Αυστραλία: Στο Εφετείο η υπόθεση δολοφονίας τριών ηλικιωμένων με γεύμα θανατηφόρων μανιταριών

Η 50χρονη Έριν Πάτερσον καταδικάστηκε τον Ιούλιο σε 33 χρόνια κάθειρξής

Ελένη Ευστρατίου

Αυστραλία: Στο Εφετείο η υπόθεση δολοφονίας τριών ηλικιωμένων με γεύμα θανατηφόρων μανιταριών
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Έριν Πάτερσον καταδικάστηκε σε 33 χρόνια κάθειρξης για τη δολοφονία τριών συγγενών του εν διαστάσει συζύγου της με δηλητηριώδη μανιτάρια και άσκησε έφεση κατά της καταδίκης της.
  • Στις 29 Ιουλίου 2023, η Πάτερσον κάλεσε τα θύματα σε γεύμα με πρόφαση την ανακοίνωση σοβαρής ασθένειας και τους τάισε θανατηφόρα μανιτάρια χωρίς να τα καταναλώσει η ίδια.
  • Τα θύματα πέθαναν στις αρχές Αυγούστου 2023, ενώ ο σύζυγος της αδερφής που γλύτωσε από το γεύμα αντιμετωπίζει μόνιμα προβλήματα υγείας.
  • Ο δικαστής τόνισε την έλλειψη μεταμέλειας της Πάτερσον και τον καταστροφικό αντίκτυπο των εγκλημάτων της στις οικογένειες των θυμάτων και στα ίδια της τα παιδιά.
  • Η ποινή των 33 ετών είναι η πιο βαριά που έχει επιβληθεί σε γυναίκα για δολοφονία στο Δικαστήριο της Μελβούρνης και η υπόθεση έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον και δημιουργία σχετικού υλικού.
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Στο Εφετείο ξεκίνησε εκ νέου η πολύκροτη υπόθεση της Έριν Πάτερσον, η οποία τάισε με δηλητηριώδη μανιτάρια τρεις συγγενείς του εν διαστάσει συζύγου της και καταδικάστηκε σε 33 χρόνια κάθειρξης για τη δολοφονία τους.

Η 50χρονη / άσκησε έφεση κατά της καταδίκης της και αναμένεται να ανοίξει ξανά στο Ανώτατο Δικαστήριο της Μελβούρνης την Τετάρτη. Η διαδικασία πρόκειται να κρατήσει μόλις δύο μέρες.

Το θανατηφόρο γεύμα

Υπενθυμίζεται ότι η Έριν Πάτερσον καταδικάστηκε τον Ιούλιο για τη δολοφονία των πεθερικών της Γκάλι και Ντόναλντ Πάτερσον, καθώς και την αδερφή της ηλικιωμένης, Χέδερ Γουίλκινσον. Επιπλέον, κατηγορήθηκε και κρίθηκε ένοχη για την απόπειρα δολοφονίας του Ίαν Γούλκινσον, συζύγου της Χέδερ, ο οποίος γλύτωσε από το γεύμα, αλλά απέκτησε μόνιμα προβλήματα υγείας.

Η γυναίκα κάλεσε τους συγγενείς στο σπίτι της στις 29 Ιουλίου 2023 με πρόφαση ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο και χρειαζόταν τη συμβουλή τους για να το πει στα παιδιά της. Έτσι, δικαιολόγησε και το γεγονός ότι εκείνα δεν βρίσκονταν στο τραπέζι.

Για το γεύμα είχε μαγειρέψει μοσχαρίσιο κρέας γουέλινγκτον με τα θανατηφόρα μανιτάρια, πουρέ πατάτας και πράσινα φασόλια. Όπως έγινε γνωστό στο δικαστήριο, η ίδια έτρωγε σε διαφορετικό πιάτο από εκείνο που είχε δώσει στους καλεσμένους της.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι η Πάτερσον εν γνώσει της έβαλε στο σπίτι της το ταψί με το μοσχάρι και τα θανατηφόρα μανιτάρια,

Η κα Γουίλκινσον και η κα Πάτερσον πέθαναν την Παρασκευή 4 Αυγούστου του 2023, ενώ ο κ. Πάτερσον πέθανε μια μέρα αργότερα. Ο εν διαστάσει σύζυγός της, Σάιμον Πάτερσον, με τον οποίο έχει αποκτήσει δύο παιδιά, προσκλήθηκε επίσης στο γεύμα και αρχικά δέχτηκε, αλλά αργότερα αρνήθηκε.

Η Πάτερσον είχε επιχειρήσει να δολοφονήσει τον σύζυγό της, με τον οποίο είναι σε διάσταση από το 2015.

«Δεν έδειξε κανέναν οίκτο»

Ο δικαστής είχε δηλώσει ότι η Έριν Πάτερσον δεν έδειξε «κανέναν οίκτο για τα πεθερικά της, αφού τους σέρβιρε ατομικές μερίδες με μοσχάσι Wellington και μανιτάρια σε μία "παγίδα θανάτου"».

Ο δικαστής Κρίστοφερ Μπιλ δήλωσε ότι ο επιμελής σχεδιασμός των δολοφονιών και η έλλειψη μεταμέλειας από την Πάτερσον σήμαιναν ότι η ποινή της θα έπρεπε να είναι μακρά. «Ο καταστροφικός αντίκτυπος των εγκλημάτων σας δεν περιορίζεται στα άμεσα θύματά σας. Τα εγκλήματά σας έχουν βλάψει πάρα πολλούς ανθρώπους», είπε κατά την ακροαματική διαδικασία στο Ανώτατο Δικαστήριο της Βικτώριας στη Μελβούρνη τον Ιούλιο.

«Όχι μόνο αφαιρέσατε τρεις ζωές και προκαλέσατε μόνιμη βλάβη στην υγεία του Ίαν Γουίλκινσον, καταστρέφοντας έτσι τις εκτεταμένες οικογένειες Πάτερσον και Γουίλκινσον, αλλά προκαλέσατε ανείπωτο πόνο στα ίδια σας τα παιδιά, από τα οποία στερήσατε τους αγαπημένους τους παππούδες και γιαγιάδες».

Η πιο βαριά ποινή για δολοφονία

Κατά τη διάρκεια της δίκης η Πάτερσον υποστήριξε την αθωότητά της και δήλωσε ότι οι δηλητηριάσεις ήταν τυχαίες.

Η ποινή των 33 χρόνων κάθειρξης την καθιστά ως τη μεγαλύτερη που έχει επιβληθεί ποτέ σε δολοφονία, καθώς και σε γυναίκα κατηγορούμενη από το Δικαστήριο της Μελβούρνης. Ο δικαστής επίσης πρότεινε να τεθεί σε απομόνωση, για την ασφάλειά της.

Η υπόθεση συγκέντρωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον με τηλεοπτικά συνεργεία από όλο τον κόσμο να καλύπτουν τις δίκες. Ακόμη, έδωσε έμπνευση και για τη δημιουργία βιβλίων, ντοκιμαντέρ, καθώς και της δραματικής σειράς «Toxic», που πρόκειται να προβληθεί στο κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ABC.

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