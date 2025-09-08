Αυστραλία: Σε ισόβια καταδικάστηκε η «δολοφόνος με τα μανιτάρια» Έριν Πάτερσον

Μια γυναίκα στην Αυστραλία που καταδικάστηκε για τη δολοφονία τριών ηλικιωμένων συγγενών του εν διαστάσει συζύγου της με ένα γεύμα που περιείχε δηλητηριώδη μανιτάρια, καταδικάστηκε σε φυλάκιση τουλάχιστον 33 ετών τη Δευτέρα, σε μια από τις μεγαλύτερες ποινές φυλάκισης που έχουν επιβληθεί ποτέ σε γυναίκα στη χώρα.

Ο δικαστής δήλωσε ότι η Έριν Πάτερσον δεν έδειξε κανέναν οίκτο για τα πεθερικά της, αφού τους σέρβιρε ατομικές μερίδες με μοσχάσι Wellington και μανιτάρια σε μία «παγίδα θανάτου». Κρίθηκε ένοχη τον Ιούλιο για τη δολοφονία της πεθεράς της, Gail Patterson, του πεθερού της, Donald Patterson, και της αδερφής της Gail, Heather Wilkinson, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Ένα δικαστήριο έκρινε επίσης την 50χρονη ένοχη για την απόπειρα δολοφονίας του Ian Wilkinson, συζύγου της Heather, ο οποίος επέζησε από το γεύμα του 2023 στο σπίτι της Πάτερσον στη Leongatha, μια πόλη περίπου 6.000 κατοίκων, περίπου 135 χλμ νοτιοανατολικά της Μελβούρνης.

Ο δικαστής Κρίστοφερ Μπιλ δήλωσε ότι ο επιμελής σχεδιασμός των δολοφονιών και η έλλειψη μεταμέλειας από την Πάτερσον σήμαιναν ότι η ποινή της θα έπρεπε να είναι μακρά. «Ο καταστροφικός αντίκτυπος των εγκλημάτων σας δεν περιορίζεται στα άμεσα θύματά σας. Τα εγκλήματά σας έχουν βλάψει πάρα πολλούς ανθρώπους», είπε κατά την ακροαματική διαδικασία στο Ανώτατο Δικαστήριο της Βικτώριας στη Μελβούρνη.

«Όχι μόνο αφαιρέσατε τρεις ζωές και προκαλέσατε μόνιμη βλάβη στην υγεία του Ian Wilkinson, καταστρέφοντας έτσι τις εκτεταμένες οικογένειες Patterson και Wilkinson, αλλά προκαλέσατε ανείπωτο πόνο στα ίδια σας τα παιδιά, από τα οποία στερήσατε τους αγαπημένους τους παππούδες και γιαγιάδες».

Ο Ian Wilkinson ευχαρίστησε την αστυνομία και τους εισαγγελείς που οδήγησαν την Πάτερσον στη δικαιοσύνη, καθώς και τις ιατρικές ομάδες που περιέθαλψαν τον ίδιο και τα άλλα θύματα. «Είμαστε ευγνώμονες που όταν τα πράγματα πάνε στραβά, υπάρχουν καλοί άνθρωποι και υπηρεσίες και συστήματα διαθέσιμα για να μας βοηθήσουν να ανακάμψουμε», είπε έξω από το δικαστήριο.



Σε μια ακρόαση πριν από την επιβολή της ποινής τον περασμένο μήνα, ο δικηγόρος της Πάτερσον προέτρεψε τον δικαστή να επιβάλει μια περίοδο μη αποφυλάκισης υπό όρους στην ποινή, πράγμα που σημαίνει ότι θα είχε τη δυνατότητα τελικής αποφυλάκισης, καθώς η «διαβόητη» φήμη της θα έκανε τη φυλάκιση πιο επαχθή για εκείνη από τον μέσο παραβάτη. Ένας σωφρονιστικός υπάλληλος είχε δηλώσει προηγουμένως στο δικαστήριο ότι κρατούνταν σε απομόνωση για τη δική της ασφάλεια και της επιτρεπόταν να επικοινωνήσει μόνο με έναν άλλο κρατούμενο που βρίσκεται στη φυλακή για τρομοκρατικά αδικήματα.

«Ουσιαστικά κρατείστε σε συνεχή απομόνωση τους τελευταίους 15 μήνες και, τουλάχιστον, υπάρχει σημαντική πιθανότητα για την προστασία σας να συνεχίσετε να κρατείστε σε απομόνωση για τα επόμενα χρόνια», είπε ο δικαστής. Συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που έχει ήδη εκτίσει, η Patterson θα έχει κλείσει τα 82 έτη πριν εξεταστεί το ενδεχόμενο αποφυλάκισής της. Η εισαγγελία υποστήριξε ότι δεν πρέπει να αποφυλακιστεί ποτέ.

Η Πάτερσον η οποία υποστήριξε την αθωότητά της καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης και δήλωσε ότι οι δηλητηριάσεις ήταν τυχαίες, έχει 28 ημέρες για να ασκήσει έφεση κατά της ποινής της. Δεν έχει δηλώσει εάν θα το κάνει. Η περίοδος μη αποφυλάκισης υπό όρους της Πάτερσον, η οποία ανέρχεται σε 33 χρόνια, είναι η μεγαλύτερη που έχει επιβληθει ποτέ για φόνο στη Βικτώρια.



Οι θάνατοι κατέστρεψαν την κλειστή αγροτική κοινότητα της Korumburra, όπου ζούσαν όλα τα θύματα. Ο Ian Wilkinson, πάστορας σε μια τοπική εκκλησία και ο μόνος επιζών καλεσμένος του γεύματος, δήλωσε την ακρόαση του περασμένου μήνα ότι ο θάνατος της συζύγου του τον είχε αφήσει άφωνο.

«Είναι πραγματικά φρικτή η σκέψη ότι κάποιος θα μπορούσε να αποφασίσει να της αφαιρέσει τη ζωή. Νιώθω νεκρός ζώντανος χωρίς αυτήν», είπε, ξεσπώντας σε κλάματα καθώς εκφώνησε την κατάθεσή του για τις επιπτώσεις στο θύμα. Το εξαιρετικό ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης για την υπόθεση, η οποία κατέκλυσε την Αυστραλία για μεγάλο μέρος της 10 εβδομάδων δίκης, ήταν τραυματικό για την οικογένεια, δήλωσε στην ίδια ακροαματική διαδικασία ο εν διαστάσει σύζυγος της Erin Patterson, Simon Patterson - ο οποίος είχε προσκληθεί στο γεύμα αλλά αρνήθηκε.

Δημοσιογράφοι και τηλεοπτικά συνεργεία από όλο τον κόσμο κατέβηκαν στην πόλη όταν ξεκίνησε η δίκη τον Απρίλιο, με εκατομμύρια Αυστραλούς να παρακολουθούν ζωντανά τη διαδικασία μέσω ενός από τα πολλά δημοφιλή καθημερινά podcast.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Ανώτατο Δικαστήριο επέτρεψε τη Δευτέρα σε μια τηλεοπτική κάμερα να εισέλθει στο δικαστήριο για να μεταδώσει ζωντανά τις δηλώσεις του δικαστή για την καταδίκη, λόγω του συντριπτικού δημόσιου ενδιαφέροντος.

Η δίκη έχει ήδη εμπνεύσει πολλά βιβλία, ντοκιμαντέρ και μια δραματική σειρά, το "Toxic", που πρόκειται να προβληθεί στο κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ABC.

