Πέθανε ο ντράμερ των θρυλικών ΖΖ Top, Frank Beard

Πέρυσι, τον Μάρτιο, οι ZZ Top είχαν επιβεβαιώσει μέσω του επίσημου λογαριασμού τους στο X ότι ο Beard «αποχωρούσε προσωρινά» από τις περιοδείες

Δημήτρης Δρίζος

Πέθανε ο ντράμερ των θρυλικών ΖΖ Top, Frank Beard
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Frank Beard, ντράμερ των ZZ Top για 56 χρόνια, πέθανε σε ηλικία 77 ετών σε ξενώνα παρηγορητικής φροντίδας στο Τέξας.
  • Πέρυσι, το συγκρότημα ανακοίνωσε την προσωρινή αποχώρησή του από τις περιοδείες χωρίς να αποκαλύψει το πρόβλημα υγείας του.
  • Ο Beard συνέβαλε καθοριστικά σε μεγάλες επιτυχίες των ZZ Top όπως τα «Sharp Dressed Man», «Legs» και «Gimme All Your Lovin’».
  • Ο Billy Gibbons τόνισε ότι ο χαρακτήρας και το backbeat του Beard ήταν κρίσιμα για την επιτυχία του συγκροτήματος και ότι οι ZZ Top θα συνεχίσουν τη μουσική τους πορεία όπως εκείνος θα ήθελε.
  • Οι ZZ Top έχουν πουλήσει πάνω από 50 εκατομμύρια δίσκους, με πολλές επιτυχίες στα charts και τρεις υποψηφιότητες για Grammy.
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Ο επί χρόνια ντράμερ του εμβληματικού ροκ συγκροτήματος ZZ Top, Frank Beard, πέθανε σε ηλικία 77 ετών.

Ο Frank Beard επιβεβαιώθηκε ότι πέθανε σε «κατάσταση νοσηλείας σε ξενώνα παρηγορητικής φροντίδας (hospice)», έχοντας δίπλα του μέλη της οικογένειάς του. Ήταν ο ντράμερ του θρυλικού συγκροτήματος για περισσότερα από 50 χρόνια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου Τύπου του συγκροτήματος την Τρίτη 18 Αυγούστου, αναφέρθηκε:«Ανακοινώθηκε σήμερα ότι ο Frank Beard, ντράμερ των ZZ Top τα τελευταία 56 χρόνια, πέθανε. Βρισκόταν σε καθεστώς hospice όταν έφυγε από τη ζωή στο ράντσο του στο Ρίτσμοντ του Τέξας, έχοντας μέλη της οικογένειάς του στο πλευρό του».

Πέρυσι, τον Μάρτιο, οι ZZ Top είχαν επιβεβαιώσει μέσω του επίσημου λογαριασμού τους στο X ότι ο Beard «αποχωρούσε προσωρινά» από τις περιοδείες. Ωστόσο, δεν είχαν διευκρινίσει ποιο ήταν το πρόβλημα υγείας του.

Ο Beard έδινε τον ρυθμό σε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος, όπως τα «Sharp Dressed Man», «Legs» και «Gimme All Your Lovin’».

Ο κιθαρίστας και συνιδρυτής του συγκροτήματος, Billy Gibbons, ο οποίος βρίσκεται σε περιοδεία μαζί με τον μπασίστα Elwood Francis, αποχαιρέτησε τον Beard με μια συγκινητική δήλωση.

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Ο Gibbons ανέφερε:«Σήμερα, ο Elwood κι εγώ χάσαμε έναν σπουδαίο φίλο και συνεργάτη, ενώ ο κόσμος έχασε έναν από τους πιο φυσικά καινοτόμους ντράμερ και έναν σπουδαίο και γνήσιο γιο του Τέξας. Το χαρακτηριστικό του backbeat ήταν καθοριστικό για να κρατά τους ZZ Top στην κορυφή. Το συγκρότημα, στο οποίο συμμετείχε για έξι δεκαετίες, θα συνεχίσει να προχωρά, όπως ακριβώς θα ήθελε κι εκείνος».

Οι ZZ Top έχουν πουλήσει περισσότερους από 50 εκατομμύρια δίσκους και είχαν έξι singles που έφτασαν στο Νο. 1 του Billboard Mainstream Rock Airplay.

Επτά από τα άλμπουμ τους βρέθηκαν στο Top 10 του Billboard 200, ενώ το συγκρότημα απέσπασε τρεις υποψηφιότητες για Grammy.

«Έχω βρει τους ανθρώπους με τους οποίους προοριζόμουν να παίζω», είχε δηλώσει ο Beard στο ντοκιμαντέρ του 2019 «ZZ Top: That Little Ol’ Band from Texas». «Ποτέ δεν ήθελα να σταματήσω και ποτέ δεν ήθελα να με απολύσουν».

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