Η ανανεωμένη Mercedes C-Class έχει έως 395 ίππους και αναβαθμισμένα ηλεκτρονικά

Η ανανεωμένη C-Class διαθέτει την 4η γενιά του MBUX, η οποία ενσωματώνει λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης

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Η ανανεωμένη Mercedes C-Class έχει έως 395 ίππους και αναβαθμισμένα ηλεκτρονικά
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  • Η ανανεωμένη Mercedes C-Class διαθέτει την 4η γενιά του συστήματος MBUX με λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης.
  • Η αναβάθμιση αφορά τόσο τη sedan όσο και τη station wagon έκδοση T-Modell της C-Class γενιάς W206.
  • Οι σχεδιαστικές αλλαγές επικεντρώνονται κυρίως στο εμπρός μέρος με νέα, μεγαλύτερη μάσκα και φωτιζόμενο περίγραμμα.
  • Η φωτεινή υπογραφή της C-Class έχει ενισχυθεί για μεγαλύτερη παρουσία, σύμφωνα με τη σύγχρονη σχεδιαστική κατεύθυνση της Mercedes.
  • Η βασική φιλοσοφία του μοντέλου διατηρείται, ενώ η τεχνολογία έχει εκσυγχρονιστεί σημαντικά.
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Η Mercedes-Benz προχωρά στην αναβάθμιση της τρέχουσας C-Class της γενιάς W206, διατηρώντας τη βασική φιλοσοφία του μοντέλου αλλά εκσυγχρονίζοντας ουσιαστικά την τεχνολογία του.

Το facelift αφορά τόσο τη sedan όσο και τη station wagon T-Modell, ενώ οι αλλαγές στη σχεδίαση δεν μεταβάλλουν δραστικά την εικόνα της C-Class. Το μεγαλύτερο μέρος τους επικεντρώνεται στο εμπρός μέρος, όπου υπάρχει μια νέα, πιο επιβλητική μάσκα με μεγαλύτερες διαστάσεις, χρωμιωμένο πλαίσιο και φωτιζόμενο περίγραμμα.

Παράλληλα, το αστέρι της Mercedes αποκτά μεγαλύτερη παρουσία στη φωτεινή υπογραφή, ακολουθώντας τη σχεδιαστική κατεύθυνση που έχει ήδη υιοθετήσει η μάρκα στα νεότερα μοντέλα της.

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