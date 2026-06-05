Τραμπ: Η ανάκτηση του ουρανίου δεν είναι υπόθεση λεπτών – «Το Ιράν δεν είναι Βενεζουέλα»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η ανάκτηση του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου δεν είναι γρήγορη διαδικασία και απαιτεί σημαντικό χρόνο και μέσα.

Ο Τραμπ απέρριψε τις συγκρίσεις με την επιχείρηση κατά του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα, η οποία ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά.

Η μεταφορά ή καταστροφή του ιρανικού ουρανίου θα απαιτούσε εβδομάδες και μεγάλο εξοπλισμό, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στον Τζίμι Κάρτερ και την κρίση των ομήρων του 1979, εκφράζοντας την επιθυμία να αποφύγει να βρεθεί σε ανάλογη θέση. Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η ανάκτηση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν θα απαιτούσε χρόνο και σημαντικά μέσα, απορρίπτοντας συγκρίσεις με άλλες επιχειρήσεις των ΗΠΑ που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι, σε αντίθεση με την επιχείρηση κατά του έκπτωτου προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, η οποία, όπως είπε, ολοκληρώθηκε «μέσα σε λίγα λεπτά», η μεταφορά ή καταστροφή του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου θα απαιτούσε εβδομάδες και «τεράστιο εξοπλισμό».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζίμι Κάρτερ και την κρίση των ομήρων στο Ιράν το 1979, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν αισθάνομαι ότι θέλω να γίνω Τζίμι Κάρτερ».