Κύπρος: Τραγωδία στη Λεμεσό – Βρέφος 5 μηνών εντοπίστηκε νεκρό στο κρεβατάκι του

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (18/08) στη Λεμεσό, όταν βρέφος μόλις 5 μηνών εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Το βρέφος κοιμόταν στο σπίτι της οικογένειας και γύρω στις 20:00, η μητέρα του διαπίστωσε ότι δεν είχε τις αισθήσεις του, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Το βρέφος μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική, όπου οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, όπως μεταδίδει το sigmalive.com.

Από τις πρώτες εξετάσεις, δεν εντοπίστηκαν εξωτερικές κακώσεις. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν μέσω νεκροψίας – νεκροτομής, η οποία θα οριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση και διενεργεί εξετάσεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό συμβάν.