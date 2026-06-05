Τραμπ: Η ανάκτηση του ουρανίου δεν είναι υπόθεση λεπτών – «Το Ιράν δεν είναι Βενεζουέλα»
Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η υπόθεση του ιρανικού ουρανίου δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως «επιχείρηση λίγων λεπτών», κάνοντας σύγκριση με τη Βενεζουέλα και αναφορά στον Τζίμι Κάρτερ.
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- Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η ανάκτηση του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου δεν είναι γρήγορη διαδικασία και απαιτεί σημαντικό χρόνο και μέσα.
- Ο Τραμπ απέρριψε τις συγκρίσεις με την επιχείρηση κατά του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα, η οποία ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά.
- Η μεταφορά ή καταστροφή του ιρανικού ουρανίου θα απαιτούσε εβδομάδες και μεγάλο εξοπλισμό, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο.
- Ο Τραμπ αναφέρθηκε στον Τζίμι Κάρτερ και την κρίση των ομήρων του 1979, εκφράζοντας την επιθυμία να αποφύγει να βρεθεί σε ανάλογη θέση.
Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η ανάκτηση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν θα απαιτούσε χρόνο και σημαντικά μέσα, απορρίπτοντας συγκρίσεις με άλλες επιχειρήσεις των ΗΠΑ που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι, σε αντίθεση με την επιχείρηση κατά του έκπτωτου προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, η οποία, όπως είπε, ολοκληρώθηκε «μέσα σε λίγα λεπτά», η μεταφορά ή καταστροφή του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου θα απαιτούσε εβδομάδες και «τεράστιο εξοπλισμό».
Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζίμι Κάρτερ και την κρίση των ομήρων στο Ιράν το 1979, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν αισθάνομαι ότι θέλω να γίνω Τζίμι Κάρτερ».