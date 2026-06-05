ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις κατά της Κούβας– Στη λίστα ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ και μέλη της οικογένειας Κάστρο

Η κυβέρνηση Τραμπ κλιμακώνει την πίεση στην Αβάνα, επιβάλλοντας οικονομικές κυρώσεις σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, την ώρα που οι σχέσεις ΗΠΑ - Κούβας παραμένουν σε υψηλή ένταση.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις κατά της Κούβας– Στη λίστα ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ και μέλη της οικογένειας Κάστρο
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε νέες οικονομικές κυρώσεις Κούβα, στοχεοντας τον πρόεδρο Ντίας
  • Κανέλ, μέλη της οικογένειας Κάστρο και κρατικούς φορείς.
  • Στη μαύρη λίστα περιλαμβάνονται ο γιος και ο εγγονός του Ραούλ Κάστρο, καθώς και η σύζυγος και ο γιος του Ντίας
  • Κανέλ.
  • Οι κυρώσεις παγώνουν περιουσιακά στοιχεία υπό αμερικανική δικαιοδοσία και απαγορεύουν συναλλαγές με τους εν λόγω προσώπους και φορείς.
  • Η ένταση ΗΠΑ
  • Κούβας αυξήθηκε μετά τον πετρελαϊκό αποκλεισμό, τις κυρώσεις σε εταιρείες και αξιωματούχους και την ποινική δίωξη κατά του Ραούλ Κάστρο.
  • Παρά την κλιμάκωση, οι διπλωματικές επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Αβάνας συνεχίζονται.
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Νέες οικονομικές κυρώσεις κατά της Κούβας επέβαλε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, βάζοντας στο στόχαστρο τον πρόεδρο της χώρας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, μέλη της οικογένειας Κάστρο και κρατικούς φορείς της Αβάνας.

Στη μαύρη λίστα του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο γιος και ο εγγονός του Ραούλ Κάστρο. Ο πρώην πρόεδρος της Κούβας δεν κατέχει πλέον επίσημο αξίωμα, ωστόσο θεωρείται ότι εξακολουθεί να έχει σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις για το μέλλον της χώρας.

Κυρώσεις επιβλήθηκαν επίσης στη σύζυγο του σημερινού προέδρου της Κούβας και στον γιο της, καθώς και στο υπουργείο των Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ο ίδιος ο Ντίας-Κανέλ είχε ήδη τεθεί στο στόχαστρο της αμερικανικής διπλωματίας από τον Ιούλιο του 2025.

Η ένταση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Αβάνα έχει αυξηθεί από την αρχή της χρονιάς, μετά τον de facto πετρελαϊκό αποκλεισμό που επέβαλαν οι ΗΠΑ, τις διαδοχικές κυρώσεις σε εταιρείες και αξιωματούχους, αλλά και την ποινική δίωξη σε βάρος του Ραούλ Κάστρο για υπόθεση που ανάγεται στο 1996.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η Κούβα, που βρίσκεται περίπου 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Φλόριντα, συνιστά «εξαιρετική απειλή» για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει επανειλημμένα ότι θα «πάρει τον έλεγχο» της νήσου.

Παρά την κλιμάκωση, Ουάσιγκτον και Αβάνα αναφέρουν ότι οι διπλωματικές επαφές συνεχίζονται. Ο Αλεχάντρο Κάστρο Εσπίν, γιος του Ραούλ Κάστρο, θεωρείται ότι είχε διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στις μυστικές διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στην αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων ΗΠΑ - Κούβας το 2015.

Με τις κυρώσεις, όσα περιουσιακά στοιχεία των προσώπων και φορέων βρίσκονται υπό αμερικανική δικαιοδοσία παγώνουν, ενώ πολίτες και επιχειρήσεις των ΗΠΑ απαγορεύεται να συναλλάσσονται μαζί τους.

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