Κύκλωμα Πολεοδομίας: «Στο τσακ το ’φερα… κατά πλειοψηφία» – Οι διάλογοι που «καίνε» τα μέλη

Snapshot Το κύκλωμα πολεοδομίας επηρέαζε αποφάσεις υπηρεσιακών συμβουλίων του υπουργείου Πολιτισμού μέσω δικτύου υπαλλήλων και επαφών.

Η πρώην γενική γραμματέας του Δήμου Γαλατσίου και πρόεδρος του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής κρατείται προσωρινά μαζί με άλλους πέντε συλληφθέντες.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται τηλεφωνικές συνομιλίες που αποκαλύπτουν προσπάθειες χειραγώγησης γνωμοδοτήσεων, όπως η υπόθεση άδειας κατεδάφισης στα Πετράλωνα.

Υπάρχουν καταγγελίες για χρηματικά ποσά που ζητούνταν για θετικές γνωμοδοτήσεις σε υποθέσεις ακινήτων, όπως στον Κεραμεικό.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και οι Αρχές συνεχίζουν την αξιολόγηση των στοιχείων και των συνομιλιών που έχουν συλλεχθεί. Snapshot powered by AI

Σε μία υπόθεση που αποκαλύπτει ένα δίκτυο επαφών και παρεμβάσεων με «πλούσια» δράση γύρω από πολεοδομικές και υπηρεσιακές αποφάσεις, οι διάλογοι που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, θεωρούνται χαρακτηριστικοί για τον «σκοτεινό» τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος.

Ατάκες όπως «στο τσακ το ’φερα, κατά πλειοψηφία», «έχεις γνωστό εκεί;», αλλά και αναφορές του τύπου «άμα γίνεται, γίνεται» και «είμαι έτοιμος, τα ‘χω μαζί μου» περιλαμβάνονται στις συνομιλίες που εξετάζουν οι Αρχές, αποτυπώνοντας τις μεθόδους επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων.

Μετά την παραίτηση και του γενικού γραμματέα του υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργου Διδασκάλου, «τρέχουν» οι εξελίξεις για την πολύκροτη υπόθεση.

Το ίδιο δίκτυο υπαλλήλων, με κεντρικό πυρήνα την Πολεοδομία Κηφισιάς, φέρεται να επηρέαζε αποφάσεις υπηρεσιακών συμβουλίων του υπουργείου Πολιτισμού. Συνδετικός κρίκος μεταξύ πολεοδομίας και υπουργείου, όπως περιγράφεται στη δικογραφία, ήταν μία εκ των κεντρικών κατηγορουμένων, η πρώην γενική γραμματέας του Δήμου Γαλατσίου και ταυτόχρονα πρόεδρος του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κεντρικού Τομέα Αθηνών, σύμφωνα με πληροφορίες. Η γυναίκα εκείνη, μαζί με ακόμη πέντε πρόσωπα που συνελήφθησαν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενη.

Μεταξύ των κατηγορουμένων –δεν βρίσκεται ανάμεσα στους συλληφθέντες– είναι ιδιώτης μηχανικός, μέλος στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων όπου είχε τοποθετηθεί ως εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) και με προηγούμενη θητεία στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμαρουσίου. Η εμπλοκή της μηχανικού προκύπτει στην περίπτωση της άδειας κατεδάφισης ενός ακινήτου στα Πετράλωνα.

Στα τέλη Ιανουαρίου του 2026, ο γαμπρός του ιδιοκτήτη του ακινήτου και η κεντρική κατηγορουμένη μιλούν στο τηλέφωνο. Ο ιδιώτης τής λέει ότι η υπόθεση πρέπει να ελεγχθεί από το αρμόδιο Συμβούλιο Αρχαιολογίας και ρωτάει «αν έχει γνωστό εκεί».

Υπάρχουν επόμενες επικοινωνίες μεταξύ των δύο προσώπων και στα τέλη Απριλίου η κεντρική κατηγορουμένη μιλάει με τη μηχανικό, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Η τελευταία ενημερώνει ότι μεσολάβησε για τη θετική γνωμοδότηση στην υπόθεση. «Μαλ… πολύ το πάλεψα, στο τσακ το ‘φερα… σου λέω στο τσακ, κατά πλειοψηφία», ακούγεται να λέει.

Στις 25 Μαΐου, ο ιδιώτης τηλεφωνεί στη βασική κατηγορουμένη και κανονίζουν συνάντηση σε καφέ στο Μαρούσι, η οποία είχε τεθεί υπό παρακολούθηση από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Από το υλικό προκύπτει ανταλλαγή τσαντών και αντικειμένων μεταξύ των δύο προσώπων.

Η έρευνα αναφέρει επίσης και άλλες περιπτώσεις, στις οποίες εξετάζονται πιθανές παρεμβάσεις ή διαδικασίες αδειοδοτήσεων, καθώς και επικοινωνίες μεταξύ εμπλεκομένων προσώπων.

Σε μία ακόμη υπόθεση που αφορά ακίνητο στον Κεραμεικό, φέρεται να ζητήθηκαν χρηματικά ποσά για θετική γνωμοδότηση και διεκπεραίωση διαδικασιών, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας.

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, ενώ, οι Αρχές συνεχίζουν την αξιολόγηση του συνόλου των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί.

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