Παναθηναϊκός: Έρχεται ο Νίστρουπ, αρχίζει προετοιμασία, «κλείνουν» οι πρώτες μεταγραφές

Εβδομάδα «φωτιά» για το «τριφύλλι» με την άφιξη του Δανού προπονητή, την έναρξη της δουλειάς για τη νέα σεζόν και όπως όλα δείχνουν την αρχή των… χτυπημάτων για την ενίσχυση του ρόστερ.

Newsbomb

Παναθηναϊκός: Έρχεται ο Νίστρουπ, αρχίζει προετοιμασία, «κλείνουν» οι πρώτες μεταγραφές
AP
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Ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή αποχαιρέτησε πέντε ποδοσφαιριστές που ήταν στο ρόστερ του (Σάντσες, Λαφόν, Τζούριτσιτς, Ερνάντεθ, Κώτσιρα). Έγινε γνωστό πως ο Μπακασέτας δεν είναι στα πλάνα της επόμενης σεζόν, οπότε θα αποχωρήσει κι αυτός. Με τη λίστα των αποχωρήσεων να μην τελειώνει εκεί.

Με τη πόρτα να έχει… ανοίξει, δεν θα υπάρχει μόνο η διαδρομή προς τα έξω. Θα υπάρξουν και προσθήκες άμεσα. Η εβδομάδα που άρχισε, ολοκληρώνει τις διακοπές για τους «πράσινους». Με το «τριφύλλι» να μπαίνει σε mode νέας σεζόν και τυπικά.

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ αναμένεται σήμερα στην Αθήνα. Για μόνιμη εγκατάσταση πλέον. Ο Δανός θα έρθει μαζί με τους συνεργάτες του. Την Τρίτη (16/6) αναμένεται να κάνει μεγάλη σύσκεψη με τους εργαζόμενους στο ποδοσφαιρικό τμήμα, αναφορικά με τον τρόπο που θέλει να δουλεύουν στο Κορωπί. Μία μέρα μετά (Τετάρτη 17/6) θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας, αρχίζοντας τις προπονήσεις για τη νέα σεζόν. Μέχρι τις 22/6 στην Αθήνα, καθώς μετά θα μεταβεί η αποστολή στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Στο τέλος της εβδομάδας πιθανότατα, θα υπάρξει και η παρουσίαση του Νίστρουπ. Μέχρι τότε, είναι πολύ πιθανό να έχει προστεθεί κάποιο νέο απόκτηση στους «πράσινους». Καθώς αρκετές υποθέσεις μοιάζουν προχωρημένες.

Ο Ετιέν Καμαρά βρίσκεται κοντά στον Παναθηναϊκό, καθώς με τη Σαρλερουά έχει βρεθεί σημείο επαφής. Μόλις πει το «ναι» και ο Γάλλος, τότε η μεταγραφή θα «κλείσει».

Παράλληλα, υπάρχει και η υπόθεση του Τριαντάφυλλου Τσάπρα. Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να έχει επαφές με τον Λεβαδειακό, για να προσπαθήσει να πάρει τον Έλληνα μπακ στην ομάδα του.

Για τις θέσεις των μπακ υπάρχουν οι υποθέσεις Κρίστιανσεν και Ζαγαρίτη για τα αριστερά, ενώ ίσως ξεκαθαρίσει και το θέμα Ράστοντερ για την κορυφή της επίθεσης. Σε ένα πρώτο… κύμα ενίσχυσης για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα πραγματοποιήσει περίπου 10 μεταγραφές μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.

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