Η BYD θέλει να ξεπεράσει την Toyota μέχρι το 2031

Η BYD δεν κρύβει πλέον τις φιλοδοξίες της.

Newsbomb

Η BYD θέλει να ξεπεράσει την Toyota μέχρι το 2031
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
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Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία τα τελευταία χρόνια εξελίχθηκε από κατασκευαστής μπαταριών σε έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες της παγκόσμιας αγοράς αυτοκινήτου, θέτει πλέον έναν εξαιρετικά φιλόδοξο στόχο: να ξεπεράσει την Toyota και να γίνει η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

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