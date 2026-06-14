Ολέθριο μπάντζι τζάμπινγκ στη Βραζιλία: Νεκρή νεαρή γυναίκα - Το μοιραίο λάθος - Σκληρές εικόνες 

Το βίντεο του περιστατικού εξαπλώθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας εκτεταμένη δημόσια κατακραυγή

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Ολέθριο μπάντζι τζάμπινγκ στη Βραζιλία: Νεκρή νεαρή γυναίκα - Το μοιραίο λάθος - Σκληρές εικόνες 
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μια 21χρονη γυναίκα σκοτώθηκε στη Βραζιλία μετά από πτώση σχεδόν 40 μέτρων σε μπάντζι τζάμπινγκ λόγω λάθους ασφαλείας.
  • Το προσωπικό που χειριζόταν το άλμα έσπρωξε το θύμα πριν στερεωθεί πλήρως ο εξοπλισμός ασφαλείας.
  • Η γυναίκα πέθανε ακαριαία πριν φτάσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
  • Το βίντεο του περιστατικού κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας δημόσια κατακραυγή.
  • Οι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει επίσημη έρευνα για την εταιρεία που παρείχε τις υπηρεσίες μπάντζι τζάμπινγκ.
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Ένα θανατηφόρο ατύχημα με αποτέλεσμα τον θάνατο μιας νεαρής γυναίκας συνέβη στον δήμο Λιμέιρα της Βραζιλίας.

Μια 21χρονη γυναίκα έπεσε από ύψος σχεδόν 40 μέτρων, αφού οι διοργανωτές ενός ακραίου μπάντζι τζάμπινγκ έκαναν ένα κρίσιμο λάθος ασφαλείας, ανέφερε ένα τοπικό πρακτορείο ειδήσεων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της προκαταρκτικής έρευνας, το προσωπικό που ήταν υπεύθυνο για την προετοιμασία του άλματος έσπρωξε το θύμα από τη γέφυρα, ενώ ο εξοπλισμός ασφαλείας δεν ήταν ακόμη πλήρως στερεωμένος στο σώμα της.

Ως αποτέλεσμα της πτώσης από μεγάλο ύψος, το κορίτσι πέθανε επί τόπου πριν φτάσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πολλοί περαστικοί που βρίσκονταν στο αθλητικό γήπεδο εκείνη την ώρα έγιναν μάρτυρες του περιστατικού. Το βίντεο του περιστατικού εξαπλώθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας εκτεταμένη δημόσια κατακραυγή.

Οι τοπικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει επίσημη έρευνα για την εταιρεία που παρείχε υπηρεσίες ακραίων πτήσεων.

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