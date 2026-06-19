Η BYD θέλει να ξεπεράσει την Toyota μέχρι το 2031

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία τα τελευταία χρόνια εξελίχθηκε από κατασκευαστής μπαταριών σε έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες της παγκόσμιας αγοράς αυτοκινήτου, θέτει πλέον έναν εξαιρετικά φιλόδοξο στόχο: να ξεπεράσει την Toyota και να γίνει η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

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