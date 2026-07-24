Σφοδρή χαλαζόπτωση στον Τύρναβο: Άσπρισαν οι δρόμοι, μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες - Βίντεο

Εικόνες που θυμίζουν χειμωνιάτικο σκηνικό καταγράφηκαν στον Τύρναβο

Ανθή Κουρεντζή

Σφοδρή χαλαζόπτωση στον Τύρναβο: Άσπρισαν οι δρόμοι, μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες - Βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
3'
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Πρωτοφανείς εικόνες καταστροφής καταγράφονται μετά τη σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε το απόγευμα της Παρασκευής περιοχές του Δήμου Τυρνάβου, προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές στην αγροτική παραγωγή.

Το χαλάζι χτύπησε με ιδιαίτερη σφοδρότητα το Δαμάσι, όπου οι πρώτες εικόνες αποτυπώνουν ολοκληρωτική καταστροφή σε πολλές καλλιέργειες, αλλά και περιοχές των Πλατανουλίων, των Δένδρων, της Αγίας Σοφίας και εκτάσεις της κτηματικής περιφέρειας Τυρνάβου.

Οι παραγωγοί κάνουν λόγο για μια καταστροφή χωρίς προηγούμενο, καθώς επλήγησαν καλλιέργειες που βρίσκονταν σε προχωρημένο στάδιο και λίγο πριν τη συγκομιδή.

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Χαλκιδική: Εντυπωσιακό φαινόμενο με υδροστρόβιλους στο Άγιο Όρος

Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο καταγράφηκε στη Χαλκιδική το πρωί της Παρασκευής, όπου από την κακοκαιρία σημειώθηκαν υδροστρόβιλοι στον κόλπο του Αγίου Όρους.

Το φαινόμενο αποτυπώθηκε σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τη σχετική ανάρτηση να αναφέρει: «Διακρίνεται πλήρως σχηματισμένος υδροστρόβιλος (waterspout), ο οποίος συνδέει τη βάση του καταιγιδοφόρου νέφους με την επιφάνεια της θάλασσας».

Στο ίδιο βίντεο διακρίνεται και μια χοάνη, δηλαδή μια περιστρεφόμενη στήλη αέρα που εκτείνεται από το νέφος προς τα κάτω, χωρίς ωστόσο να έχει φτάσει ή να είναι ορατή στην επιφάνεια της θάλασσας.

Από το πρωί της Παρασκευής (24/7) αρκετές χώρες έχουν παραδοθεί στο έλεος της κακοκαιρίας με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται σε: Κεντρική Μακεδονία, Φθιώτιδα, Λάρισα, Εύβοια, Μαγνησία, Σποράδες και Σκύρο.

Ξηλώθηκε στέγη από τους ισχυρούς ανέμους στη Μακρακώμη

Η κακοκαιρία χτύπησε τη Μακρακώμη με ισχυρή βροχή, καταιγίδες και χαλάζι. Οι ενισχυμένοι άνεμοι ξήλωσαν στέγη από την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών, πετώντας την τουλάχιστον 100 μέτρα μακριά, χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί.

Η στέγη ωστόσο παρέσυρε όλες τις κολώνες και τα καλώδια από το δίκτυο φωτισμού, ενώ προσγειώθηκε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα πελατών σούπερ μάρκετ που βρίσκεται στο σημείο.

Οι άνεμοι ξερίζωσαν και δέντρο στην περιοχή.

Ταυτόχρονα, στον δρόμο από Καστρί μέχρι Μακρακώμη σημειώνεται σφοδρή χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι που έριξαν δέντρα και κλαδιά στην εθνική οδό Λαμίας – Καρπενησίου.

Στο κέντρο της Λαμίας οι ουρανοί «άνοιξαν» με αποτέλεσμα να προκληθούν και πλημμύρες.

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Στο κέντρο της Λαμίας οι ουρανοί «άνοιξαν» με αποτέλεσμα να προκληθούν και πλημμύρες.

Ανεμοστρόβιλος «σάρωσε» beach bar στη Χαλκιδική

Νωρίτερα, κάτοικοι και τουρίστες είχαν την ευκαιρία να δουν μπροστά στα μάτια τους τουλάχιστον 3 υδροστρόβιλους στα ανοιχτά της Χαλκιδικής, μεταξύ Σιθωνίας και κόλπου Αγίου Όρους.

Πάνω από 100.000 κεραυνοί έχουν πέσει στη χώρα

Περισσότεροι από 100.000 κεραυνοί έχουν πέσει έως τώρα σε ολόκληρη τη χώρα σε ένα σπάνιο για την εποχή φαινόμενο έντονης κακοκαιρίας.

Για ακόμα 12 ώρες αναμένεται να επικρατήσουν έντονα καιρικά φαινόμενα, με μπουρίνια και καταιγίδες, σε πολλές περιοχές, ενώ στον κεντρικό κορμό της χώρας οι συνθήκες κρίνονται ιδιαίτερα επικίνδυνες.

Οι κεραυνοί έχουν πέσει τόσο σε στεριά όσο και θάλασσα, καθώς η χώρα πλήττεται από ένα γενικότερο κλίμα κακοκαιρίας, ενώ αναμένονται πολλοί ακόμη μέχρι και το Σάββατο που θα εξασθενίσουν τα φαινόμενα.

O χάρτης κεραυνών που έχουν πέσει στη χώρα μέχρι τις 18:45 την Παρασκευή 24/7:

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