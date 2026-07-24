Ξέσπασμα Τραμπ κατά της ΕΕ για τα πρόστιμα σε αμερικανικούς κολοσσούς: «Δεν είμαστε ο κουμπαράς σας»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση για εξοντωτικά πρόστιμα σε αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες, όπως Google, Apple, Meta και Amazon.

Η Google δέχθηκε πρόστιμο 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, με το συνολικό ποσό των προστίμων να ξεπερνά τα 18 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Τραμπ χαρακτηρίζει τις πρακτικές της ΕΕ ως παράνομες και μεροληπτικές και ανακοινώνει την έναρξη έρευνας βάσει του Άρθρου 301 για την προστασία των αμερικανικών εταιρειών.

Προειδοποιεί ότι οι ΗΠΑ δεν θα λειτουργήσουν ως «κουμπαράς» της Ευρώπης και προανήγγειλε την επιβολή αυστηρών δασμών στα ευρωπαϊκά προϊόντα.

Ο Τραμπ εκφράζει την πεποίθηση ότι τα πρόστιμα θα ανατραπούν πλήρως και η ΕΕ θα υποστεί βαρύ τίμημα για τη συμπεριφορά της. Snapshot powered by AI

Έντονη επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, κατηγορώντας τις Βρυξέλλες για εξοντωτικά πρόστιμα σε αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες και διαμηνύοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να συνεχίσουν να λειτουργούν ως «κουμπαράς» της Ευρώπης.

Η ξαφνική αντίδραση του Αμερικανού προέδρου πυροδοτήθηκε από το νέο πρόστιμο ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων που επέβαλε η ΕΕ στην Google —εταιρεία την οποία ο ίδιος χαρακτήρισε ως «έναν πραγματικά προηγμένο και εκπληκτικό όμιλο». Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι το συνολικό ποσό των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Google ξεπερνά πλέον τα 18 δισ. δολάρια, ενώ υπενθύμισε τις βαριές καμπάνες που έχουν δεχθεί και άλλοι κολοσσοί, όπως η Apple ($15 δισ.), η Meta ($3 δισ.) και η Amazon ($2,5 δισ.).

Όπως ισχυρίστηκε ο Τραμπ, αυτή η «παράνομη και μεροληπτική πρακτική» κλιμακώθηκε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν θα γίνει ανεκτή στη δική του θητεία. Στο πλαίσιο αυτό, εξήγγειλε την άμεση έναρξη έρευνας βάσει του «Άρθρου 301» για την αντιμετώπιση αυτής της πρακτικής, την οποία χαρακτήρισε ευθέως ως «ληστεία» σε βάρος των αμερικανικών επιχειρήσεων και των φορολογουμένων.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για αυτή την παράνομη και εξαιρετικά ανήθικη συμπεριφορά, για την οποία τους έχω προειδοποιήσει επανειλημμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος των ΗΠΑ. Παράλληλα, προανήγγειλε την επιβολή αυστηρών δασμών στα ευρωπαϊκά προϊόντα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στις αμερικανικές εταιρείες θα ανατραπούν πλήρως.

Η ανάρτηση του Τραμπ

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση το ξανακάνει και, ως συνήθως, στοχεύει απευθείας τις ΜΕΓΑΛΕΣ αμερικανικές εταιρείες! Αφού επέβαλε πρόστιμα στην Apple, χωρίς κανένα λόγο, ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στη Meta 3 δισεκατομμύρια δολάρια, στην Amazon 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια και σε πολλές άλλες, μόλις ενημερωθήκαμε ότι η Google, ένας πραγματικά προηγμένος και εκπληκτικός όμιλος, δέχτηκε ακόμη ένα πρόστιμο 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, χωρίς καμία εξήγηση. Με αυτό, το συνολικό ποσό των προστίμων για την Google ξεπερνά τα 18 δισεκατομμύρια δολάρια! Αυτή η παράνομη και εξαιρετικά διακριτική πρακτική ξεκίνησε σε τόσο υψηλό επίπεδο κατά το πρώτο έτος της κυβέρνησης του «Νυσταγμένου Τζο» Μπάιντεν, αλλά δεν πρόκειται να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν είναι «κουμπαράς» για την Ευρώπη, ούτε θα επιτρέψουμε να γίνει! Ας αποτελέσει αυτή η ΑΛΗΘΕΙΑ ένδειξη ότι θα ξεκινήσουμε αμέσως μια έρευνα βάσει του άρθρου 301 σχετικά με την πρακτική της «ΛΗΣΤΕΙΑΣ» των αμερικανικών εταιρειών και, κατ’ επέκταση, των Αμερικανών φορολογουμένων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για αυτή την παράνομη και εξαιρετικά ανήθικη συμπεριφορά, για την οποία τους έχω προειδοποιήσει επανειλημμένα. Τα πρόστιμα θα ανατραπούν πλήρως και, όπως προβλέπουμε, θα επιβληθεί σε αυτούς ένας σημαντικός δασμός το συντομότερο δυνατό. Μείνετε συντονισμένοι! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

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