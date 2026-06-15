Συντάξεις: Οι 3 αλλαγές με την κατάργηση προσωπικής διαφοράς - Αναλυτικοί πίνακες

Snapshot Από το 2027, 671.586 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα λαμβάνουν το 100% της αύξησης σύνταξης, που εκτιμάται στο 2,6% για το 2027, χωρίς συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά.

Η προσωπική διαφορά θα παγώσει στα επίπεδα του 2026, θα καταβάλλεται ξεχωριστά χωρίς αυξήσεις και πιθανώς θα μετονομαστεί σε «ποσό νόμου 4387/2016».

Οι ασφαλιστικές κρατήσεις ΕΑΣ και εισφορά ασθένειας θα υπολογίζονται μόνο στο άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης, ενώ η προσωπική διαφορά θα υπόκειται μόνο σε φόρο εισοδήματος.

Η κατάργηση του μηχανισμού συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς σημαίνει ότι οι αυξήσεις θα αποδίδονται πλήρως και ανεξάρτητα από την ύπαρξη προσωπικής διαφοράς.

Οι αυξήσεις του 2027 για συνταξιούχους με προσωπική διαφορά θα κυμαίνονται από περίπου 20 έως 40 ευρώ ανάλογα με το Ταμείο και τα έτη ασφάλισης. Snapshot powered by AI

Τρεις αλλαγές έρχονται από το 2027 για 671.586 συνταξιούχους που έχουν μείνει με υπόλοιπο από την προσωπική διαφορά του νόμου Κατρούγκαλου, με πρώτη και σημαντικότερη ότι θα παίρνουν ολόκληρη την αύξηση στη σύνταξη, που για την επόμενη χρονιά θα είναι από 25 ευρώ ως 50 ευρώ τον μήνα.

Η δεύτερη αλλαγή που θα δουν είναι στις κρατήσεις ΕΑΣ και στην εισφορά ασθένειας και η τρίτη αλλαγή είναι το ποσό της προσωπικής διαφοράς, που εξετάζεται να μετονομαστεί ως ποσό νόμου 4387/2016. Ενα άλλο, λιγότερο πιθανό, σενάριο είναι να συνυπολογίζεται ενδεχομένως και αυτό στην αύξηση της σύνταξης.

Αν δεν συμπεριλαμβάνεται στην αύξηση η προσωπική διαφορά, τότε η αύξηση θα υπολογίζεται, όπως και πριν, στο ποσό της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης. Το δε υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς θα παγώσει στα επίπεδα του 2026 και θα προστίθεται στη σύνταξη.

Η αύξηση της επόμενης χρονιάς για τις συντάξεις θα είναι 2,6%, σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

Οι συνταξιούχοι που έχουν προσωπική διαφορά θα λαμβάνουν από την 1/1/2027 και κάθε έτος ολόκληρη την αύξηση που θα προκύπτει από τον συνδυασμό της ανάπτυξης και του πληθωρισμού.

Σύμφωνα με τους πίνακες που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», τα νέα ποσά που θα πάρουν οι 671.586 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά τον Δεκέμβριο του 2026, που θα πιστωθούν οι συντάξεις του Ιανουαρίου του 2027, ανάλογα με το Ταμείο και τα έτη ασφάλισης, θα διαμορφωθούν ως εξής:

Συνταξιούχος του Δημοσίου με 25 έτη ασφάλισης λαμβάνει φέτος 931 ευρώ εθνική και ανταποδοτική σύνταξη μαζί με προσωπική διαφορά 96 ευρώ. Το 2027 θα πάρει αύξηση 22 ευρώ και η σύνταξη με την προσωπική διαφορά θα διαμορφωθεί στα 953 ευρώ. Συνταξιούχος του ΙΚΑ με 35 έτη ασφάλισης, που λαμβάνει φέτος 1.249 ευρώ εθνική και ανταποδοτική σύνταξη μαζί με προσωπική διαφορά 32 ευρώ, θα πάρει αύξηση 32 ευρώ και η σύνταξη με προσωπική διαφορά θα διαμορφωθεί στα 1.281 ευρώ από 1η/1/2027. Συνταξιούχος του Δημοσίου με 37 έτη ασφάλισης, που λαμβάνει φέτος 1.327 ευρώ εθνική και ανταποδοτική σύνταξη μαζί με προσωπική διαφορά 31 ευρώ, θα πάρει αύξηση 34 ευρώ και η σύνταξη με προσωπική διαφορά θα διαμορφωθεί στα 1.361 ευρώ από 1η/1/2027.

Οι δικαιούχοι των αυξήσεων είναι 671.586 συνταξιούχοι, ως επί το πλείστον παλαιοί, με απόφαση συνταξιοδότησης πριν τις 13/5/2016, που άρχισε η εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου, με τον οποίο επανυπολογίστηκαν σε μικρότερα ποσά όλες οι παλιές συντάξεις και όπου προέκυψαν μειώσεις δόθηκε ως αντιστάθμιση η προσωπική διαφορά.

Εξαιτίας της προσωπικής διαφοράς, οι αυξήσεις που άρχισαν να δίδονται στις συντάξεις από το 2023 και μετά δεν έφτασαν ποτέ στην τσέπη των συνταξιούχων και αυτή η πρακτική θα συνεχιζόταν για πολλά χρόνια, αν δεν αποφασιζόταν από την κυβέρνηση η κατάργηση του μηχανισμού της προσωπικής διαφοράς σε δύο δόσεις, φέτος και το 2027.

Φέτος οι 671.586 συνταξιούχοι πήραν τη μισή τουλάχιστον αύξηση στην τσέπη και από το 2027 θα παίρνουν τις προβλεπόμενες αυξήσεις στο 100%, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη προσωπικής διαφοράς.

Συντάξεις: Πώς θα υπολογίζονται οι κρατήσεις ΕΑΣ, ασθένειας και ο φόρος

Το υπόλοιπο ποσό της προσωπικής διαφοράς θα συνεχίσει να καταβάλλεται ως ξεχωριστό ποσό από τη σύνταξη και μετά το 2027, αλλά δεν θα παίρνει καμία αύξηση και θα μένει σταθερό για πάντα και πιθανότατα θα ονομαστεί «ποσό νόμου 4387/2016». Η εναπομείνασα προσωπική διαφορά δεν θα υπόκειται (όπως και τώρα) σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνον σε φόρο εισοδήματος.

Στο ποσό της προσωπικής διαφοράς δεν θα επιβάλλονται, δηλαδή, οι ασφαλιστικές κρατήσεις (ασθένειας και ΕΑΣ), αλλά μόνον ο φόρος, καθώς θεωρείται εισόδημα εκτός σύνταξης που υπόκειται σε φόρο, μαζί με τη σύνταξη.

Οι ασφαλιστικές κρατήσεις ΕΑΣ και ασθένειας θα υπολογίζονται -όπως και τώρα- στο άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος με εθνική και ανταποδοτική σύνταξη 1.700 ευρώ και προσωπική διαφορά 140 ευρώ έχει κρατήσεις 3% για ΕΑΣ στα 1.700 ευρώ, δηλαδή 51 ευρώ, οπότε η σύνταξη κατεβαίνει στα 1.649 ευρώ. Σε αυτό το ποσό επιβάλλεται εισφορά ασθένειας 6%, δηλαδή κράτηση 98,94 ευρώ, και η σύνταξη κατεβαίνει στα 1.550 ευρώ. Στο ποσό αυτό προστίθεται και η προσωπική διαφορά των 140 ευρώ και έτσι προκύπτει συνολικό ποσό σύνταξης και προσωπικής διαφοράς προ φόρου 1.690 ευρώ, στο οποίο επιβάλλεται ο αναλογών φόρος.

Τι σημαίνει κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στην πράξη;

Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς σημαίνει ότι σταματά να δουλεύει ο μηχανισμός του συμψηφισμού των αυξήσεων με την προσωπική διαφορά. Το ποσό της προσωπικής διαφοράς μένει παγωμένο, αλλά οι συνταξιούχοι θα παίρνουν πλήρη αύξηση και όχι μισή ή μηδενική αύξηση, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό θα συμβεί γιατί η προσωπική διαφορά ουσιαστικά καταργείται, καθώς δεν θα συμψηφίζεται με τις αυξήσεις των συντάξεων.

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ TOY 2027 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 25 ΩΣ 27 ΈΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑΜΕΙΑ Σύνταξη 2026 με αύξηση 2,4% Υπόλοιπο π. διαφοράς (παγωμένο ποσό) Σύνολο 2026 Σύνταξη 2027 με αύξηση 2,6% Σύνολο 1/1/2027 (με προσωπική διαφορά) Αύξηση σύνταξης το 2027 σε σχέση με το 2026 ΔΗΜΟΣΙΟ 835€ 96€ 931€ 857€ 953€ 22€ ΙΚΑ 861€ 32€ 893€ 883€ 915€ 22€ ΗΣΑΠ 779€ 0€ 779€ 799€ 799€ 20€ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 895€ 132€ 1.026€ 918€ 1.050€ 24€ ΑΤΕ 892€ 108€ 999€ 915€ 1.023€ 24€ ΟΤΕ 984€ 193€ 1.178€ 1.010€ 1.203€ 25€ ΔΕΗ 1.208€ 248€ 1.456€ 1.239€ 1.487€ 31€ ΟΑΕΕ 703€ 198€ 901€ 721€ 919€ 18€ ΕΤΑΑ – ΝΟΜΙΚΩΝ 470€ 16€ 487€ 482€ 498€ 11€ ΕΤΑΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 874€ 61€ 935€ 897€ 958€ 23€ ΕΤΑΑ- ΜΗΧΑΝΚΩΝ 1.043€ 178€ 1.221€ 1.070€ 1.248€ 27€ ΝΑΤ 1.143€ 90€ 1.232€ 1.173€ 1.263€ 31€ ΤΣΠΕΑΘ 1.268€ 49€ 1.317€ 1.301€ 1.350€ 33€ ΝΑΤ 1.251€ 26€ 1.278€ 1.284€ 1.310€ 32€

*ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 2027 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 31 ΩΣ 33 ΈΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑΜΕΙΑ Σύνταξη 2026 με αύξηση 2,4% Υπόλοιπο π. διαφοράς (παγωμένο ποσό) Σύνολο 2026 Σύνταξη 2027 με αύξηση 2,6% Σύνολο 1/1/2027 (με προσωπική διαφορά) Αύξηση σύνταξης το 2027 σε σχέση με το 2026 ΔΗΜΟΣΙΟ 1.063€ 144€ 1.206€ 1.091€ 1.235€ 29€ ΙΚΑ 1.141€ 19€ 1.159€ 1.171€ 1.190€ 31€ ΗΣΑΠ 1.322€ 0€ 1.322€ 1.356€ 1.356€ 34€ ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1.150€ 168€ 1.317€ 1.180€ 1.348€ 31€ ΑΤΕ 1.133€ 128€ 1.260€ 1.162€ 1.290€ 30€ ΟΤΕ 1.330€ 94€ 1.425€ 1.365€ 1.459€ 34€ ΔΕΗ 1.539€ 137€ 1.676€ 1.579€ 1.716€ 40€ ΟΑΕΕ 818€ 262€ 1.081€ 839€ 1.101€ 20€ ΕΤΑΑ – ΝΟΜΙΚΩΝ 658€ 36€ 695€ 675€ 711€ 16€ ΕΤΑΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.111€ 71€ 1.182€ 1.140€ 1.211€ 29€ ΕΤΑΑ- ΜΗΧΑΝΚΩΝ 1.266€ 164€ 1.430€ 1.299€ 1.463€ 33€ ΤΣΠΕΑΘ 1.268€ 49€ 1.317€ 1.301€ 1.350€ 33€ ΝΑΤ 1.251€ 26€ 1.278€ 1.284€ 1.310€ 32€

*ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 2027 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 33 ΩΣ 35 ΈΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑΜΕΙΑ Σύνταξη 2026 με αύξηση 2,4% Υπόλοιπο π. διαφοράς (παγωμένο ποσό) Σύνολο 2026 Σύνταξη 2027 με αύξηση 2,6% Σύνολο 1/1/2027 (με προσωπική διαφορά) Αύξηση σύνταξης το 2027 σε σχέση με το 2026 ΔΗΜΟΣΙΟ 1.184€ 89€ 1.273€ 1.215€ 1.304€ 31€ ΙΚΑ 1.218€ 32€ 1.249€ 1.249€ 1.281€ 32€ ΣΥΝΕΡΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 1.138€ 30€ 1.167€ 1.167€ 1.197€ 30€ Η.Σ.Α.Π. 1.399€ 126€ 1.524€ 1.435€ 1.561€ 37€ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1.219€ 178€ 1.396€ 1.250€ 1.428€ 32€ ΑΤΕ 1.278€ 99€ 1.377€ 1.311€ 1.410€ 33€ ΙΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1.091€ 136€ 1.227€ 1.119€ 1.255€ 28€ ΟΤΕ 1.316€ 76€ 1.391€ 1.350€ 1.426€ 35€ ΔΕΗ 1.458€ 135€ 1.593€ 1.496€ 1.631€ 38€ ΟΑΕΕ 881€ 259€ 1.139€ 904€ 1.162€ 23€ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 884€ 75€ 958€ 907€ 981€ 23€ ΕΤΑΑ -ΝΟΜΙΚΩΝ 883€ 19€ 901€ 906€ 924€ 23€ ΕΤΑΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.264€ 86€ 1.350€ 1.296€ 1.383€ 33€ ΕΤΑΑ- ΜΗΧΑΝΚΩΝ 1.413€ 170€ 1.584€ 1.450€ 1.620€ 36€ ΤΣΠΕΑΘ 1.293€ 75€ 1.368€ 1.327€ 1.402€ 34€ ΤΑΤΤΑ 926€ 375€ 1.301€ 950€ 1.325€ 24€ ΝΑΤ 1.190€ 23€ 1.213€ 1.221€ 1.244€ 31€

*ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 2027 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 36 ΩΣ 37 ΈΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑΜΕΙΑ Σύνταξη 2026 με αύξηση 2,4% Υπόλοιπο π. διαφοράς (παγωμένο ποσό) Σύνολο 2026 Σύνταξη 2027 με αύξηση 2,6% Σύνολο 1/1/2027 (με προσωπική διαφορά) Αύξηση σύνταξης το 2027 σε σχέση με το 2026 ΔΗΜΟΣΙΟ 1.296€ 31€ 1.327€ 1.330€ 1.361€ 34€ ΙΚΑ – ΗΔΙΚΑ 1.352€ 37€ 1.389€ 1.387€ 1.424€ 35€ ΣΥΝΕΡΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 1.099€ 71€ 1.170€ 1.127€ 1.198€ 28€ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1.158€ 254€ 1.413€ 1.188€ 1.443€ 30€ ΑΤΕ 1.559€ 46€ 1.604€ 1.599€ 1.645€ 41€ ΟΤΕ 1.306€ 57€ 1.362€ 1.340€ 1.396€ 34€ ΔΕΗ 1.524€ 43€ 1.567€ 1.563€ 1.606€ 39€ ΟΑΕΕ 953€ 301€ 1.254€ 978€ 1.279€ 25€ ΕΤΑΑ – ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 1.017€ 2€ 1.019€ 1.043€ 1.045€ 26€ ΕΤΑΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.362€ 89€ 1.451€ 1.397€ 1.486€ 35€ ΕΤΑΑ- ΜΗΧΑΝΚΩΝ 1.519€ 166€ 1.685€ 1.558€ 1.724€ 39€ ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΣΠΕΑΘ 1.395€ 184€ 1.578€ 1.431€ 1.615€ 37€ ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΑΤΤΑ 1.254€ 190€ 1.445€ 1.287€ 1.477€ 32€ ΙΚΑ-ΟΠΣ 1.329€ 26€ 1.356€ 1.364€ 1.390€ 34€ ΝΑΤ 1.091€ 62€ 1.153€ 1.119€ 1.181€ 28€

*ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»