Ινδία: Πυρκαγιά σε ξενοδοχείο στην Κολκάτα - Τουλάχιστον 9 νεκροί  

Snapshot Τουλάχιστον εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά σε ξενοδοχείο στην Κολκάτα της Ινδίας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς σήμερα, σύμφωνα με αξιωματικό του πυροσβεστικού σώματος.

Έξι άνδρες, δύο γυναίκες και ένα παιδί διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν από το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε ξενοδοχείο στην Κολκάτα της Ινδίας ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος.

«Εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς σήμερα», είπε ανώνυμα ο αξιωματικός.

Έξι άνδρες, δυο γυναίκες και παιδί διασώθηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.