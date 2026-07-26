«Οδύσσεια»: Ταινία 250 εκατ. ευρώ και χρέος 5.100 ευρώ για ζημιές σε πλοίο

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν συγκαταλέγεται ήδη στις πιο πολυσυζητημένες κινηματογραφικές παραγωγές των τελευταίων ετών. Με προϋπολογισμό που εκτιμάται στα 250 εκατομμύρια ευρώ και ένα καστ γεμάτο αστέρες του Χόλιγουντ, η ταινία έχει τραβήξει τα βλέμματα πολύ πριν φτάσει στις αίθουσες.

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