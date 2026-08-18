Ιστορική στιγμή: Η Σοφί Αντενό η πρώτη Γαλλίδα που περπατά στο διάστημα

Snapshot Η Σοφί Αντενό έγινε η πρώτη Γαλλίδα που πραγματοποιεί διαστημικό περίπατο έξω από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Η έξοδος διάρκειας έξι ωρών και τριάντα λεπτών είχε ως στόχο την αντικατάσταση μιας κρίσιμης κεραίας επικοινωνιών.

Ο μηχανισμός που αντικαθίσταται είναι ζωτικής σημασίας για τη μετάδοση δεδομένων υψηλής ταχύτητας με το κέντρο ελέγχου στο Χιούστον.

Η Αντενό είναι η δεύτερη Ευρωπαία που πραγματοποιεί διαστημικό περίπατο, μετά την Ιταλίδα Σαμάνθα Κριστοφορέτι το 2022.

Η αποστολή απαιτεί στενό συντονισμό του πληρώματος και χειρισμό του ρομποτικού βραχίονα από το εσωτερικό του σταθμού. Snapshot powered by AI

Ιστορία γράφει η 44χρονη Σοφί Αντενό, καθώς γίνεται η πρώτη Γαλλίδα αστροναύτης που πραγματοποιεί διαστημικό περίπατο έξω από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Σύμφωνα με τη NASA, η έξοδος στο κενό ξεκίνησε το μεσημέρι της Τρίτης και έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει περίπου έξι ώρες και τριάντα λεπτά. Μαζί με τον Αμερικανό αστροναύτη Ανίλ Μένον, η Αντενό αναλαμβάνει την αντικατάσταση μιας κρίσιμης κεραίας επικοινωνίας εδάφους-διαστήματος στο τροχιακό σύμπλεγμα, 400 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη. Πρόκειται για έναν μηχανισμό ζωτικής σημασίας για τη μετάδοση δεδομένων υψηλής ταχύτητας με το κέντρο ελέγχου στο Χιούστον. «Ένας επιτυχημένος διαστημικός περίπατος ξεκινά πολύ πριν ανοίξει η θυρίδα, και εκεί ακριβώς είχα επικεντρωθεί τις τελευταίες ημέρες: πρόβες, προετοιμασία και απόλυτη συγκέντρωση», ανέφερε η ίδια σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

Ομαδική επιχείρηση και ευρωπαϊκή πρωτιά

Την ίδια ώρα, η αποστολή απαιτεί τον απόλυτο συντονισμό ολόκληρου του πληρώματος. Ο μηχανικός πτήσης Τζακ Χάθαγουεϊ και η διοικητής του σταθμού Τζέσικα Μέιρ παρακολουθούν συνεχώς τη διαδικασία, χειριζόμενοι τον ρομποτικό βραχίονα μέσα από τις εγκαταστάσεις του ISS. Όπως ανακοινώθηκε, η Γαλλίδα μηχανικός και πρώην πιλότος δοκιμών είναι μόλις η δεύτερη Ευρωπαία στην ιστορία που επιχειρεί έξοδο στο διάστημα, ακολουθώντας τα βήματα της Ιταλίδας Σαμάνθα Κριστοφορέτι το 2022.

Η Αντενό είχε γίνει τον Φεβρουάριο η δεύτερη Γαλλίδα που ταξίδεψε στο διάστημα μετά την πρωτοπόρο Κλοντί Ενιερέ, ενώ ο τελευταίος συμπατριώτης της που είχε βγει στο κενό ήταν ο Τομά Πεσκέ, έχοντας καταγράψει έξι διαστημικούς περιπάτους στο ενεργητικό του.

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