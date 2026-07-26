«Οδύσσεια»: Ταινία 250 εκατ. ευρώ και χρέος 5.100 ευρώ για ζημιές σε πλοίο

Η Universal διαψεύδει τις καταγγελίες ότι άφησε απλήρωτες ζημιές σε πλοίο που χρησιμοποιήθηκε στην «Οδύσσεια»

Newsbomb

«Οδύσσεια»: Ταινία 250 εκατ. ευρώ και χρέος 5.100 ευρώ για ζημιές σε πλοίο
WHAT THE FACT
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν συγκαταλέγεται ήδη στις πιο πολυσυζητημένες κινηματογραφικές παραγωγές των τελευταίων ετών. Με προϋπολογισμό που εκτιμάται στα 250 εκατομμύρια ευρώ και ένα καστ γεμάτο αστέρες του Χόλιγουντ, η ταινία έχει τραβήξει τα βλέμματα πολύ πριν φτάσει στις αίθουσες.

Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Ο μυθικός Όλυμπος γίνεται βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας»

11:27ΚΟΣΜΟΣ

Θα πληρώνατε 58,5 εκατομμύρια δολάρια για να ζήσετε σε αυτό το εμβληματικό κτίριο της Νέας Υόρκης;

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Οι ουρανοί δεν έχουν ξαναδεί τέτοια κίνηση – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 153.359 πτήσεις σε 24 ώρες

11:14NEWSBOMB

Χανιά: Ώρες αγωνίας για το 2χρονο αγοράκι που ανασύρθηκε από πισίνα – Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

11:13WHAT THE FACT

«Οδύσσεια»: Ταινία 250 εκατ. ευρώ και χρέος 5.100 ευρώ για ζημιές σε πλοίο

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Φοιτητικό σπίτι: Πώς θα το στήσετε από την αρχή - Ο πλήρης οδηγός με ενδεικτικές τιμές - Από 600 έως και πάνω από 2.000 ευρώ το κόστος

10:56ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ιστορική απόφαση: Ο Όλυμπος μνημείο Παγκόσμιας Φυσικής Κληρονομιάς της Unesco

10:49WHAT THE FACT

Περπατούσε σε ένα δάσος και βρήκε ένα σπαθί 2.700 ετών καρφωμένο στο έδαφος

10:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί απέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ; Ραγκούσης, Τεμπονέρας, Σακελλαρίδης μιλούν για τις χαμένες ευκαιρίες και τα κρίσιμα λάθη

10:42ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: Αυτός είναι ο Ισλαμιστής δράστης της φονικής επίθεσης σε φεστιβάλ

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Ήπειρος: Αγία Παρασκευή του Δράκου στην Άρτα- Το άγνωστο προσκύνημα με τη σπηλιά και το νερό που στάζει μόνο δύο ημέρες τον χρόνο

10:36ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Δίπλωμα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο

10:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Marc: Σταθερή πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία αλλά μακριά από την αυτοδυναμία

10:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πού μπορεί να οδηγήσει η κρίση ΗΠΑ-Ιράν – Επιπλέον μείωση 10 λεπτά στο diesel για τον Αύγουστο

10:02ΚΟΣΜΟΣ

«Είμαστε πιο απαισιόδοξοι από ότι χθες» - Χωρίς ελπίδες για έλεγχο των πυρκαγιών Γαλλία και Ισπανία

10:00ΥΓΕΙΑ

Καθημερινές συνήθειες για την μείωση του κινδύνου καρκίνου του μαστού

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Καταδίωξη στο Αντίρριο: Οδηγός εμβόλισε περιπολικό, εγκατέλειψε το όχημα και εξαφανίστηκε

10:00ANNOUNCEMENTS

ΝΕΑ Προσφορά Γνωριμίας που μυρίζει… summeraki!

09:49LIFESTYLE

Δώρα Παντέλη - Τζον Μεραμβελιωτάκη: Ο γάμος της χρονιάς ανήμερα τον γενεθλίων του γιου τους

09:42LIFESTYLE

Παύλος Ντε Γκρες – Οι όμορφες ευχές για τα γενέθλια της κόρης του: «Χρόνια πολλά Ολύμπια, είσαι το φως της ζωής μου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα για τον Αύγουστο - Η πρόβλεψη των Ιταλών μετεωρολόγων

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Πώς γνώρισε τον δολοφόνο του - Το χρονικό του εγκλήματος και η τραγική ειρωνεία

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Κρατούσε αγκαλιά το νεκρό παιδί της για πάνω από ένα 24ωρο - Οικογενειακό δράμα πίσω από το θάνατο του 24χρονου

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Αυξάνονται τα «γκρίζα διαζύγια» στην Ελλάδα – Ιστορικό ρεκόρ για χωρισμούς σε γάμους άνω των 40 ετών

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται το Μητρώο Ακινήτων: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποιοι μπαίνουν πρώτοι στο «μικροσκόπιο»

15:24ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Σάλος με πιθανό στημένο παιχνίδι της εθνικής Ισπανίας – Ποιον αγώνα ερευνούν οι Αρχές

10:02LIFESTYLE

Η «Μπριγκάντα» στην Πεύκη κρύβει τον πιο όμορφο κήπο των βορείων προαστίων

21:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Καλλιάνος: Επιστρέφει η ζέστη – Πού και πότε θα φθάσει τους 40°C

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κώδικας Ιδιοκτησίας στις πολυκατοικίες: Τι αλλάζει σε κοινόχρηστα, λήψη αποφάσεων, διαμερίσματα

10:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Marc: Σταθερή πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία αλλά μακριά από την αυτοδυναμία

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση του εγκλήματος – «Το κίνητρο δεν είναι ξεκάθαρο», αναφέρει η ΕΛΑΣ

10:56ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ιστορική απόφαση: Ο Όλυμπος μνημείο Παγκόσμιας Φυσικής Κληρονομιάς της Unesco

08:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: «Άρπαξα το μαχαίρι που έτρωγα και της επιτέθηκα» - Τι ισχυρίστηκε ο 41χρονος

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη έρμαιο των ναρκομαφιών: Πώς τα καρτέλ χτίζουν παρακράτη με όπλα, διαφθορά και τρόμο

09:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Με εκβιασμούς και ροζ σκάνδαλα η μαφία των Χανίων «έτρωγε» την περιουσία της Αγίας Τριάδας

10:42ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: Αυτός είναι ο Ισλαμιστής δράστης της φονικής επίθεσης σε φεστιβάλ

07:42LIFESTYLE

Copy αλλά ελληνικά - Ξένες σειρές που διασκευάζονται για τη νέα σεζόν

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Συγκλονίζει η μητέρα της διασώστριας - «Δεν στέκει» - Το τελευταίο τηλεφώνημα

09:21ΚΟΣΜΟΣ

The Big Bang Theory: Πρωταγωνιστής της σειράς επιστρέφει… αγνώριστος σε νέα τηλεοπτική εμφάνιση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ