Πρωτοφανές: Χιόνισε στον Όλυμπο... 24 Ιουλίου - Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

Η κακοκαιρία έφερε ένα πρωτοφανές σκηνικό στο ψηλότερο βουνό της χώρας

Δημήτρης Δρίζος

Πρωτοφανές: Χιόνισε στον Όλυμπο... 24 Ιουλίου - Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
5'
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Snapshot
  • Στον Όλυμπο σημειώθηκε πρωτοφανής χιονόπτωση και έντονη χαλαζόπτωση στις 24 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι.
  • Η κακοκαιρία συνεχίζεται στις 25 Ιουλίου, επηρεάζοντας κυρίως ανατολικές και νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις ανέμους.
  • Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς, κυμαινόμενη από 28 έως 30 βαθμούς Κελσίου στις περιοχές που πλήττονται από τα φαινόμενα.
  • Οι περιοχές με έντονα φαινόμενα περιλαμβάνουν τις Σποράδες, την Εύβοια, τη Μαγνησία, το βορειοανατολικό Αιγαίο, τη Θάσο, τη Σαμοθράκη και τη Λήμνο.
  • Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι.
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Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που χτυπάει πολλές περιοχές της χώρας και φέρνει ανατροπή σκηνικού με καταιγίδες, μπουρίνια αλλά και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις.

Ενδεικτικό είναι εντυπωσιακό βίντεο της σελίδας στο facebook Weather Forecast Greece που καταγράφει στιγμιότυπο από έντονη χαλαζόπτωση στον Όλυμπο. Το κατάλευκο τοπίο που δημιουργήθηκε δε θυμίζει σε τίποτα μέσα καλοκαιριού!

Η αστάθεια επιμένει και σήμερα - Πού θα χτύπησει

Επίμονος παραμένει ο άστατος καιρός σε αρκετές περιοχές της χώρας και το Σάββατο 25 Ιουλίου 2026, καθώς το κύμα της κακοκαιρίας συνεχίζει να επηρεάζει την ανατολική και νησιωτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση που εξέδωσε η ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στις Σποράδες, την Εύβοια, τη Μαγνησία, καθώς και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Τα φαινόμενα αναμένεται να συνοδεύονται τοπικά από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, ισχυρές ριπές ανέμου αλλά και χαλαζοπτώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή υποχώρηση, φτάνοντας τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας. Την ίδια ώρα, στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και το Αιγαίο οι τοπικές βροχές θα διατηρηθούν μέχρι το απόγευμα, οπότε και θα ξεκινήσει σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων. Όπως ανακοινώθηκε, ειδικά στη Θάσο, τη Σαμοθράκη, τη Λήμνο και τα θαλάσσια τμήματα της Μαγνησίας, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα έντονα τις πρώτες πρωινές ώρες.

Τα φαινόμενα μπορεί να συνοδεύονται από δυνατούς ανέμους, πολλούς κεραυνούς και κατά τόπους χαλάζι, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο θα συνεχιστούν τοπικές βροχές και καταιγίδες μέχρι το απόγευμα.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι.Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και βαθμιαία αίθριος.Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.Θερμοκρασία: Από 20 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία σχεδόν αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θάσο και τη Σαμοθράκη τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα.Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και νωρίς το πρωί έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 με 29 και τοπικά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα.Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 και πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ. Εξασθένηση αναμένεται από αργά το απόγευμα.Θερμοκρασία: Από 20 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα ανατολικά τμήματα σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στη Μαγνησία (κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια) τις πρώτες ώρες της ημέρας, στις Σποράδες μέχρι και τις πρωινές ώρες και στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες. Τα φαινόμενα τις απογευματινές ώρες θα σταματήσουν.Στην ανατολική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικες βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.Θερμοκρασία: Από 20 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση από το μεσημέρι και από τα βόρεια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 και βαθμιαία τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 27 και στην Κρήτη έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Λήμνο θα είναι κατά τόπους ισχυρά τις πρώτες πρωινές ώρες. Βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς νωρίς το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και από το απόγευμα στα νότια τοπικά έως 7 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 22 έως 27 με 28 και τοπικά στα νότια τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

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