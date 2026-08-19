SpaceX: Έτσι είναι ο κρατήρας στη Σελήνη μετά τη σύγκρουση του πυραύλου - Νέες εικόνες της NASA

Snapshot Η πρόσκρουση του ανώτερου σταδίου πυραύλου Falcon 9 δημιούργησε νέο κρατήρα διαμέτρου περίπου 18 μέτρων στη σεληνιακή επιφάνεια στις 5 Αυγούστου.

Η NASA συνεργάστηκε με τη Νότια Κορέα για να καταγράψει καθαρές εικόνες του κρατήρα μέσω του Lunar Reconnaissance Orbiter, μετά από δεδομένα του σεληνιακού σκάφους Danuri.

Η λήψη των εικόνων απαιτούσε εξαιρετική ακρίβεια, καθώς καθυστέρηση 10 δευτερολέπτων θα μπορούσε να μετακινήσει το κρατήρα εκτός κάδρου κατά περίπου 16 χιλιόμετρα.

Η NASA τόνισε ότι η πρόσκρουση δεν αποτελεί απειλή για τη Γη ή τη σεληνιακή επιφάνεια και θεωρείται ασφαλής διαδικασία απομάκρυνσης εξοπλισμού σε χαμηλή σεληνιακή τροχιά.

Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν τα δεδομένα από την πρόσκρουση για να μελετήσουν το σεληνιακό έδαφος και να βελτιώσουν την προστασία αστροναυτών και μελλοντικών υποδομών στη Σελήνη. Snapshot powered by AI

Νέες εικόνες από δορυφόρο της NASA που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη αποκαλύπτουν για πρώτη φορά με μεγαλύτερη καθαρότητα το σημείο όπου συνετρίβη ένα τμήμα πυραύλου της SpaceX, δημιουργώντας έναν νέο κρατήρα στην επιφάνεια του φυσικού δορυφόρου της Γης.

Ο κρατήρας έχει διάμετρο περίπου 60 πόδια, δηλαδή περίπου 18 μέτρα, και σχηματίστηκε μετά την πρόσκρουση του ανώτερου σταδίου ενός πυραύλου Falcon 9 στη Σελήνη νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Η πορεία του πυραύλου προς τη Σελήνη

Ο πύραυλος Falcon 9 είχε εκτοξευθεί αρχικά στις 15 Ιανουαρίου 2025, μεταφέροντας δύο εμπορικά σεληνιακά σκάφη προσεδάφισης.

Μετά την εκτόξευση, το πρώτο στάδιο του πυραύλου, δηλαδή ο ενισχυτής που χρησιμοποιείται για την απογείωση, επέστρεψε στη Γη.

Το δεύτερο στάδιο, ή αλλιώς ανώτερο στάδιο, συνέχισε την πορεία του, προωθώντας τα ρομποτικά σεληνιακά σκάφη προς τη Σελήνη.

Όταν η αποστολή του πυραύλου ολοκληρώθηκε, η SpaceX απέρριψε σκόπιμα το ανώτερο στάδιο στο διάστημα. Ωστόσο, στη συνέχεια έγινε σαφές ότι ιδιαιτερότητες της τροχιακής δυναμικής είχαν οδηγήσει το αντικείμενο σε τροχιά σύγκρουσης με τη Σελήνη.

Οι πρώτες εικόνες μετά την πρόσκρουση

Μετά την πρόσκρουση του πυραύλου στη Σελήνη στις 5 Αυγούστου, ερευνητές και διαστημικές υπηρεσίες προσπάθησαν να καταγράψουν εικόνες από το σημείο της σύγκρουσης.

Το Very Large Telescope του Ευρωπαϊκού Νότιου Αστεροσκοπείου, το οποίο βρίσκεται στο Παρατηρητήριο Paranal στη Χιλή, ήταν μεταξύ των πρώτων που εντόπισαν την πρόσκρουση.

Εικόνες μοιράστηκε λίγο αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το Danuri, το σεληνιακό διαστημόπλοιο της Νότιας Κορέας, γνωστό ως Korean Pathfinder Lunar Orbiter.

Η συνεργασία NASA και Νότιας Κορέας

Η NASA ανακοίνωσε ότι συνεργάστηκε με την Korea AeroSpace Administration (KASA) και αξιοποίησε τα προκαταρκτικά δεδομένα που είχε συγκεντρώσει το Danuri.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, οι μηχανικοί κατάφεραν να καθοδηγήσουν την κάμερα στενής γωνίας που βρίσκεται πάνω στο Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) της NASA, ώστε να καταγράψει πιο καθαρές και λεπτομερείς εικόνες του κρατήρα. Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα τις νέες εικόνες την Τρίτη (18/8).

Χρειάστηκε απόλυτη ακρίβεια

Για να καταγράψει το LRO το σημείο της πρόσκρουσης, οι μηχανικοί χρειάστηκε να αλλάξουν την κλίση του διαστημικού σκάφους, ώστε οι κάμερές του να «κοιτούν» προς τον κρατήρα κάθε φορά που το LRO περνούσε περίπου 60 μίλια, δηλαδή 96 χιλιόμετρα, πάνω από τη Σελήνη, κινούμενο με ταχύτητα περίπου 1 μίλι το δευτερόλεπτο.

Οι εικόνες του νοτιοκορεατικού διαστημικού σκάφους Danuri πριν και μετά την πρόσκρουση, με το σημείο της σύγκρουσης να επισημαίνεται στον σεληνιακό κρατήρα

Σύμφωνα με τη NASA, το LRO κινείται γύρω από τη Σελήνη από πόλο σε πόλο κάθε δύο ώρες, ενώ η Σελήνη περιστρέφεται αργά κάτω από αυτό.

Χρειάστηκαν έξι ημέρες μέχρι η τροχιά του LRO να ευθυγραμμιστεί με το σημείο της πρόσκρουσης. Στη συνέχεια απαιτήθηκε επιπλέον χρόνος για την επεξεργασία των εικόνων.

Η φωτογράφιση του σημείου απαιτούσε εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια. Όπως εξήγησε η NASA, ακόμη και μια καθυστέρηση 10 δευτερολέπτων στη λήψη της εικόνας θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα ο νέος κρατήρας να μετακινηθεί έως και 10 μίλια, περίπου 16 χιλιόμετρα, έξω από το κάδρο.

«Δεν αποτελεί κάτι για το οποίο ανησυχούμε»

Παρότι η σύγκρουση του πυραύλου με τη Σελήνη δεν ήταν προγραμματισμένη, οι ερευνητές της NASA υπογράμμισαν ότι το περιστατικό δεν αποτέλεσε απειλή ούτε για ανθρώπους στη Γη ούτε για τη σεληνιακή επιφάνεια.

Η επιστήμονας της NASA για τη Σελήνη, Kelsey Young, δήλωσε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι πρόκειται για μια διαδικασία απομάκρυνσης εξοπλισμού που θεωρείται τεχνικά αποδεκτή και ασφαλής σε χαμηλή σεληνιακή τροχιά.

Όπως σημείωσε, η Σελήνη δέχεται συνεχώς προσκρούσεις από φυσικά αντικείμενα, όπως μετεωρίτες, αστεροειδείς και κομήτες.

Τι μπορούν να μάθουν οι επιστήμονες

Η πρόσκρουση, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν σχεδιασμένη, προσφέρει στους επιστήμονες μια ακόμη ευκαιρία να μελετήσουν τη σεληνιακή επιφάνεια.

Η Kelsey Young ανέφερε ότι οι ερευνητές αξιοποιούν τις παρατηρήσεις από τη σύγκρουση προκειμένου να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις για το έδαφος της Σελήνης, αλλά και να προετοιμαστούν καλύτερα για το μέλλον.

Στόχος είναι, μεταξύ άλλων, να κατανοηθεί πώς μπορούν να προστατευθούν οι αστροναύτες, αλλά και οι μελλοντικές υποδομές που θα σταλούν στη Σελήνη.

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