENTCOM spokesperson Navy Captain Tim Hawkins confirmed that the U.S. military deployed an autonomous Corsair maritime drone built by @Saronic to locate and recover two soldiers who were stranded near the Strait of Hormuz after their @USArmy… https://t.co/jasFL9xNPV pic.twitter.com/rMF0u9FiLc — Basha باشا (@BashaReport) June 9, 2026

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