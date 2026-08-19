Ινδία: Πυρκαγιά σε ξενοδοχείο στην Κολκάτα - Τουλάχιστον 9 νεκροί
Έξι άνδρες, δυο γυναίκες και παιδί διασώθηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο
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- Τουλάχιστον εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά σε ξενοδοχείο στην Κολκάτα της Ινδίας.
- Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς σήμερα, σύμφωνα με αξιωματικό του πυροσβεστικού σώματος.
- Έξι άνδρες, δύο γυναίκες και ένα παιδί διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.
- Πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν από το περιστατικό.
Τουλάχιστον εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε ξενοδοχείο στην Κολκάτα της Ινδίας ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος.
«Εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς σήμερα», είπε ανώνυμα ο αξιωματικός.
Έξι άνδρες, δυο γυναίκες και παιδί διασώθηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
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