Κακοκαιρία: Σε ποιες περιοχές καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Snapshot Σφοδρή κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες πλήττει την Ελλάδα την Παρασκευή 24 Ιουλίου.

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Ήπειρο και Μακεδονία, με μέγιστο 40,2 mm στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας.

Περισσότερες από 55.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις καταγράφηκαν έως τις 19:50 της ίδιας ημέρας, περίπου οι μισές στην ξηρά.

Τα καιρικά φαινόμενα μετατοπίζονται προς τα ανατολικά και αναμένεται να επηρεάσουν τα νησιά του Κεντρικού και Βόρειου Αιγαίου το βράδυ. Snapshot powered by AI

Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει τη χώρα μας σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου, με βροχές και καταιγίδες να έχουν εκδηλωθεί σε διάφορες περιοχές ανά την Επικράτεια. Τα πιο σημαντικά ύψη βροχής σημειώθηκαν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά της χώρας, ενώ καταγράφηκε και μεγάλος αριθμός ηλεκτρικών εκκενώσεων.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένων της Εύβοιας και της Αττικής), καθώς και σε τμήματα της Πελοποννήσου, της Ηπείρου και της Μακεδονίας (ιδιαίτερα στη Χαλκιδική), όπως παρουσιάζεται στον χάρτη χωρικής κατανομής της βροχόπτωσης. Το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 20:00, ώρα Ελλάδας, της 24/07/2026 καταγράφηκε στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας με 40.2 mm.

Σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού οργανισμού EUMETSAT από τον δορυφόρο Meteosat-12, καταγράφηκαν περισσότερες από 55.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις στην περιοχή της Ελλάδας έως τις 19:50, ώρα Ελλάδας, με τις μισές περίπου εξ αυτών να σημειώνονται στην ξηρά.

Τα φαινόμενα μετατοπίζονται προς τα ανατολικά της χώρας και αναμένεται να επηρεάσουν τα νησιά του Κεντρικού και Βόρειου Αιγαίου τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 24 Ιουλίου έχοντας, ωστόσο, εξασθενήσει σημαντικά.

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