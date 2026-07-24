Πώς κινήθηκε η κακοκαιρία που «χτύπησε» την Αττική - Η ανάλυση Κολυδά

Σε ανάρτηση για την κακοκαιρία που πλήττει αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών και την Αττική, προχώρησε ο Θοδωρής Κολυδάς, ο οποίος τόνισε ότι η εκτόνωση του φαινομένου θα είναι γρήγορα.

Ειδικότερα, στην ανάρτησή του ανέφερε: «Μπορεί το κύριο κύτταρο της καταιγίδας να κινήθηκε ανατολικά προς την Ευβοια , όμως νέες καταιγίδες δημιουργήθηκαν απο τα δυτικά που σάρωσαν το λεκανοπέδιο. Η κίνηση του συστήματος πολύ γρήγορη (50km/h) προς τα Α-ΝΑ πράγμα που σημαίνει οτι θα είναι γρήγορη και η εκτόνωση».

Επίσης, μέχρι αυτη τη στιγμή τα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων της Επικράτειας έχουν δεχθεί πάνω από 200 κλήσεις, εκ των οποίων περίπου τις 135 στην Αττική, κυρίως για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων, συνεπεία ισχυρών ανέμων συνοδεία βροχοπτώσεων.

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