Προαστιακός: Διακοπή όλων των δρομολογίων στην Αττική λόγω των καιρικών φαινομένων

Snapshot Όλα τα δρομολόγια του προαστιακού σιδηρόδρομου Αθηνών ακυρώνονται προσωρινά λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση από έντονα καιρικά φαινόμενα.

Τα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στο δίκτυο του Προαστιακού Σιδηρόδρομου Αθηνών.

Αναμένονται καθυστερήσεις, ακυρώσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού.

Η Hellenic Train συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την κατάσταση των δρομολογίων. Snapshot powered by AI

Διακόπτονται όλα τα δρομολόγια του προαστιακού σιδηρόδρομου της Αττικής μέχρι νεωτέρας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train.

Τα έντονα καιρικά φαινόμα προκάλεσαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν όλα τα δρομολόγια.

Όπως ανακοινώνεται, πρόκειται να τροποποιηθούν αρκετά δρομολόγια, ενώ αναμένονται ακυρώσεις και καθυστερήσεις.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο δίκτυο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.

Λόγω των ανωτέρω συνθηκών, επηρεάζονται όλα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθήνας με καθυστερήσεις, ακυρώσεις και τροποποιήσεις στην διεξαγωγή τους.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

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