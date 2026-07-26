Περπατούσε σε ένα δάσος και βρήκε ένα σπαθί 2.700 ετών καρφωμένο στο έδαφος
Η ανακάλυψη έγινε σε δασική περιοχή κοντά στο Γκντανσκ της Πολωνίας
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Ορισμένες ανακαλύψεις μοιάζουν να έχουν βγει από ταινία περιπέτειας. Ένας άνδρας στην Πολωνία βγήκε για μια συνηθισμένη εξόρμηση με τον ανιχνευτή μετάλλων του και βρέθηκε μπροστά σε ένα εύρημα που κανείς δεν θα περίμενε να αντικρίσει το 2026: ένα χάλκινο σπαθί ηλικίας περίπου 2.700 ετών, καρφωμένο όρθιο μέσα στο έδαφος ενός δάσους.
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