Πλακιάς σε Αυγερινό: Ρώτα ποιοι κατέθεσαν αθωωτική κατηγορία για τον Καραμανλή

Ο Νίκος Πλακιάς κατά την διάρκεια της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών

Με δεικτικό τρόπο σχολίασε ο Νίκος Πλακιάς, την ανακοίνωση του δημοσιογράφου Θανάση Αυγερινού ότι εντάσσεται στο υπό δημιουργία κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Σε σχόλιό του κάτω από την ανάρτηση του Θανάση Αυγερινού στο Χ, ο κ. Πλακιάς τόνισε αναφερόμενος στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών ότι «αν είναι να ταλαιπωρηθείς τόσο για να βρεις τα άγνωστα αίτια του εγκλήματος και που έγινε η συγκάλυψη μπορείς να με πάρεις ένα τηλέφωνο και να σου τα εξηγήσω όλα με στοιχεία φωτογραφίες βίντεο και έγγραφα για να μην ταλαιπωρηθείς τζάμπα αφού μόνο άγνωστα δεν είναι».

«Ρώτα λίγο και ποιοι και ποιες κατέθεσαν μια κατηγορία αθωωτική για τον Καραμανλή που είχε αποτέλεσμα την προανακριτική και την αθώωση του μιας και το πόρισμα της κυβέρνησης ήταν για πλημμέλημα», σημείωσε και πρόσθεσε:

«Νομίζω η Μαρία ξέρει, για ρώτα την λίγο .Σπασιμπο σύντροφε»

@AvgerinosMoscow αν είναι Θανάση να ταλαιπωρηθείς τόσο για να βρεις τα άγνωστα αίτια του εγκλήματος και που έγινε η συγκάλυψη μπορείς να με πάρεις ένα τηλέφωνο και να σου τα εξηγήσω όλα με στοιχεία φωτογραφίες βίντεο και έγγραφα για να μην ταλαιπωρηθείς τζάμπα αφού μόνο άγνωστα… — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) May 15, 2026

Το σχόλιο του Νίκου Πλακιά:

«Αν είναι Θανάση να ταλαιπωρηθείς τόσο για να βρεις τα άγνωστα αίτια του εγκλήματος και που έγινε η συγκάλυψη μπορείς να με πάρεις ένα τηλέφωνο και να σου τα εξηγήσω όλα με στοιχεία φωτογραφίες βίντεο και έγγραφα για να μην ταλαιπωρηθείς τζάμπα αφού μόνο άγνωστα δεν είναι .

Ρώτα λίγο και ποιοι και ποιες κατέθεσαν μια κατηγορία αθωωτική για τον Καραμανλή που είχε αποτέλεσμα την προανακριτική και την αθώωση του μιας και το πόρισμα της κυβέρνησης ήταν για πλημμέλημα.

Νομίζω η Μαρία ξέρει για ρώτα την λίγο.

Σπασιμπο σύντροφε»

Διαβάστε επίσης