«Ρε συ είναι πολλά, κάνε μια αντιπρόταση»: Οι διάλογοι των μελών του κυκλώματος στις Πολεοδομίες

Snapshot Η εγκληματική οργάνωση στις Πολεοδομίες μεσολαβούσε για παρατυπίες σε ακίνητα και ξενοδοχεία, ενώ επένδυε παράνομα κέρδη σε ακίνητα και έργα τέχνης για νομιμοποίηση χρημάτων.

Ο αρχηγός της οργάνωσης αντιλήφθηκε ότι παρακολουθούνταν, καθώς οι παράνομες δραστηριότητες και οι εμπλεκόμενοι αυξήθηκαν σημαντικά.

Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε κωδικές λέξεις, όπως «καφές», για να οργανώνει παράνομες συναντήσεις και διευθετήσεις πολεοδομικών ζητημάτων.

Σε πολλές υποθέσεις ζητούνταν χρηματικά ποσά, όπως 4.000 ευρώ για τακτοποίηση πολεοδομικών θεμάτων, ενώ υπήρχαν απόπειρες δωροδοκίας δικαστικών και υπαλλήλων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Η ηγετική ομάδα του κυκλώματος δέχτηκε πρόστιμα και ποινές φυλάκισης, ενώ προσπάθησε να «ξελασπώσει» τις υποθέσεις μέσω μεσαζόντων και παράνομων πληρωμών. Snapshot powered by AI

Τελειωμό δεν έχουν οι αποκαλύψεις για την εγκληματική οργάνωση που δρούσε στις Πολεοδομίες και ξεσκεπάστηκε από τις Αρχές, φέρνοντας στο φως δεκάδες περιπτώσεις όπου οι εμπλεκόμενοι κατηγορούνται ότι χρηματίζονταν για να μεσολαβήσουν ώστε να διαγραφούν πρόστιμα και να νομιμοποιηθούν πολεοδομικές παρατυπίες σε υπό κατασκευή διαμερίσματα, κατοικίες ή οικόπεδα προς δόμηση.

Παράλληλα, τα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, όπως αποκαλύφθηκε, προσπαθούσαν να επενδύσουν σε ακίνητα, αλλά και σε έργα τέχνης για να νομιμοποιήσουν τα χρήματα που σύμφωνα με το κατηγορητήριο είχαν αποκομίσει από τις παράνομες δραστηριότητές τους.

Το είχαν καταλάβει ότι τους παρακολουθούσαν

Ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης είχε καταλάβει ότι ο κλοιός είχε αρχίσει να σφίγγει γύρω τους, καθώς οι δουλειές πλέον ήταν πολλές, ανεξέλεγκτες, είχαν εμπλακεί πολλοί περισσότεροι απ' όσους θα ήθελε να κάνει τις δουλειές του και ολοένα και περισσότεροι μηχανικοί στην πιάτσα γνώριζαν ότι υπήρχε το ανδρόγυνο που «έβρισκε λύσεις σε όλα» μαζί με τους άλλους 2-3 έμπιστους συνεργάτες τους που υπηρετούσαν σε νευραλγικά πόστα.

Σε περίπτωση ακινήτου στην Εκάλη είχε εκδοθεί διαταγή παύσης των εργασιών έπειτα από καταγγελία. Ο κατασκευαστής επικοινώνησε με τρεις από τους κατηγορούμενους στην Πολεοδομία της Κηφισιάς ώστε να «ξεπαγώσουν» οι εργασίες.

Ο «κοριός» έπιασε τους εξής διαλόγους:

– Εντάξει ο καφές

– Οποτε θέλεις πέρνα να πιούμε έναν.

Σε έτερο τηλεφώνημα έγινε ο εξής διάλογος:

– Ο καφές είναι έτοιμος, να ξέρεις. Μπορούμε και το βράδυ να πιούμε ή αύριο το πρωί.

– Θέλεις να περάσεις αύριο το πρωί; Εχει ένα καφενείο λίγο πιο κει.

Η λέξη «καφές» ήταν μεταξύ άλλων μία από τις κωδικές ονομασίες που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα.

«Τον βοηθάω να μην μπει φυλακή»

Σε έτερη υπόθεση της δικογραφίας, ο αρχηγός ακούγεται να μιλά με μηχανικό για ακίνητο επίσης στην Κηφισιά που ήταν και το... φόρτε τους. Σύμφωνα με την Αστυνομία το κύκλωμα ζητούσε 4.000 ευρώ για την τακτοποίηση πολεοδομικών ζητημάτων.

Η διωκόμενη μηχανικός ακούγεται να λέει σε έτερο επίορκο υπάλληλο της πολεοδομίας, αναφερόμενη σε συνάδελφό του:

– Ο άλλος που είχε τα γαλόνια, είχε και εμπειρία, ήθελε τα μισά. Εσύ, του λέω, θέλεις τόσα;

Ο πρώην προϊστάμενος της υπηρεσίας της ζητά επιτακτικά να σταματήσει να μιλά στο τηλέφωνο.

– Ή έρχεσαι από εδώ να μιλήσουμε… Ή μιλάτε με τον Σ. και ξεφορτωθείτε με.

– Εγώ σου είπα, βοηθάω τον Σ. να μην μπει φυλακή. Για αυτό σου λέω, κάντε ό,τι θέλετε. Εμένα μη με ανακατεύετε.

Στη συνέχεια των επικοινωνιών για την ίδια υπόθεση ο μηχανικός που μεσολάβησε να διευθετήσει υπόθεση πελάτη για να λάβει εξυπηρέτηση από την εγκληματική οργάνωση, αναφέρεται μιλώντας σε έτερο μηχανικό στον επικεφαλής, που είχαν αρχίσει να τον «ζώνουν τα φίδια».

«Βγάζει το τηλέφωνο από την τσέπη και μου το δείχνει του στυλ, μην μιλάς γιατί μας ακούνε κι έχει κι αυτό το κόλλημα (σ.σ.: να μην γίνεται καταγραφή κλήσεων) και του λέω οκ, ε του λέω, καλά θα μιλήσουμε».

Η πισίνα στην Κηφισιά

Σε έτερη περίπτωση που αφορά σε δημιουργία μεταξύ άλλων παράτυπης πισίνας, ο κοριός έπιασε συνομιλία μηχανικού με υπάλληλο της Πολεοδομίας.

– Εγώ μίλησα, έστειλα βασικά ένα, του έστειλα ένα μήνυμα χθες… Και με πήρε τηλέφωνο το πρωί και μου λέει “ρε συ είναι πολλά, κάνε μια αντιπρόταση”.

– Εντάξει, μη λες και πολλά τώρα από το… Κατάλαβες τι σου λέω, λοιπόν εντάξει θα το δούμε.

Ήθελαν να δωροδοκήσουν Δικαστή κι Αρχή Διαφάνειας για τα Πόθεν Έσχες τους

Το κύκλωμα είχε απλώσει τα πλοκάμια του παντού και ήταν αδίστακτο επηρμένο από τη... δόξα και το χρήμα και δεν λογάριαζε κανέναν ελεγκτικό μηχανισμό. Ενδεικτική είναι η προσπάθεια δωροδοκίας δικαστικού λειτουργού και υπαλλήλου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας που διενήργησε έλεγχο στα Πόθεν Έσχες του ηγετικού ζευγαριού και των... πρωτοπαλίκαρων του κυκλώματος, τους επέβαλε πρόστιμο και ποινή φυλάκισης, με τον αρχηγό να ψάχνει τρόπο και τα κατάλληλα άτομα για να τους «ξελασπώσουν» και να μπει η υπόθεση στο συρτάρι πριν το Εφετείο. Η σύζυγος του αρχηγού μάλιστα, φέρεται να συμφώνησε να δώσει 20.000 ευρώ, καθώς είχαν βρει τον «άνθρωπο-κλειδί», που «καθαρίζει» τέτοιες υποθέσεις, λειτουργώντας ως «μεσάζων» με σκοπό να «σβήσει» η υπόθεσή τους ποινικά, ενώ βρισκόταν στο στάδιο της κύριας ανάκρισης...

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