Συναγερμός στα Στενά του Ορμούζ: Συνετρίβη αμερικανικό ελικόπτερο Apache - Σώο το πλήρωμα

Snapshot Ένα αμερικανικό ελικόπτερο Apache συνετρίβη κοντά στα Στενά του Ορμούζ, με το πλήρωμα να είναι σώο.

Τα αίτια της συντριβής παραμένουν ασαφή, χωρίς επιβεβαίωση αν οφείλεται σε πυρά ή μηχανική βλάβη.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν τη συντριβή χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η περιοχή παραμένει υπό ένταση λόγω της σύγκρουσης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, που έχει επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία.

Ο πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι πιλότοι είναι καλά και ανακοίνωσε ότι θα εκδοθεί αναλυτική έκθεση. Snapshot powered by AI

Ένα ελικόπτερο Apache του στρατού των ΗΠΑ συνετρίβη κοντά στα Στενά του Ορμούζ, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι οι δύο πιλότοι είναι «καλά» μετά το περιστατικό στην πλωτή οδό που παραμένει υπό έλεγχο από το Ιράν.

Τα αίτια της συντριβής δεν έχουν διευκρινιστεί, την ώρα που η Μέση Ανατολή εξακολουθεί να συγκλονίζεται από την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, στη μεγαλύτερη ένταση μέχρι σήμερα στην εκεχειρία. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, βασιζόμενα σε ξένα δημοσιεύματα, παραδέχτηκαν τη συντριβή, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν το Apache καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά, παρουσίασε μηχανική βλάβη ή αντιμετώπισε κάποιο άλλο πρόβλημα.

? BREAKING: ?? US Apache Helicopter Crashes Near Strait of Hormuz :



A US Apache helicopter gunship went down near the Strait of Hormuz on Monday.

Both crew members were safely rescued.

It is still unclear whether it was shot down by Iran or had a mechanical failure.



Source:… pic.twitter.com/mnVROK2T1b — Ebrahim Zolfaghari Commentary (@Irantimes02) June 9, 2026

Από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ άρχισαν να σφυροκοπούν το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, ο πόλεμος έχει κλονίσει την παγκόσμια οικονομία , έχει αυξήσει τις τιμές ενέργειας σε όλο τον κόσμο και έχει κάνει πολλά βασικά αγαθά, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων πιο ακριβά. Οι αξιωματούχοι δεν έχουν καταφέρει να μετατρέψουν την εκεχειρία του Απριλίου σε συμφωνία για τον οριστικό τερματισμό της σύγκρουσης.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Διεθνές Αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ αφού παρακολούθησε τους τελικούς αγώνες του NBA το βράδυ της Δευτέρας (8/6), παραδέχτηκε τη συντριβή, χωρίς να δώσει ωστόσ περρισσότερες λεπτομέρειες. «Οι πιλότοι είναι καλά. Ναι», είπε ο Τραμπ. «Κανείς δεν τραυματίστηκε. Θα εκδώσουμε μια έκθεση αύριο. Αλλά οι πιλότοι είναι καλά».

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