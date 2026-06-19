Το Audi Nuvolari ίσως αποκτήσει πιο σπάνια έκδοση
Το Audi Nuvolari έκανε την εμφάνισή του χωρίς καμία προειδοποίηση, προκαλώντας αίσθηση στον κόσμο των supercars.
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Ωστόσο, φαίνεται πως η γερμανική εταιρεία δεν έχει αποκαλύψει ακόμη όλα τα χαρτιά της.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το εντυπωσιακό μοντέλο των 1.001 ίππων ενδέχεται να αποκτήσει και μια ανοιχτή έκδοση, η οποία θα είναι ακόμη πιο περιορισμένη σε παραγωγή.
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