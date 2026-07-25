Τραμπ... 2028; Η απάντηση του πλανητάρχη στα σενάρια για τρίτη θητεία στον Λευκό Οίκο

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου από ακύρωση λόγω απόπειρας δολοφονίας εναντίον του πριν τρεις μήνες.

Ο Τραμπ εξαπέλυσε επιθέσεις κατά των μέσων ενημέρωσης και αντιπάλων του, ενώ αστεία αναφέρθηκε ενδεχόμενο τρίτης ή τέταρτης θητείας, παρά το συνταγματικό όριο των δύο θητειών.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με ενισχυμένη παρουσία της Μυστικής Υπηρεσίας, αστυνομίας και Εθνοφρουράς.

Ο Τραμπ υπερασπίστηκε τη σχέση του με τα ΜΜΕ, ισχυριζόμενος ότι η επικοινωνία μαζί τους βελτιώνει την κάλυψη της κυβέρνησής του.

Τιμήθηκαν ο πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας που τραυματίστηκε στην απόπειρα δολοφονίας και το προσωπικό του ξενοδοχείου που βοήθησε τους παρευρισκόμενους. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά των «fake news media» και αναφέρθηκε εκ νέου, έστω και με χιουμοριστικό τόνο, στο ενδεχόμενο να διεκδικήσει τρίτη θητεία στον Λευκό Οίκο, κατά την επανεκλεγμένη εκδήλωση του Δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου την Παρασκευή.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τρεις μήνες μετά την ακύρωση του αρχικού δείπνου, όταν μια απόπειρα δολοφονίας εναντίον του προέδρου είχε προκαλέσει χάος και την άμεση απομάκρυνσή του από τον χώρο.

Μιλώντας στο γκαλά που φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Waldorf Astoria της Ουάσινγκτον, ο Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του σε πιο συμφιλιωτικό τόνο, αναφερόμενος στην επίθεση που είχε σημειωθεί τον Απρίλιο.

«Η παράσταση πρέπει να συνεχιστεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Αυτό το μέρος είναι πραγματικά η μεγαλύτερη συγκέντρωση ανθρώπων με το σύνδρομο παραφροσύνης κατά του Τραμπ που έχει βρεθεί ποτέ μαζί», είπε απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αστειευτεί και με δημοσιογράφους της Wall Street Journal, της ομάδας που είχε αποκαλύψει δημοσιεύματα σχετικά με τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν. Ο Τραμπ γέλασε και αντάλλαξε χειραψίες με την ομάδα των δημοσιογράφων.

Αργότερα, ωστόσο, σχολίασε τις βραβεύσεις δημοσιογράφων για ρεπορτάζ σχετικά με τη δεύτερη προεδρική του θητεία, λέγοντας αστειευόμενος: «Δεν ήταν εύκολη βραδιά, όλα αυτά τα βραβεία».

Το «Trump 2028» και το σενάριο τρίτης θητείας

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε για ακόμη μία φορά το θέμα μιας τρίτης θητείας στην προεδρία, παρότι το αμερικανικό Σύνταγμα απαγορεύει την εκλογή προέδρου για περισσότερες από δύο θητείες.

«Όπως και η προεδρία μου, η δεύτερη φορά είναι πάντα καλύτερη. Και η τρίτη φορά είναι ακόμη καλύτερη», είπε, προσθέτοντας αμέσως: «Αστειεύομαι».

Στη συνέχεια, όμως, ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους, βγάζοντας ένα κόκκινο καπέλο με την επιγραφή «Trump 2028» και δηλώνοντας:

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω την πρόθεσή μου – και αυτό είναι κάπως μια αποκάλυψη – να διεκδικήσω μια τέταρτη θητεία ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών».

Και πάλι υποστήριξε ότι αστειευόταν.

«Όταν μιλάς στον Τύπο, έχεις πιθανότητες για μια καλή ιστορία»

Ο Τραμπ υπερασπίστηκε παράλληλα τη σχέση του με τα μέσα ενημέρωσης, υποστηρίζοντας ότι η συχνή παρουσία του σε συνεντεύξεις και οι απευθείας απαντήσεις του σε δημοσιογράφους έχουν προσφέρει μεγαλύτερη πρόσβαση στην κυβέρνησή του.

«Πάντα διαπιστώνω ότι όταν δεν μιλάς στον Τύπο, πάντα γράφουν μια κακή ιστορία. Όταν μιλάς στον Τύπο, έχεις μια πιθανότητα να πάρεις μια καλή ιστορία», ανέφερε.

Η σχέση του Τραμπ με τα ΜΜΕ έχει αποτελέσει βασικό χαρακτηριστικό της δημόσιας παρουσίας του εδώ και δεκαετίες, από την εποχή που ήταν γνωστός επιχειρηματίας στη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του 1980.

Μεγάλο μέρος της ομιλίας του θύμισε προεκλογική συγκέντρωση, με τον ίδιο να αστειεύεται ακόμη και για τους συγγραφείς των λόγων του όταν κάποια αστεία δεν είχαν την αναμενόμενη ανταπόκριση.

«Αυτό ήταν στην πραγματικότητα το μόνο πράγμα που πίστευα ότι ήταν καλό σε όλη αυτή τη βλακεία της ομιλίας», σχολίασε μετά από ένα αποτυχημένο αστείο.

Κλείνοντας την περίπου μία ώρα ομιλία του, ο Τραμπ δήλωσε ότι τρέφει «τεράστιο σεβασμό» για τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στην αίθουσα, προσθέτοντας όμως με ειρωνικό ύφος:

«Όταν φύγω, όλοι σας θα είστε χρεοκοπημένοι».

Επιστροφή μετά την απόπειρα δολοφονίας

Ο Τραμπ, ο οποίος συμμετείχε για πρώτη φορά στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου μετά από χρόνια έντασης με τον δημοσιογραφικό κόσμο, δήλωσε ότι σκοπεύει να παραστεί και την επόμενη χρονιά.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, καθώς τρεις μήνες νωρίτερα μια φερόμενη απόπειρα δολοφονίας είχε οδηγήσει στην ακύρωση του δείπνου, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί έξω από το Washington Hilton.

Ο 31χρονος Κόουλ Άλεν από την Καλιφόρνια έχει δηλώσει αθώος στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, μεταξύ των οποίων και η απόπειρα δολοφονίας του προέδρου.

Αυτή τη φορά η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ ενίσχυσε σημαντικά τα μέτρα προστασίας. Αστυνομικές και δυνάμεις της Εθνοφρουράς απέκλεισαν δρόμους γύρω από το ξενοδοχείο, ενώ δημιουργήθηκε εκτεταμένη ζώνη ασφαλείας.

Η εκδήλωση μεταφέρθηκε από το Washington Hilton στο Waldorf Astoria, ένα ξενοδοχείο που στο παρελθόν ανήκε στην επιχειρηματική αυτοκρατορία του Τραμπ.

«Ας το προσπαθήσουμε ξανά», δήλωσε η ανταποκρίτρια του CBS, Γουέιτζια Τζιανγκ, πρόεδρος της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, η οποία είχε προεδρεύσει και στην προηγούμενη, διακοπείσα διοργάνωση.

«Το μήνυμά μας απόψε είναι αυτό: Επιστρέψαμε. Δεν θα εκφοβιστούμε. Δεν θα επιτρέψουμε σε μια πράξη βίας να έχει τον τελευταίο λόγο», ανέφερε.

Η νέα πρόεδρος της Ένωσης Ανταποκριτών, Τζάκι Χάινριχ, ανακοίνωσε ότι η εκδήλωση θα επιστρέψει του χρόνου στο Washington Hilton.

Κριτική για την πολιτική απέναντι στα ΜΜΕ

Οργανώσεις υπεράσπισης της ελευθερίας του Τύπου έχουν επικρίνει την κυβέρνηση Τραμπ για τις δικαστικές προσφυγές εναντίον μέσων ενημέρωσης, τους περιορισμούς στην πρόσβαση ορισμένων δημοσιογράφων και τις απειλές για μέτρα κατά τηλεοπτικών δικτύων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνησή του προωθεί τη λογοδοσία και αντιμετωπίζει την προκατάληψη των μέσων ενημέρωσης.

Στην εκδήλωση τιμήθηκαν επίσης ο πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας Βίκτορ Γκονζάλες, ο οποίος τραυματίστηκε από πυροβολισμό σε σημείο ασφαλείας έξω από την αίθουσα τον Απρίλιο και θεωρείται ότι συνέβαλε στην αποτροπή της επίθεσης, καθώς και το προσωπικό του Washington Hilton που βοήθησε τους παρευρισκόμενους κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

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