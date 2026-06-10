Μπέλφαστ: Το θύμα της επίθεσης με μαχαίρι έχασε το αριστερό του μάτι -Ποιος είναι ο Σουδανός δράστης

Ο Στίβεν Όγκιλβι, το θύμα που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στο Μπέλφαστ το βράδυ της Δευτέρας, έχασε το αριστερό του μάτι , έχει υποστεί ζημιά στο δεξί μάτι και φέρει τραύματα στον λαιμό και την πλάτη του, σύμφωνα με το δικαστήριο.

Ο Σουδανός δράστης κατονομάστηκε ως Χάντι Αλόντιντ και προφυλακίστηκε για τέσσερις εβδομάδες. Κατηγορήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας, απειλές για δολοφονία ενός ακτινολόγου του ΕΣΥ και κατοχή μαχαιριού. Στην εμφάνισή του στο δικαστήριο αρνήθηκε κάθε νομική εκπροσώπηση και δεν απάντησε στις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν μέσω διερμηνέα.

O Στίβεν Όγκιλβι

Ο 30χρονος, με διεύθυνση στην Λεωφόρο Ντάνκερν στο Μπέλφασ κατηγορείται για την απόπειρα δολοφονίας του Όγκιλβι τη Δευτέρα, για απειλή δολοφονίας ενός ακτινολόγου του NHS την ίδια ημέρα καθώς επίσης και για κατοχή μαχαιριού. Ο δικαστής Στίβεν Κίοουν του αρνήθηκε την εγγύηση και ο Αλόντιντ θα εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο σε 4 εβδομάδες, στις 8 Ιουλίου.

Ο δικαστής επαίνεσε παράλληλα τα μέλη του κοινού που έσπευσαν να βοηθήσουν και τους διασώστες που έδειξαν αντανακλαστικά το βράδυ της επίθεσης αλλά και στα επεισόδια που συνεχίστηκαν χθες βράδυ στο Μπέλφαστ. Είπε επίσης ότι το δικαστήριο γνώριζε για την διατάραξη της δημόσιας τάξης και για την πιθανότητα περαιτέρω διαμαρτυριών σήμερα (11/6). Καταδίκασε τις απειλές κατά των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και είπε ότι όσοι εμπλέκονται σε αυτό το είδος συμπεριφοράς μπορούν «να περιμένουν να πάνε φυλακή».

Στάρμερ: «Σοκαριστικό και απαράδεκτο το χάος»

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε το χάος που επικράτησε στο Μπέλφαστ την Τρίτη το βράδυ ως «σοκαριστικό και εντελώς απαράδεκτο». «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη βία και την αναταραχή που είδαμε να απειλούν τις κοινότητές μας, ούτε για εκείνους που την ενθάρρυναν, ​​στο διαδίκτυο ή αλλού», έγραψε σε μια ανάρτηση στο X.

Ο πρωθυπουργός προσθέτει ότι είναι «σαφές» ότι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν με βάση το υπόβαθρό τους «και δεν θα το ανεχτώ», προσθέτοντας ότι όσοι κρύβονται πίσω από τη βία «θα νιώσουν την πλήρη ισχύ του νόμου». Λέει ότι έχει μιλήσει με την αστυνομία και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, καθώς και με τους ηγέτες της Βόρειας Ιρλανδίας. «Η έκκληση για ηρεμία πρέπει να είναι η προτεραιότητα και αυτό ακριβώς ζητώ τώρα. Πρέπει να αφήσουμε την αστυνομία να συνεχίσει τη δουλειά της», λέει.

Κατά τη διάρκεια των βίαιων ταραχών στο Μπέλφαστ το βράδυ της Τρίτης δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Ιρλανδίας, Χίλαρι Μπεν. Προσθέτει ότι οι σκέψεις του είναι με το θύμα της επίθεσης με μαχαίρι, προτού καταγγείλει το χάος που ξέσπασε στην πόλη.

«Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη βία που είδαμε στους δρόμους της βόρειας Ιρλανδίας χθες το βράδυ με μασκοφόρους κακοποιούς», λέει. «Όσοι οργανώνουν τις διαμαρτυρίες ισχυρίζονται ότι «προστατεύουν» τις κοινότητες, αλλά «κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Είναι εντελώς ντροπιαστικό» πρόσθεσε.

Επεισόδια και στη Σκωτία

Ο πρωθυπουργός της Σκωτίας, Τζον Σουίνι, χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις σκηνές που έλαβαν χώρα στη Γλασκώβη, το Εδιμβούργο και το Άιρ το βράδυ της Τρίτης, μετά τη συγκέντρωση πλήθους διαδηλωτών σε αυτές τις περιοχές σε απάντηση στην επίθεση στο Μπέλφαστ.

Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε σημεία στο κέντρο της Γλασκώβης την Τρίτη το βράδυ με καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Πολλοί φώναζαν συνθήματα, με σημαίες και πανό σε εμφανή σημεία, ενώ αναπτύχθηκαν πολλοί αστυνομικοί.

Δεκάδες διαδηλωτές διαδήλωσαν επίσης στην πλατεία του Αγίου Ανδρέα στο Εδιμβούργο προτού παρελάσουν κατά μήκος της οδού Princes φωνάζοντας με μπλε φωτοβολίδες και φανέλες. Περίπου 100 άτομα πραγματοποίησαν επίσης διαδήλωση στο Aιρ.. Σε μια ανάρτηση στο X την Τετάρτη, ο Σουίνι αναφέρει ότι «η Σκωτία είναι ένα φιλόξενο έθνος και όσοι επιλέγουν να ζήσουν εδώ είναι πολύτιμα μέλη των κοινοτήτων μας. Ο ρατσισμός, το μίσος και ο εκφοβισμός δεν έχουν θέση στη Σκωτία. Πρέπει να αντισταθούμε σε αυτό», λέει.

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