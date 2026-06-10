«Οι 7 θα πολιτευτούν ή ήδη πολιτεύονται» λέει ο Πλακιάς για δικηγόρους της δίκης για τα Τέμπη

Ο Νίκος Πλακιάς επισημαίνει ότι η τραγωδία γέννησε πολιτικούς, ενώ οι πραγματικοί αγωνιστές παραμένουν πιστοί στην αλήθεια μέχρι το τέλος

Μιχάλης Παπαδάκος

«Οι 7 θα πολιτευτούν ή ήδη πολιτεύονται» λέει ο Πλακιάς για δικηγόρους της δίκης για τα Τέμπη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Νίκος Πλακιάς εκφράζει απογοήτευση για τη δίκη του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών και τον περιορισμένο βαθμό ενημέρωσης των δικηγόρων των οικογενειών.
  • Μόνο λίγοι δικηγόροι είναι πλήρως ενημερωμένοι για τη δικογραφία, ενώ πολλοί δεν συμμετέχουν ενεργά ή δεν είναι γνωστοί.
  • Υπάρχουν επτά υποστηρικτές θεωριών συνωμοσίας που αμφισβητούν την αλήθεια και αναμένεται να πολιτευτούν εκμεταλλευόμενοι αυτές τις θεωρίες.
  • Ο Πλακιάς επισημαίνει ότι η τραγωδία γέννησε πολιτικούς, ενώ οι πραγματικοί αγωνιστές παραμένουν πιστοί στην αλήθεια μέχρι το τέλος.
  • Παρά τις προσπάθειες παραπληροφόρησης, η αλήθεια θα παραμείνει, αλλά το κόμπλεξ θα εμποδίζει κάποιους να την αποδεχτούν.
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Ο Νίκος Πλακιάς εξέφρασε την απογοήτευσή του για τα τεκταινόμενα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, για το πόσοι δικηγόροι έχουν πραγματική γνώση της δικογραφίας, αλλά και το πόσοι από τους εμπλεκόμενους στην ποινική διαδικασία έχουν άλλες επιδιώξεις πέραν της αποκάλυψης της αλήθειας.

Χωρίς να κατονομάζει την Μαρία Καρυστιανού ή την Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρει ότι «στο τέλος της δίκης οι επτά θα πολιτευτούν ή ήδη πολιτεύονται και επειδή δεν γνωρίζουν τίποτα από την δικογραφία θα λένε πάντα για το σάπιο σύστημα και το πόσο ελεγχόμενη είναι η δικαιοσύνη μιας και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο».

«Και θυμηθείτε κάτι τελευταίο όλοι όσοι μέχρι τώρα λέγανε ή ακόμα λένε ότι όλοι όσοι είμασταν απέναντι από τις θεωρίες συνωμοσίας θα πολιτευτούμε είναι εκείνοι οι οποίοι πρώτοι πολιτεύθηκαν και θα πολιτευτούν εκμεταλλευόμενοι τις θεωρίες συνωμοσίας. Το Σάββατο θα δείτε έναν ακόμα από αυτούς να δηλώνει υποστηρικτής ενός κόμματος» αναφέρει στην ανάρτησή του ο Νίκος Πλακιάς χωρίς να κατονομάζει τον δικηγόρο που σε λίγες ημέρες αναμένεται να ανακοινώσει την ένταξή του σε κάποιον πολιτικό σχηματισμό.

«Συμπέρασμα: Το ξυλόλιο γέννησε πολιτικούς και η αλήθεια αγωνιστές μέχρι το τέλος» γράφει ο Νίκος Πλακιάς ο οποίος στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου του 2023 έχασε τις δίδυμες κόρες του Θώμη και Χρύσα και την ανιψιά του Αναστασία.

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά

Παρακολουθώντας την δίκη στην Λάρισα από τις πρώτες ημέρες τα μάτια μου ήταν και στους δικηγόρους των οικογενειών. Ήθελα να προσπαθήσω να δω πόσοι από αυτούς είναι ενήμεροι γιατί βρισκόμαστε εκεί για ποια δικογραφία είμαστε εκεί και αν γνωρίζουν την δικογραφία.

Δυστυχώς η εντύπωση μου δεν είναι και πολύ αισιόδοξη. Είναι πως είναι τώρα με τις πανελλήνιες εξετάσεις κάτι παρόμοιο. Τέσσερις πέντε είναι ενήμεροι για τα πάντα.

Οι υπόλοιποι τριάντα είδαν φως και μπήκαν. Καμία εικοσαριά δεν έρχονται καθόλου.

Και καμιά εικοσαριά δεν τους γνωρίζουμε όπως ούτε και τις οικογένειες που εκπροσωπούν.

Υπάρχουν και οι επτά υποστηρικτές των θεωριών περί παράνομου φορτίου και των υπολοίπων που δεν δέχονται με τίποτα την αλήθεια.

Συμπέρασμα: Στο τέλος της δίκης οι επτά θα πολιτευτούν ή ήδη πολιτεύονται και επειδή δεν γνωρίζουν τίποτα από την δικογραφία θα λένε πάντα για το σάπιο σύστημα και το πόσο ελεγχόμενη είναι η δικαιοσύνη μιας και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο.

Είναι αυτοί οι ίδιοι που και του χρόνου μετά τις εθνικές εκλογές και με κάποια άλλη κυβέρνηση πάλι τα ίδια θα λένε.

(Ήδη τρεις έχουν δώσει την συγκατάθεση τους για να μπουν σε ψηφοδέλτια διαφόρων κομμάτων.)

Είναι πως πηγαίναμε να γράψουμε εξετάσεις και επειδή ήμασταν αδιάβαστοι πάντα μας έφταιγε ο καθηγητής ή τα δύσκολα θέματα.

Και θυμηθείτε κάτι τελευταίο όλοι όσοι μέχρι τώρα λέγανε ή ακόμα λένε ότι όλοι όσοι είμασταν απέναντι από τις θεωρίες συνωμοσίας θα πολιτευτούμε είναι εκείνοι οι οποίοι πρώτοι πολιτευθήκαν και θα πολιτευτούν εκμεταλλευόμενοι τις θεωρίες συνωμοσίας.

Το Σάββατο θα δείτε έναν ακόμα από αυτούς να δηλώνει υποστηρικτής ενός κόμματος.

Συμπέρασμα: Το ξυλόλιο γέννησε πολιτικούς και η αλήθεια αγωνιστές μέχρι το τέλος.

Στο τέλος το ξυλόλιο θα εξατμιστεί και η αλήθεια θα μείνει.

Αλλά και πάλι το κόμπλεξ δεν θα τοὺς αφήσει να την δουν.

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