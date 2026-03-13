Ιράν: Έκρηξη κοντά σε συγκέντρωση που βρισκόταν ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας

Βίντεο που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν δείχνει τον πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας Δικαιοσύνης Γκολάμ-Χοσεΐν Μοχσένι-Ετζέι να μιλά σε ρεπόρτερ, τη στιγμή που μια έκρηξη, την οποία οι ιρανικές αρχές περιέγραψαν ως ισραηλινή επίθεση, έπληξε την περιοχή κοντά στη συγκέντρωση για την Ημέρα της Αλ-Κουντς στην Τεχεράνη. ⁠

Παρά την έκρηξη, ο Γκολάμ-Χοσεΐν Μοχσένι-Ετζέι συνέχισε να βαδίζει μαζί με το πλήθος που συμμετείχε στη συγκέντρωση υπέρ των Παλαιστινίων.

Η συγκέντρωση πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Ιράν για τον εορτασμό της Ημέρας της Ιερουσαλήμ, ημέρα πολιτικής και θρησκευτικής στήριξης των Παλαιστινίων και καταδίκης της ισραηλινής πολιτικής στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Οι αρχές δεν έχουν αναφέρει μέχρι στιγμής θύματα από την έκρηξη, ενώ η κατάσταση γύρω από το σημείο της διαδήλωσης.

Ο Γκολάμ-Χοσεΐν Μοχσένι-Ετζέι διορίστηκε επικεφαλής της Δικαιοσύνης στο Ιράν από τον Αλί Χαμενεΐ τον Ιούλιο του 2021, διαδεχόμενος τον Εμπραχίμ Ραΐσι (ο οποίος έγινε τότε Πρόεδρος).

Είχε, επίσης, υπηρετήσει ως Υπουργός Πληροφοριών (2005–2009) υπό την προεδρία του Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, μέχρι την απόλυσή του λόγω διαφωνιών και ως Γενικός Εισαγγελέας του Ιράν από το 2009 έως το 2014.

Θεωρείται απόλυτα πιστός στο θεοκρατικό καθεστώς και ανήκει στη σκληροπυρηνική πτέρυγα του.

Συνέδεσε το όνομά του με την καταστολή των διαδηλώσεων μετά τις εκλογές του 2009 (το λεγόμενο "Πράσινο Κίνημα") και, πιο πρόσφατα, με τις αυστηρές ποινές εναντίον διαδηλωτών στις κινητοποιήσεις "Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία" (2022-2023).

Λόγω του ρόλου του σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την καταστολή της ελευθερίας του λόγου και τη συμμετοχή του σε βασανιστήρια ή εκτελέσεις, του έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ως επικεφαλής της δικαιοσύνης, ο Mohseni-Eje'i ελέγχει το σύστημα που αποφασίζει για τις εκτελέσεις πολιτικών κρατουμένων και την εφαρμογή των ισλαμικών νόμων περί ηθικής. Παρόλο που κατά καιρούς έχει κάνει δηλώσεις για "δικαστικές μεταρρυθμίσεις" ή "επιείκεια", στην πράξη παραμένει ο κεντρικός πυλώνας επιβολής της κρατικής ισχύος στο Ιράν.

