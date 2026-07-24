Κακοκαιρία: Το Ίλιον απέκτησε... σιντριβάνι μετά τη σφοδρή βροχόπτωση

Ισχυρή καταιγίδα σημειώθηκε στο Ίλιον

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Κακοκαιρία: Το Ίλιον απέκτησε... σιντριβάνι μετά τη σφοδρή βροχόπτωση
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στο Ίλιον προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές από την κακοκαιρία, με πτώσεις δέντρων και πλημμυρισμένους δρόμους που δημιούργησαν συντριβάνι σε κεντρική οδό.
  • Η Πυροσβεστική δέχτηκε πάνω από 200 κλήσεις, κυρίως για κοπές δέντρων και αντλήσεις υδάτων, με 135 από αυτές να αφορούν την Αττική.
  • Στον Πειραιά κατέρρευσε σκαλωσιά σε πολυκατοικία, προκαλώντας διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη.
  • Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων στο κέντρο της Αθήνας, μεταξύ άλλων έξω από το Προεδρικό Μέγαρο και σε κεντρικές οδούς όπως η Χαλκοκονδύλη.
  • Μεγάλες οδικές αρτηρίες στην Αθήνα και τα προάστια μετατράπηκαν σε πλημμυρισμένους δρόμους λόγω της έντονης βροχόπτωσης.
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Αρκετά ήταν τα προβλήματα που καταγράφηκαν στα δυτικά προάστια της Αττικής το απόγευμα της Παρασκευής, όταν και η κακοκαιρία «σάρωσε» το λεκανοπέδιο.

Το Ίλιον, επλήγη ιδιαίτερα, καθώς στην περιοχή σημειώθηκαν αρκετές ζημιές, όπως πτώσεις δέντρων, με ένα εξ αυτών, μάλιστα, να πέφτει πάνω σε ταξί και να εγκλωβίζει μέσα στο όχημα ένα άτομο. Αμέσως εκλήθη στο σημείο η Πυροσβεστική, ωστόσο το άτομο κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνο του, χωρίς να χρειαστεί η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σε άλλο σημείο της πόλης, όπως φαίνεται και σε βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, φρεάτιο υπερχείλισε από τα νερά, με την ένταση των υδάτων να δημιουργούν... σιντριβάνι στη μέση του δρόμου.

Πάνω από 200 κλήσεις στην Πυροσβεστική

Επίσης, τα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων της Επικράτειας δέχτηκαν πάνω από 200 κλήσεις, εκ των οποίων περίπου τις 135 στην Αττική, κυρίως για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων, συνεπεία ισχυρών ανέμων συνοδεία βροχοπτώσεων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε διασπορά και επεμβαίνουν κατά τόπους για την αντιμετώπιση των συμβάντων.

κακοκαιρία

Χαλαζόπτωση στο Ίλιον

κακοκαιρία

Χαλαζόπτωση στο Ίλιον

Κατέρρευσε σκαλωσιά στον Πειραιά

Στον Πειραιά σκαλωσιά που είχε τοποθετηθεί σε πολυκατοικία επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη κατέρρευσε.

Από την πτώση της σκαλωσιάς διεκόπη η κυκλοφορία από το ύψος της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση.

πειραιάς

Κατέρρευσε σκαλωσιά στον Πειραιά

Δέντρο έπεσε έξω από την Προεδρική Φρουρά

Οι ισχυροί άνεμοι και η κακοκαιρία που έπληξαν το απόγευμα της Παρασκευής το κέντρο της Αθήνας προκάλεσαν την πτώση δέντρου έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, στο σημείο όπου βρίσκεται η Προεδρική Φρουρά.

προεδρικό μέγαρο

Δέντρο έπεσε έξω από την Προεδρική Φρουρά

Έπεσε δέντρο στη διασταύρωση Χαλκοκονδύλης και 3ης Σεπτεμβρίου

κακοκαιρία

Κατέρρευσε δέντρο στην Χαλκοκονδύλη στο κέντρο της Αθήνας

κακοκαιρία

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η προσέλευση των περίπου 1.700 προσκεκλημένων για την καθιερωμένη δεξίωση που διοργανώνεται με αφορμή την επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας.

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Πτώση δένδρου έξω από τη φρουρά στο Προεδρικό Μέγαρο

Δέντρο έπεσε πάνω σε μαγαζί στην πλατεία του Αγίου Θωμά στο Γουδή

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Οι μεγάλες οδικές αρτηρίες στην πρωτεύουσα αλλά και στα προάστιά της μετατράπηκαν σε «ποτάμια», με τις εικόνες που ακολουθούν να αποτυπώνουν τη σφοδρότητα του φαινομένου:

Λόγως της ισχυρής καταιγίδας έπεσε δέντρο στην οδό Καραϊσκάκη στην Αγία Παρασκευή, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί:

κακοκαιρία

Λόγως της ισχυρής καταιγίδας έπεσε δέντρο στην οδό Καραϊσκάκη στην Αγία Παρασκευή

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κακοκαιρία
βροχη
βροχη

καταιγίδα

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κακοκαιρία

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