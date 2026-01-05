Αφρική: Η Τεχνητή Νοημοσύνη «μιλά» τοπικές διαλέκτους και σώζει ασθενείς με κατάθλιψη

Ερευνητές στην Αφρική αναπτύσσουν αλγόριθμους που αναγνωρίζουν τα σημάδια της κατάθλιψης και των αυτοκτονικών τάσεων μέσα από τις τοπικές γλώσσες, γεφυρώνοντας το κενό στις ελλιπείς δομές υγείας

Newsbomb

Αφρική: Η Τεχνητή Νοημοσύνη «μιλά» τοπικές διαλέκτους και σώζει ασθενείς με κατάθλιψη
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο νοσοκομείο Butabika της Καμπάλα, στην Ουγκάντα, οι ασθενείς που καλούν για βοήθεια γίνονται, χωρίς να το γνωρίζουν, μέρος μιας παγκόσμιας πρωτοπορίας. Οι κλήσεις τους στην τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση ενός αλγόριθμου Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), με στόχο τη δημιουργία ενός chatbot που θα προσφέρει θεραπεία σε τοπικές αφρικανικές γλώσσες.

Το πρόβλημα των πόρων και το στίγμα

Στην Αφρική, ένας στους δέκα ανθρώπους έρχεται αντιμέτωπος με προβλήματα ψυχικής υγείας, όμως η ήπειρος υποφέρει από δραματική έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού. Παράλληλα, το κοινωνικό στίγμα παραμένει υψηλό. Η Τεχνητή Νοημοσύνη υπόσχεται λύσεις εκεί όπου οι πόροι σπανίζουν και οι ασθενείς διστάζουν να επισκεφθούν μια κλινική.

Η καθηγήτρια Joyce Nakatumba-Nabende, επικεφαλής του AI Lab στο Πανεπιστήμιο Makerere, εξηγεί τη δυσκολία: «Πολλοί δεν θα χρησιμοποιήσουν ποτέ λέξεις όπως "κατάθλιψη" ή "αυτοκτονία", γιατί απλούστατα αυτές οι έννοιες δεν υπάρχουν σε πολλές τοπικές διαλέκτους». Η ομάδα της αναλύει κλήσεις στη Σουαχίλι και τη Λουγκάντα για να εντοπίσει πώς οι άνθρωποι περιγράφουν την ψυχική οδύνη με τον δικό τους τρόπο.

Από τη διάγνωση στη θεραπεία μέσω SMS

Το όραμα είναι η δημιουργία ενός μοντέλου που θα αναγνωρίζει «λέξεις-κλειδιά» και θα μπορεί να αξιολογεί άμεσα αν ένας ασθενής κινδυνεύει, παραπέμποντάς τον έγκαιρα σε ψυχίατρο. Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη ακόμη και μέσω απλών γραπτών μηνυμάτων (SMS) για όσους δεν διαθέτουν smartphone ή πρόσβαση στο ίντερνετ.

Τα πλεονεκτήματα είναι σαφή:

  • Ταχύτητα: Η αυτοματοποίηση προσφέρει άμεση απόκριση.

  • Προσβασιμότητα: Διαθεσιμότητα 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα.

  • Ιδιωτικότητα: Η ψηφιακή παρέμβαση παρακάμπτει τον φόβο του στίγματος.

Προκλήσεις και ασφάλεια

Παρά τις προοπτικές, η χρήση της AI στην υγεία εγείρει σοβαρά ερωτήματα ασφαλείας. Οι ρυθμιστικές αρχές σε Νότια Αφρική και Ηνωμένο Βασίλειο εργάζονται για τη δημιουργία πλαισίων που θα διασφαλίζουν ότι τα chatbots δεν θα δίνουν «επικίνδυνες» απαντήσεις ή δεν θα προκαλούν παραισθήσεις.

«Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι ο αλγόριθμος δεν θα προκαλέσει μεγαλύτερο κακό από ό,τι καλό», αναφέρει η Christelna Reynecke της ρυθμιστικής αρχής SAHPRA, τονίζοντας την ανάγκη για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο.

Ένα παγκόσμιο πρόβλημα

Η ανάγκη για τέτοιες τεχνολογίες δεν περιορίζεται στην Αφρική. Με ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους παγκοσμίως να πάσχουν από ψυχικές παθήσεις, το κενό στο εργατικό δυναμικό είναι παγκόσμιο. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η ασφαλής και αποτελεσματική τεχνολογία ίσως είναι η μόνη λύση για να καλυφθούν οι ανάγκες εκατομμυρίων ανθρώπων που σήμερα βρίσκονται σε λίστες αναμονής για μια συνεδρία.

*Με πληροφορίες από Guardian

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:18ΚΟΣΜΟΣ

Live η ακρόαση του Μαδούρο στο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης - «Είμαι αθώος»

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι: Αναμένεται να Επαναφέρει την Ένοπλη Ασφάλειά του

19:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Οριστικό! «Κιτρινόμαυρος» ο Βάργκα, πέρασε τα ιατρικά – «Μπήκε» στις προπονήσεις ο Μουκουντί

19:08ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησε η ακρόαση του Μαδούρο στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης

19:01ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ στον ΟΗΕ: «Δεν υπάρχει πόλεμος εναντίον της Βενεζουέλας ή του λαού της»

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Μαρία Ματσάδο: Ευχαριστεί τον Τραμπ - «Η ελευθερία της Βενεζουέλας είναι κοντά»

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Αφρική: Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία της ψυχικής υγείας - Chatbots «μιλούν» τοπικές διαλέκτους και σώζουν ασθενείς από την κατάθλιψη

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Τι έδειξε η ιατροδικαστική για τον θάνατο του 45χρονoυ πυροσβέστη που βρέθηκε στο όρος Μπέλες

18:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Ελεύθεροι αφέθηκαν οι ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου που ξυλοκοπήθηκε ο 30χρονος

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Με θώπευσε και με ακολουθούσε για να με τρομοκρατήσει» - Στιγμές τρόμου για 21χρονη

18:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mercosur: Η Ιταλία προς «ναι», έλαβε εγγυήσεις για αγρότες και πόρους

18:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Η μαγική εκτέλεση φάουλ του Μαρίν κορυφαίο γκολ της League Phase του Conference League (βίντεο)

18:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βαρουφάκης: «Έχω πάρει ecstasy, θα ήθελα να κάνω χασίσι με τη Μέρκελ»

18:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται από αύριο - Σε «κόκκινο συναγερμό» 5 περιοχές

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Συνελήφθη 49χρονος στα διόδια της Αγίας Τριάδας με ναρκωτικά και εκρηκτική ύλη

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι με όρους οι 3 Τούρκοι για αρπαγή και εκβίαση 6 παράνομων μεταναστών

18:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Λιμνιωτάκη νέα πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων

18:04ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Περιπλέκεται το μυστήριο - Δεν ήταν μόνο οι ραδιοσυχνότητες το πρόβλημα, παρουσιάστηκαν δυσλειτουργίες και σε άλλα συστήματα

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Λήδα Μοσχονά

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη η γνωστή Τουρκάλα τραγουδίστρια Alya

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του – Η τελευταία επιθυμία του

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Τι έδειξε η ιατροδικαστική για τον θάνατο του 45χρονoυ πυροσβέστη που βρέθηκε στο όρος Μπέλες

18:55ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι σαμποτάζ κατά 99% - Άγνωστος πομπός στόχευσε την κεντρική κεραία της Αττικής, θα βρεθεί από πού», εκτιμά Ραδιοερασιτέχνης στο Newsbomb

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

12:08ΚΟΣΜΟΣ

Οι 471 ημέρες της Ρόμι Γκόνεν στην «κόλαση» της Χαμάς: «Φοβόμουν ότι είχα μείνει έγκυος» - Ισραηλινή πρώην όμηρος μίλησε για πρώτη φορά

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με το θάνατο συμβολαιογράφου της Κεφαλονιάς σε ταξίδι στον Παναμά - Σε νοσοκομείο στο Παρίσι σε κρίσιμη κατάσταση ο σύζυγός της

18:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται από αύριο - Σε «κόκκινο συναγερμό» 5 περιοχές

13:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, AEK: Στη λίστα του Ριμπάλτα ο Μπέντζαμιν Ταχίροβιτς

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Λήδα Μοσχονά

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Η τάση του καιρού μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου – Σε ποιες περιοχές θα ρίξει «πολύ νερό»

18:04ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Περιπλέκεται το μυστήριο - Δεν ήταν μόνο οι ραδιοσυχνότητες το πρόβλημα, παρουσιάστηκαν δυσλειτουργίες και σε άλλα συστήματα

17:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τελεσίγραφο της κυβέρνησης στους αγρότες μέχρι την Τετάρτη: Αυτά είναι τα μέτρα και δεν υπάρχουν άλλα

18:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mercosur: Η Ιταλία προς «ναι», έλαβε εγγυήσεις για αγρότες και πόρους

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Με θώπευσε και με ακολουθούσε για να με τρομοκρατήσει» - Στιγμές τρόμου για 21χρονη

19:08ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησε η ακρόαση του Μαδούρο στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικό ρεκόρ στη διάσημη ιχθυαγορά του Τόκιο: Πόσο πουλήθηκε ο πρώτος τόνος της χρονιάς - «Φέρνει τύχη»

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Ουρές ταλαιπωρίας στην εθνική Τριπόλεως - Κορίνθου, στο ύψος της Αρχαίας Νεμέας

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Από την Τρίτη ξεκινούν οι φορητές κάμερες σε αστυνομικές επιχειρήσεις σε περιοχές του κέντρου Αθήνας

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστια ιερογλυφικά στην Αίγυπτο ενδέχεται να αποτελούν το πρώτο κοσμικό μήνυμα της Ιστορίας

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη η γνωστή Τουρκάλα τραγουδίστρια Alya

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ