Συντάξεις: Οι 3 αλλαγές με την κατάργηση προσωπικής διαφοράς - Αναλυτικοί πίνακες

Η αύξηση της επόμενης χρονιάς για τις συντάξεις θα είναι 2,6%, σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας

Δημήτρης Δρίζος

Συντάξεις: Οι 3 αλλαγές με την κατάργηση προσωπικής διαφοράς - Αναλυτικοί πίνακες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Από το 2027, 671.586 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα λαμβάνουν το 100% της αύξησης σύνταξης, που εκτιμάται στο 2,6% για το 2027, χωρίς συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά.
  • Η προσωπική διαφορά θα παγώσει στα επίπεδα του 2026, θα καταβάλλεται ξεχωριστά χωρίς αυξήσεις και πιθανώς θα μετονομαστεί σε «ποσό νόμου 4387/2016».
  • Οι ασφαλιστικές κρατήσεις ΕΑΣ και εισφορά ασθένειας θα υπολογίζονται μόνο στο άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης, ενώ η προσωπική διαφορά θα υπόκειται μόνο σε φόρο εισοδήματος.
  • Η κατάργηση του μηχανισμού συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς σημαίνει ότι οι αυξήσεις θα αποδίδονται πλήρως και ανεξάρτητα από την ύπαρξη προσωπικής διαφοράς.
  • Οι αυξήσεις του 2027 για συνταξιούχους με προσωπική διαφορά θα κυμαίνονται από περίπου 20 έως 40 ευρώ ανάλογα με το Ταμείο και τα έτη ασφάλισης.
Snapshot powered by AI

Τρεις αλλαγές έρχονται από το 2027 για 671.586 συνταξιούχους που έχουν μείνει με υπόλοιπο από την προσωπική διαφορά του νόμου Κατρούγκαλου, με πρώτη και σημαντικότερη ότι θα παίρνουν ολόκληρη την αύξηση στη σύνταξη, που για την επόμενη χρονιά θα είναι από 25 ευρώ ως 50 ευρώ τον μήνα.

Η δεύτερη αλλαγή που θα δουν είναι στις κρατήσεις ΕΑΣ και στην εισφορά ασθένειας και η τρίτη αλλαγή είναι το ποσό της προσωπικής διαφοράς, που εξετάζεται να μετονομαστεί ως ποσό νόμου 4387/2016. Ενα άλλο, λιγότερο πιθανό, σενάριο είναι να συνυπολογίζεται ενδεχομένως και αυτό στην αύξηση της σύνταξης.

Αν δεν συμπεριλαμβάνεται στην αύξηση η προσωπική διαφορά, τότε η αύξηση θα υπολογίζεται, όπως και πριν, στο ποσό της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης. Το δε υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς θα παγώσει στα επίπεδα του 2026 και θα προστίθεται στη σύνταξη.

Η αύξηση της επόμενης χρονιάς για τις συντάξεις θα είναι 2,6%, σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

Οι συνταξιούχοι που έχουν προσωπική διαφορά θα λαμβάνουν από την 1/1/2027 και κάθε έτος ολόκληρη την αύξηση που θα προκύπτει από τον συνδυασμό της ανάπτυξης και του πληθωρισμού.

Σύμφωνα με τους πίνακες που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», τα νέα ποσά που θα πάρουν οι 671.586 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά τον Δεκέμβριο του 2026, που θα πιστωθούν οι συντάξεις του Ιανουαρίου του 2027, ανάλογα με το Ταμείο και τα έτη ασφάλισης, θα διαμορφωθούν ως εξής:

  1. Συνταξιούχος του Δημοσίου με 25 έτη ασφάλισης λαμβάνει φέτος 931 ευρώ εθνική και ανταποδοτική σύνταξη μαζί με προσωπική διαφορά 96 ευρώ. Το 2027 θα πάρει αύξηση 22 ευρώ και η σύνταξη με την προσωπική διαφορά θα διαμορφωθεί στα 953 ευρώ.
  2. Συνταξιούχος του ΙΚΑ με 35 έτη ασφάλισης, που λαμβάνει φέτος 1.249 ευρώ εθνική και ανταποδοτική σύνταξη μαζί με προσωπική διαφορά 32 ευρώ, θα πάρει αύξηση 32 ευρώ και η σύνταξη με προσωπική διαφορά θα διαμορφωθεί στα 1.281 ευρώ από 1η/1/2027.
  3. Συνταξιούχος του Δημοσίου με 37 έτη ασφάλισης, που λαμβάνει φέτος 1.327 ευρώ εθνική και ανταποδοτική σύνταξη μαζί με προσωπική διαφορά 31 ευρώ, θα πάρει αύξηση 34 ευρώ και η σύνταξη με προσωπική διαφορά θα διαμορφωθεί στα 1.361 ευρώ από 1η/1/2027.

Οι δικαιούχοι των αυξήσεων είναι 671.586 συνταξιούχοι, ως επί το πλείστον παλαιοί, με απόφαση συνταξιοδότησης πριν τις 13/5/2016, που άρχισε η εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου, με τον οποίο επανυπολογίστηκαν σε μικρότερα ποσά όλες οι παλιές συντάξεις και όπου προέκυψαν μειώσεις δόθηκε ως αντιστάθμιση η προσωπική διαφορά.

Εξαιτίας της προσωπικής διαφοράς, οι αυξήσεις που άρχισαν να δίδονται στις συντάξεις από το 2023 και μετά δεν έφτασαν ποτέ στην τσέπη των συνταξιούχων και αυτή η πρακτική θα συνεχιζόταν για πολλά χρόνια, αν δεν αποφασιζόταν από την κυβέρνηση η κατάργηση του μηχανισμού της προσωπικής διαφοράς σε δύο δόσεις, φέτος και το 2027.

Φέτος οι 671.586 συνταξιούχοι πήραν τη μισή τουλάχιστον αύξηση στην τσέπη και από το 2027 θα παίρνουν τις προβλεπόμενες αυξήσεις στο 100%, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη προσωπικής διαφοράς.

Συντάξεις: Πώς θα υπολογίζονται οι κρατήσεις ΕΑΣ, ασθένειας και ο φόρος

Το υπόλοιπο ποσό της προσωπικής διαφοράς θα συνεχίσει να καταβάλλεται ως ξεχωριστό ποσό από τη σύνταξη και μετά το 2027, αλλά δεν θα παίρνει καμία αύξηση και θα μένει σταθερό για πάντα και πιθανότατα θα ονομαστεί «ποσό νόμου 4387/2016». Η εναπομείνασα προσωπική διαφορά δεν θα υπόκειται (όπως και τώρα) σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνον σε φόρο εισοδήματος.

Στο ποσό της προσωπικής διαφοράς δεν θα επιβάλλονται, δηλαδή, οι ασφαλιστικές κρατήσεις (ασθένειας και ΕΑΣ), αλλά μόνον ο φόρος, καθώς θεωρείται εισόδημα εκτός σύνταξης που υπόκειται σε φόρο, μαζί με τη σύνταξη.

Οι ασφαλιστικές κρατήσεις ΕΑΣ και ασθένειας θα υπολογίζονται -όπως και τώρα- στο άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος με εθνική και ανταποδοτική σύνταξη 1.700 ευρώ και προσωπική διαφορά 140 ευρώ έχει κρατήσεις 3% για ΕΑΣ στα 1.700 ευρώ, δηλαδή 51 ευρώ, οπότε η σύνταξη κατεβαίνει στα 1.649 ευρώ. Σε αυτό το ποσό επιβάλλεται εισφορά ασθένειας 6%, δηλαδή κράτηση 98,94 ευρώ, και η σύνταξη κατεβαίνει στα 1.550 ευρώ. Στο ποσό αυτό προστίθεται και η προσωπική διαφορά των 140 ευρώ και έτσι προκύπτει συνολικό ποσό σύνταξης και προσωπικής διαφοράς προ φόρου 1.690 ευρώ, στο οποίο επιβάλλεται ο αναλογών φόρος.

Τι σημαίνει κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στην πράξη;

Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς σημαίνει ότι σταματά να δουλεύει ο μηχανισμός του συμψηφισμού των αυξήσεων με την προσωπική διαφορά. Το ποσό της προσωπικής διαφοράς μένει παγωμένο, αλλά οι συνταξιούχοι θα παίρνουν πλήρη αύξηση και όχι μισή ή μηδενική αύξηση, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό θα συμβεί γιατί η προσωπική διαφορά ουσιαστικά καταργείται, καθώς δεν θα συμψηφίζεται με τις αυξήσεις των συντάξεων.

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ TOY 2027 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 25 ΩΣ 27 ΈΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑΜΕΙΑΣύνταξη 2026 με αύξηση 2,4%Υπόλοιπο π. διαφοράς (παγωμένο ποσό)Σύνολο 2026Σύνταξη 2027 με αύξηση 2,6%Σύνολο 1/1/2027 (με προσωπική διαφορά)Αύξηση σύνταξης το 2027 σε σχέση με το 2026
ΔΗΜΟΣΙΟ835€96€931€857€953€22€
ΙΚΑ861€32€893€883€915€22€
ΗΣΑΠ779€0€779€799€799€20€
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ895€132€1.026€918€1.050€24€
ΑΤΕ892€108€999€915€1.023€24€
ΟΤΕ984€193€1.178€1.010€1.203€25€
ΔΕΗ1.208€248€1.456€1.239€1.487€31€
ΟΑΕΕ703€198€901€721€919€18€
ΕΤΑΑ – ΝΟΜΙΚΩΝ470€16€487€482€498€11€
ΕΤΑΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ874€61€935€897€958€23€
ΕΤΑΑ- ΜΗΧΑΝΚΩΝ1.043€178€1.221€1.070€1.248€27€
ΝΑΤ1.143€90€1.232€1.173€1.263€31€
ΤΣΠΕΑΘ1.268€49€1.317€1.301€1.350€33€
ΝΑΤ1.251€26€1.278€1.284€1.310€32€

*ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 2027 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 31 ΩΣ 33 ΈΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑΜΕΙΑΣύνταξη 2026 με αύξηση 2,4%Υπόλοιπο π. διαφοράς (παγωμένο ποσό)Σύνολο 2026Σύνταξη 2027 με αύξηση 2,6%Σύνολο 1/1/2027 (με προσωπική διαφορά)Αύξηση σύνταξης το 2027 σε σχέση με το 2026
ΔΗΜΟΣΙΟ1.063€144€1.206€1.091€1.235€29€
ΙΚΑ1.141€19€1.159€1.171€1.190€31€
ΗΣΑΠ1.322€0€1.322€1.356€1.356€34€
ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ1.150€168€1.317€1.180€1.348€31€
ΑΤΕ1.133€128€1.260€1.162€1.290€30€
ΟΤΕ1.330€94€1.425€1.365€1.459€34€
ΔΕΗ1.539€137€1.676€1.579€1.716€40€
ΟΑΕΕ818€262€1.081€839€1.101€20€
ΕΤΑΑ – ΝΟΜΙΚΩΝ658€36€695€675€711€16€
ΕΤΑΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ1.111€71€1.182€1.140€1.211€29€
ΕΤΑΑ- ΜΗΧΑΝΚΩΝ1.266€164€1.430€1.299€1.463€33€
ΤΣΠΕΑΘ1.268€49€1.317€1.301€1.350€33€
ΝΑΤ1.251€26€1.278€1.284€1.310€32€

*ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 2027 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 33 ΩΣ 35 ΈΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑΜΕΙΑΣύνταξη 2026 με αύξηση 2,4%Υπόλοιπο π. διαφοράς (παγωμένο ποσό)Σύνολο 2026Σύνταξη 2027 με αύξηση 2,6%Σύνολο 1/1/2027 (με προσωπική διαφορά)Αύξηση σύνταξης το 2027 σε σχέση με το 2026
ΔΗΜΟΣΙΟ1.184€89€1.273€1.215€1.304€31€
ΙΚΑ1.218€32€1.249€1.249€1.281€32€
ΣΥΝΕΡΤΑΙΡΙΣΜΩΝ1.138€30€1.167€1.167€1.197€30€
Η.Σ.Α.Π.1.399€126€1.524€1.435€1.561€37€
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ1.219€178€1.396€1.250€1.428€32€
ΑΤΕ1.278€99€1.377€1.311€1.410€33€
ΙΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ1.091€136€1.227€1.119€1.255€28€
ΟΤΕ1.316€76€1.391€1.350€1.426€35€
ΔΕΗ1.458€135€1.593€1.496€1.631€38€
ΟΑΕΕ881€259€1.139€904€1.162€23€
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ884€75€958€907€981€23€
ΕΤΑΑ -ΝΟΜΙΚΩΝ883€19€901€906€924€23€
ΕΤΑΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ1.264€86€1.350€1.296€1.383€33€
ΕΤΑΑ- ΜΗΧΑΝΚΩΝ1.413€170€1.584€1.450€1.620€36€
ΤΣΠΕΑΘ1.293€75€1.368€1.327€1.402€34€
ΤΑΤΤΑ926€375€1.301€950€1.325€24€
ΝΑΤ1.190€23€1.213€1.221€1.244€31€

*ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 2027 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 36 ΩΣ 37 ΈΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑΜΕΙΑΣύνταξη 2026 με αύξηση 2,4%Υπόλοιπο π. διαφοράς (παγωμένο ποσό)Σύνολο 2026Σύνταξη 2027 με αύξηση 2,6%Σύνολο 1/1/2027 (με προσωπική διαφορά)Αύξηση σύνταξης το 2027 σε σχέση με το 2026
ΔΗΜΟΣΙΟ1.296€31€1.327€1.330€1.361€34€
ΙΚΑ – ΗΔΙΚΑ1.352€37€1.389€1.387€1.424€35€
ΣΥΝΕΡΤΑΙΡΙΣΜΩΝ1.099€71€1.170€1.127€1.198€28€
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ1.158€254€1.413€1.188€1.443€30€
ΑΤΕ1.559€46€1.604€1.599€1.645€41€
ΟΤΕ1.306€57€1.362€1.340€1.396€34€
ΔΕΗ1.524€43€1.567€1.563€1.606€39€
ΟΑΕΕ953€301€1.254€978€1.279€25€
ΕΤΑΑ – ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ1.017€2€1.019€1.043€1.045€26€
ΕΤΑΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ1.362€89€1.451€1.397€1.486€35€
ΕΤΑΑ- ΜΗΧΑΝΚΩΝ1.519€166€1.685€1.558€1.724€39€
ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΣΠΕΑΘ1.395€184€1.578€1.431€1.615€37€
ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΑΤΤΑ1.254€190€1.445€1.287€1.477€32€
ΙΚΑ-ΟΠΣ1.329€26€1.356€1.364€1.390€34€
ΝΑΤ1.091€62€1.153€1.119€1.181€28€

*ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:39ΚΟΣΜΟΣ

Ο τραγουδιστής Oliver Tree σκοτώθηκε στη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στον αέρα στο Ρίο ντε Τζανέιρο

07:37ΜΑΝΤΕΙΟ

Το δώρο που δεν ήρθε, οι βουτιές της Δόμνας, αλλαγή ηγεσίας για ν’ ανακάμψει το ΠΑΣΟΚ λένε στην QED

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (15/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκστρατεύει στον Πειραιά ο Τσίπρας - Σήμερα η εκδήλωση διαλόγου με πολίτες στη Νίκαια

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κυπριακοί όμιλοι μπαίνουν όλο και πιο δυνατά στα ελληνικά ξενοδοχεία – Η στρατηγική τους και πού επενδύουν

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε εμπορικό συγκρότημα στην Ομόνοια - Επεκτάθηκε σε πέντε καταστήματα και αποθήκες

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαινίζω 2026: Ξεκινούν σήμερα οι βεβαιώσεις επιλεξιμότητας - Πώς θα λάβετε έως 36.000 ευρώ

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 15 Ιουνίου

07:18ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν ήξερα ότι κοιμόμουν 22 χρόνια με κατηγορούμενο για φόνο» λέει η σύντροφός του Τζέιμς Δαλαμάγκα

07:16BOMBER

Άρχισαν οι παροχές - Θα φάμε με χρυσά κουτάλια

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι παίρνουν το χρίσμα Μητσοτάκη: Τα 50 ονόματα που κλειδώνουν θέση στα γαλάζια ψηφοδέλτια - Σαρωτικές αλλαγές στον κομματικό μηχανισμό

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα Πολεοδομίας: «Όταν περάσουμε αυτόν τον σκόπελο, είναι κομπλέ» – Νέες συνομιλίες μεταξύ εμπλεκομένων

07:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Οι 3 αλλαγές με την κατάργηση προσωπικής διαφοράς - Αναλυτικοί πίνακες

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Ο Ιταλός θα ζητήσει να αποφυλακιστεί - Ισχυρίστηκε ότι η 54χρονη σκότωσε τον γιο της και έπειτα αυτοτραυματίστηκε

06:55WHAT THE FACT

Η NASA ετοιμάζεται να επιχειρήσει κάτι που δεν έχει ξαναγίνει με ένα διαστημικό τηλεσκόπιο 21 ετών

06:54ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η ΕΕ, οι παροχές και οι πρόωρες εκλογές, οι πολεοδομίες, οι υπουργοί και η... στάση εργασίας, το beef Σαμαρά-Μητσοτάκη, η ληστρική χρέωση της Alpha, ο Άρειος Πάγος, ο νόμος Κατσέλη και οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές και οι αυξήσεις 300%

06:48LIFESTYLE

Τα σίριαλ μπαίνουν στην τελική ευθεία - Επεισόδια που καθηλώνουν

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Έρχεται ο Νίστρουπ, αρχίζει προετοιμασία, «κλείνουν» οι πρώτες μεταγραφές

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φέρνει πολύ χιόνι στην Ελλάδα το «Super El Niño» - Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη του χειμώνα

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Τι προβλέπει η συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν: Σταματούν οι μάχες στον Λίβανο, ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ – Την Παρασκευή οι υπογραφές στην Ελβετία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φέρνει πολύ χιόνι στην Ελλάδα το «Super El Niño» - Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη του χειμώνα

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει με το σάκχαρο όταν τρώτε τακτικά ψωμί με προζύμι

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή του Πατέρα 2026: Γιατί γιορτάζεται πάντα εκείνη την Κυριακή

20:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Έτσι κατέληξε με σπασμένα πλευρά ο Ναν – Τα χτυπήματα του Τζόουνς στο ματς (Videos)

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Ο «Σκοπελίτης» συνόδευσε τον «καπετάν Γιάννη» στην κηδεία του - Συγκινητικό βίντεο

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Ο Ιταλός θα ζητήσει να αποφυλακιστεί - Ισχυρίστηκε ότι η 54χρονη σκότωσε τον γιο της και έπειτα αυτοτραυματίστηκε

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι παίρνουν το χρίσμα Μητσοτάκη: Τα 50 ονόματα που κλειδώνουν θέση στα γαλάζια ψηφοδέλτια - Σαρωτικές αλλαγές στον κομματικό μηχανισμό

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:12LIFESTYLE

«Ακούτε; Αυτά είναι μενού γάμου» – Οι ευχές και η… ατάκα της Γερμανού για τον γάμο της Μπάρκα

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στη Μεθώνη: Τι λένε οι σεισμολόγοι για τη δόνηση των 5,3 Ρίχτερ

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Σπουδαία ανακάλυψη: Αρχαιολόγοι εντόπισαν τη «χαμένη Ατλαντίδα» της Ευρώπης έπειτα από 8.500 χρόνια

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Τι προβλέπει η συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν: Σταματούν οι μάχες στον Λίβανο, ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ – Την Παρασκευή οι υπογραφές στην Ελβετία

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Έρχεται ο Νίστρουπ, αρχίζει προετοιμασία, «κλείνουν» οι πρώτες μεταγραφές

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμές από Πλακιά: «Περιμένω απαντήσεις μετά τη βράβευση της τριάδας του "παράνομου φορτίου"»

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε εμπορικό συγκρότημα στην Ομόνοια - Επεκτάθηκε σε πέντε καταστήματα και αποθήκες

06:48LIFESTYLE

Τα σίριαλ μπαίνουν στην τελική ευθεία - Επεισόδια που καθηλώνουν

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Χάρτης γεννήσεων: Πού γεννιούνται τα παιδιά στην Ελλάδα - Ποιες περιοχές δεν ακούν κλάμα νεογνών

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Ολέθριο μπάντζι τζάμπινγκ στη Βραζιλία: Νεκρή νεαρή γυναίκα - Το μοιραίο λάθος - Σκληρές εικόνες 

07:18ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν ήξερα ότι κοιμόμουν 22 χρόνια με κατηγορούμενο για φόνο» λέει η σύντροφός του Τζέιμς Δαλαμάγκα

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση Λαρίσης Ιερώνυμου για τους μισθούς των Μητροπολιτών: Οι τσέπες μου είναι τρύπιες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ