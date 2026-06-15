Κύκλωμα Πολεοδομίας: «Όταν περάσουμε αυτόν τον σκόπελο, είναι κομπλέ» – Νέες συνομιλίες εμπλεκομένων

Νέοι διάλογοι από τη δικογραφία αποκαλύπτουν τη μέθοδο εξυπηρέτησης υποθέσεων αδειοδοτήσεων και κατεδαφίσεων από το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες

Newsbomb

Κύκλωμα Πολεοδομίας: «Όταν περάσουμε αυτόν τον σκόπελο, είναι κομπλέ» – Νέες συνομιλίες εμπλεκομένων
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Νέες συνομιλίες από τη δικογραφία αποκαλύπτουν τη μέθοδο εξυπηρέτησης υποθέσεων αδειοδοτήσεων και κατεδαφίσεων από το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες.
  • Η 50χρονη αρχηγός του κυκλώματος μεσολάβησε για την έγκριση κατεδάφισης σε ακίνητο στα Πετράλωνα μέσω υπαλλήλου της υπηρεσίας Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής.
  • Οι συνομιλίες αποκαλύπτουν τη διανομή των χρημάτων και τη σημαντική επιρροή του γενικού γραμματέα στην έγκριση της κατεδάφισης.
  • Οι έρευνες συνεχίζονται για επιπλέον περιπτώσεις δωροληψίας, κατάχρησης αρμοδιοτήτων και παραβίασης υπηρεσιακών καθηκόντων.
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Νέοι διάλογοι και στοιχεία από τη δικογραφία για το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες φέρνουν στο «φως» τον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετούνταν υποθέσεις αδειοδοτήσεων και κατεδαφίσεων.

Οι έρευνες για τυχόν εμπλοκή κι άλλων προσώπων συνεχίζονται, με το θέμα να έχει λάβει και πολιτικές διαστάσεις, αφού παραιτήθηκαν τόσο ο γενικός γραμματέας Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης, όσο και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Διδασκάλου.

Στην έκθεση ανάλυσης της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων συνεχίζουν να βρίσκονται οι φυσικές παρακολουθήσεις και οι κοριοί των συνομιλιών, που έχουν φέρει στην επιφάνεια το ευρύ δίκτυο διαφθοράς, χρηματισμών, τις προσπάθειες δωροδοκιών και επιρροής σε όλη την αλυσίδα αδειοδοτήσεων, όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΪ.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, η 50χρονη αρχηγός μεσολάβησε προκειμένου να εγκριθεί από την υπηρεσία Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής κατεδάφιση σε ακίνητο στα Πετράλωνα.

Την έγκριση θα έδινε υπάλληλος της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Μεσολαβητής ήταν ένας μηχανικός που παρέδωσε άγνωστο χρηματικό ποσό σε δύο πακέτα.

Ακολουθεί διάλογος με τον γαμπρό του ιδιοκτήτη του ακινήτου:

– 50χρονη: «Για να μπορώ να σου βρω εγώ, να δω τι μπορώ να κάνω».

– Γαμπρός ιδιοκτήτη: «Εντάξει, ΟΚ. Εντάξει ρε Μ…».

– 50χρονη: «Γιατί αυτή είναι η πιο δύσκολη υπηρεσία γενικά. Έχουν όλοι πρόβλημα εκεί πέρα».

– Γαμπρός ιδιοκτήτη: «Πιστεύω ότι όταν περάσουμε αυτό το σκόπελο είναι κομπλέ. Αλλά πρέπει να περάσεις αυτό το σκόπελο από τη Νεωτέρων».

Σε άλλο σημείο του διαλόγου, γίνεται αναφορά στα χρήματα:

– Γαμπρός ιδιοκτήτη: «Από την εμπειρία σου εσένα σε τέτοιες καταστάσεις, αυτά τα λεφτά ποιος τα πληρώνει; Λέμε και καλά όταν γίνεται κάτι τέτοιο ποιος τα παίρνει;»

– 50χρονη: «Πού να ξέρω; Δεν ξέρω καθόλου».

– Γαμπρός ιδιοκτήτη: «Δηλαδή τα μοιραζόμαστε π.χ; Κατάλαβες τι λέω. Με τον κατασκευαστή, αυτό λέω».

– 50χρονη: «Ο κατασκευαστής δεν έχει σχέση, δεν…, δεν νομίζω ότι έχει σχέση, του ιδιοκτήτη είναι τα λεφτά».

Αργότερα, η αρχηγός επικοινωνεί με τον γαμπρό του ιδιοκτήτη για να τον ενημερώσει ότι ο σκοπός επετεύχθη:

– Γαμπρός ιδιοκτήτη: «Πέρασε;».

– 50χρονη: «Πέρασε, πέρασε. Πέρασε οριακά, δηλαδή δεν θα το περνάγανε αλλά έβαλε πολύ πλάτη ο γενικός γραμματέας και η άλλη που είχα μιλήσει».

Αυτήν τη στιγμή, εξετάζονται κι άλλες περιπτώσεις δωροληψίας, κατάχρησης αρμοδιοτήτων και παραβίασης υπηρεσιακών παραγόντων.

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