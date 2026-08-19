Εύβοια: Νεαρός έπεσε από γκρεμό 15 μέτρων έπειτα από τροχαίο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες του τροχαίου

Newsroom

Εύβοια: Νεαρός έπεσε από γκρεμό 15 μέτρων έπειτα από τροχαίο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
ΕΛΛΑΔΑ
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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (19/08), στον παραλιακό δρόμο από τη Γλύφα προς τη Χαλκίδα, στην Εύβοια.

Αυτοκίνητο που οδηγούσε 22χρονος εξετράπη της πορείας του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και κατέληξε εκτός δρόμου, σε σημείο όπου υπάρχει γκρεμός.

Ο νεαρός επιχείρησε να εξέλθει από το όχημα, όμως, έπεσε από ύψος περίπου 15 μέτρων, σύμφωνα με το eviaonline.gr.

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Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Χαλκίδας. Πέντε πυροσβέστες, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, κατάφεραν να προσεγγίσουν τον 22χρονο και να τον μεταφέρουν με φορείο στον δρόμο.

Ο νεαρός είχε τις αισθήσεις του και έφερε εξωτερικά τραύματα στο κεφάλι. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για την απαραίτητη ιατρική εκτίμηση.

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