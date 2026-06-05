Όσκαρ 2027: Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα

Snapshot Το υπουργείο Πολιτισμού καλεί τους Έλληνες κινηματογραφιστές να υποβάλουν υποψηφιότητες για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στα Όσκαρ 2027.

Η επιλογή αφορά την ταινία που θα διεκδικήσει το βραβείο Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους στην 99η διοργάνωση των βραβείων Όσκαρ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον Κανονισμό της φετινής διοργάνωσης, ειδικά τον κανόνα 16.

Οι κανόνες της 99ης διοργάνωσης είναι διαθέσιμοι σε συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση για ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Snapshot powered by AI

Το υπουργείο Πολιτισμού απευθύνει πρόσκληση στους ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής του κινηματογραφικού έργου, με το οποίο η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί στην 99η διοργάνωση των βραβείων Όσκαρ της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, διεκδικώντας το βραβείο Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους.

Η πρόσκληση αφορά στους Έλληνες κινηματογραφιστές που πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως αυτές προβλέπονται από τον Κανονισμό της φετινής διοργάνωσης των OSCAR, και ειδικότερα τα κριτήρια του κανόνα 16 (RULE SΙΧΤΕΕΝ SPECIAL RULES FOR THE INTERNATIONAL FEATURE FILM AWARD) υπό τους τίτλους Ι. ΟΡΙΣΜΟΣ και ΙΙ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ.

Οι κανόνες της 99ης διοργάνωσης είναι διαθέσιμοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΕΔΩ.