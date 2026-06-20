Η Mercedes-AMG αντεπιτίθεται με 27 νέα μοντέλα σε τρία χρόνια
«Έχουμε λάβει πολλές αποφάσεις και όλα τα νέα προϊόντα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη», δήλωσε ο επικεφαλής της Mercedes-AMG, Michael Schiebe
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Η Mercedes-AMG ετοιμάζει τη μεγαλύτερη ίσως επίθεση προϊόντων στην ιστορία της, με περισσότερα από 27 νέα μοντέλα να φτάνουν στην αγορά μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, σε μια ξεκάθαρη προσπάθεια να πλησιάσει τις πωλήσεις της BMW M.
Η γερμανική φίρμα έθεσε ως στόχο τις 200.000 ετήσιες πωλήσεις έως το 2030, έναντι περίπου 145.000 αυτοκινήτων που διέθεσε το 2025. Για να φτάσει εκεί, η AMG επενδύει τόσο στην ηλεκτροκίνηση όσο και στους παραδοσιακούς κινητήρες υψηλών επιδόσεων.
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