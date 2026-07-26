«Οδύσσεια»: Ταινία 250 εκατ. ευρώ και χρέος 5.100 ευρώ για ζημιές σε πλοίο
Η Universal διαψεύδει τις καταγγελίες ότι άφησε απλήρωτες ζημιές σε πλοίο που χρησιμοποιήθηκε στην «Οδύσσεια»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν συγκαταλέγεται ήδη στις πιο πολυσυζητημένες κινηματογραφικές παραγωγές των τελευταίων ετών. Με προϋπολογισμό που εκτιμάται στα 250 εκατομμύρια ευρώ και ένα καστ γεμάτο αστέρες του Χόλιγουντ, η ταινία έχει τραβήξει τα βλέμματα πολύ πριν φτάσει στις αίθουσες.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:13 ∙ WHAT THE FACT
«Οδύσσεια»: Ταινία 250 εκατ. ευρώ και χρέος 5.100 ευρώ για ζημιές σε πλοίο
10:49 ∙ WHAT THE FACT
Περπατούσε σε ένα δάσος και βρήκε ένα σπαθί 2.700 ετών καρφωμένο στο έδαφος
10:36 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Δίπλωμα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο
10:00 ∙ ANNOUNCEMENTS
ΝΕΑ Προσφορά Γνωριμίας που μυρίζει… summeraki!
07:42 ∙ LIFESTYLE