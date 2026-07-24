Δεν τελειώσαμε με την κακοκαιρία: Πού θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες - Η πρόγνωση Καλλιάνου

Snapshot Το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας θα πλήξει τις επόμενες ώρες τη νότια Χαλκιδική, τις Σποράδες, το Πήλιο, την κεντρική και βόρεια Εύβοια, καθώς και την Αττική με βροχές και καταιγίδες.

Η κακοκαιρία στην Αττική προκάλεσε έντονες βροχοπτώσεις και προβλήματα, ενώ η κίνηση του συστήματος είναι γρήγορη προς τα ανατολικά-βορειοανατολικά.

Καταγράφηκαν μεγάλα ύψη βροχής κυρίως στη Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Ήπειρο και Μακεδονία, με το Παλαιοχώρι Φθιώτιδας να έχει το μεγαλύτερο ύψος βροχής 40,2 mm.

Στην Ελλάδα σημειώθηκαν περισσότερες από 55.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις, με περίπου τις μισές να γίνονται στην ξηρά.

Η Πυροσβεστική προειδοποιεί για νέες βροχοπτώσεις το βράδυ και καλεί τους πολίτες να μην εφησυχάζουν λόγω προσωρινής ανάπαυλας της κακοκαιρίας. Snapshot powered by AI

Μπορεί να απότομο μπουρίνι που έπληξε το λεκανοπέδιο της Αττικής να άφησε πίσω του αρκετά προβλήματα, ενώ και σε άλλες περιοχές της χώρας η έντονη βροχόπτωση δημιούργησε αναστάτωση, ωστόσο η κακοκαιρία δεν τελείωσε!

«Τις τελευταίες δύο ώρες από τον Θερμαϊκό, στην Ανατολική Λάρισα, στο Πήλιο, στις περιοχές της Θεσσαλίας, είχαμε καταιγίδες. Καταιγίδες περιμένουμε και τις επόμενες ώρες, μέσα στο βράδυ σε περιοχές της νότιας Χαλκιδικής, των Σποράδων, του Πηλίου, της κεντρικής και βόρειας Εύβοιας, στην Αττική θα συνεχίσει να βρέχει με εξάρσεις και υφέσεις», ανέφερε στο Mega ο Γιάννης Καλλιάνος.

Επίσης μίλώντας στην ΕΡΤ ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός είπε πως δεν πρέπει να ξεγελάσει τους πολίτες η προσωρινή ανάπαυλα της κακοκαιρίας και έκανε λόγο για νέες βροχοπτώσεις το βράδυ.

Πώς κινήθηκε η κακοκαιρία που «χτύπησε» την Αττική - Η ανάλυση Κολυδά

Νωρίτερα, σε ανάρτηση για την κακοκαιρία που έπληξε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών και την Αττική, προχώρησε ο Θοδωρής Κολυδάς, ο οποίος τόνισε ότι η εκτόνωση του φαινομένου θα είναι γρήγορα.

Ειδικότερα, στην ανάρτησή του ανέφερε: «Μπορεί το κύριο κύτταρο της καταιγίδας να κινήθηκε ανατολικά προς την Ευβοια , όμως νέες καταιγίδες δημιουργήθηκαν απο τα δυτικά που σάρωσαν το λεκανοπέδιο. Η κίνηση του συστήματος πολύ γρήγορη (50km/h) προς τα Α-ΝΑ πράγμα που σημαίνει οτι θα είναι γρήγορη και η εκτόνωση».

Στιγμιότυπα του Newsbomb από το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Αττική:

Πού έβρεξε περισσότερο

Σύμφωνα με το meteo.gr:

Μεγάλα ύψη βροχής από την κακοκαιρία της Παρασκευής 24 Ιουλίου 2026.

Στα 40.2 mm το ύψος βροχής στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας.

Περισσότερες από 55.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις στην επικράτεια της χώρας.

Βροχές και καταιγίδες εκδηλώθηκαν την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, με σημαντικά ύψη βροχής κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά της χώρας και μεγάλο αριθμό ηλεκτρικών εκκενώσεων.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένων της Εύβοιας και της Αττικής), καθώς και σε τμήματα της Πελοποννήσου, της Ηπείρου και της Μακεδονίας (ιδιαίτερα στη Χαλκιδική), όπως παρουσιάζεται στον χάρτη χωρικής κατανομής της βροχόπτωσης (Σχήμα 1).

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 20:00, ώρα Ελλάδας, της 24/07/2026 καταγράφηκε στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας με 40.2 mm.

Σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού οργανισμού EUMETSAT από τον δορυφόρο Meteosat-12 (Σχήμα 2), καταγράφηκαν περισσότερες από 55.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις στην περιοχή της Ελλάδας έως τις 19:50, ώρα Ελλάδας, με τις μισές περίπου εξ αυτών να σημειώνονται στην ξηρά.

Τα φαινόμενα μετατοπίζονται προς τα ανατολικά της χώρας και αναμένεται να επηρεάσουν τα νησιά του Κεντρικού και Βόρειου Αιγαίου τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 24 Ιουλίου έχοντας, ωστόσο, εξασθενήσει σημαντικά.

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